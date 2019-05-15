3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Крепость Корогли: легенды о царице Тамаре и Робине Гуде

Первым делом отправимся к остаткам Коджорской крепости, построенной, по оценкам археологов, в 8-9 веке. Издалека вам покажется, что сооружение не очень высокое, но поверьте, забравшись наверх, вы почувствуете, как захватывает дух от окружающих пейзажей! На вершине крепости вы услышите о том, как Корогли долгое время была наблюдательным пунктом особого значения и служила мечом и щитом Тбилиси. Я расскажу о неисчислимых осадах, которые пришлось выдержать укреплению, о периоде правления знаменитой царицы Тамары — золотом веке Грузии — и той связи, которая существует между памятником и версиями таинственного захоронения легендарной правительницы. Кроме того, вас ждет история о грузинском Робине Гуде — народном герое, прятавшимся в неприступных стенах в 17-18 веках.

Монастырь Удзо и обед в колоритном заведении

Во второй части программы я отвезу вас к средневековой обители, расположенной в дивном лесу за горами, где живет спокойствие и умиротворение. Здесь вы по-настоящему сможете почувствовать себя жителями древней Грузии и сделать атмосферные снимки. Как и у любого старинного монастыря, у Удзо есть своя легенда происхождения — я расскажу о человеке, основавшем храм, и поясню, с какими просьбами обычно сюда приезжают. После этого, в теплый сезон, вы прекрасно проведете время в местной зоне отдыха для всей семьи — здесь для вас приготовят нежнейший шашлык и предложат великолепные грузинские вина. А в холодное время года я предложу вам пообедать в этническом ресторане с отменной кухней. На обратном пути в Тбилиси вас будут ждать новые потрясающие виды вдоль живописного серпантина.

Кому подходит экскурсия

Взрослым и детям старшего возраста, которые готовы подняться по довольно отвесной 200-метровой лестнице.