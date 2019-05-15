3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Корогли и Удзо: древние памятники в окрестностях Тбилиси

Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Робине Гуде и фантастические горные пейзажи

Тата
Задать вопрос
Тата – ваш гид
Если вы только приехали в столицу и пока не готовы к дальним маршрутам или, напротив, уже познакомились с главными туристическими артериями Грузии, эта экскурсия на полдня станет украшением вашего путешествия.

Вы побываете на вершине Коджорской крепости, которая больше тысячи лет охраняла Тбилиси; узнаете о загадочном погребении царицы Тамары и послушаете рассказ о грузинском Робине Гуде.

А также познакомитесь с историей средневекового монастыря Удзо и пообедаете в этническом ресторане с отменной кухней.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у вашей гостиницы
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Корогли и Удзо: древние памятники в окрестностях Тбилиси
Корогли и Удзо: древние памятники в окрестностях Тбилиси

Что вас ожидает

Крепость Корогли: легенды о царице Тамаре и Робине Гуде
Первым делом отправимся к остаткам Коджорской крепости, построенной, по оценкам археологов, в 8-9 веке. Издалека вам покажется, что сооружение не очень высокое, но поверьте, забравшись наверх, вы почувствуете, как захватывает дух от окружающих пейзажей! На вершине крепости вы услышите о том, как Корогли долгое время была наблюдательным пунктом особого значения и служила мечом и щитом Тбилиси. Я расскажу о неисчислимых осадах, которые пришлось выдержать укреплению, о периоде правления знаменитой царицы Тамары — золотом веке Грузии — и той связи, которая существует между памятником и версиями таинственного захоронения легендарной правительницы. Кроме того, вас ждет история о грузинском Робине Гуде — народном герое, прятавшимся в неприступных стенах в 17-18 веках.  

Монастырь Удзо и обед в колоритном заведении
Во второй части программы я отвезу вас к средневековой обители, расположенной в дивном лесу за горами, где живет спокойствие и умиротворение. Здесь вы по-настоящему сможете почувствовать себя жителями древней Грузии и сделать атмосферные снимки. Как и у любого старинного монастыря, у Удзо есть своя легенда происхождения — я расскажу о человеке, основавшем храм, и поясню, с какими просьбами обычно сюда приезжают. После этого, в теплый сезон, вы прекрасно проведете время в местной зоне отдыха для всей семьи — здесь для вас приготовят нежнейший шашлык и предложат великолепные грузинские вина. А в холодное время года я предложу вам пообедать в этническом ресторане с отменной кухней. На обратном пути в Тбилиси вас будут ждать новые потрясающие виды вдоль живописного серпантина.

Кому подходит экскурсия

Взрослым и детям старшего возраста, которые готовы подняться по довольно отвесной 200-метровой лестнице.

Организационные детали

  • Питание не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно (15-20 евро с вином на человека).
  • Зимой экскурсия может состояться только в сухую погоду.
Корогли и Удзо: древние памятники в окрестностях Тбилиси
Корогли и Удзо: древние памятники в окрестностях Тбилиси
Корогли и Удзо: древние памятники в окрестностях Тбилиси
Корогли и Удзо: древние памятники в окрестностях Тбилиси
Корогли и Удзо: древние памятники в окрестностях Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашей гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Тата
Тата
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида... Прекрасно зная географию и историю Грузии, я с гордостью показываю гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомлю с традициями и культурой моего народа!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 мая 2019
Благодаря нашему гиду Тате, мы побывали в потрясающем месте. Завораживающие виды гор, захватывающая высота на которую поднялись. парящие орлы внизу — все это позволило соприкоснуться с природой Грузии и восхититься этой страной ещё больше.
И вы знаете, я буду возвращаться в Коджорскую крепость каждый раз, когда буду приезжать в Тбилиси. Потому что оно навсегда в сердце.
4 мая 2019
Замечательная экскурсия, очень интересные места, где совершенно не было других туристов. Тата - интересный рассказчик и прекрасный собеседник. Завершили экскурсию убойным обедом в красивом ресторане, где экскурсия продолжилась уже в гастрономическом ключе. На следующий год планируем вернуться и обратиться к ребятам за другими увлекательными экскурсиями. Спасибо вам за чудесный день!
Maria
7 марта 2019
Экскурсия очень понравилась. Тата - очаровательная женщина и у нас сразу установился контакт. Тата хорошо знает историю и культуру Грузии, отвечает на все вопросы (а я задаю много вопросов :)). В ходе поездки были учтены все наши пожелания, и вообще было такое чувство, что мы поехали на прогулку в компании друзей. Очень красивые и нетуристические места. Всем рекомендую!

Тата проводит ещё 2 экскурсии

Узнать Тбилиси, узнать ГрузиюУзнать Тбилиси, узнать ГрузиюУзнать Тбилиси, узнать Грузию
От 100 за экскурсию
6 часов
10 отзывов
Насыщенный авто-тур: панорамные виды города, музей под открытым небом, вино и грузинская культура
Хотите познакомиться ближе не только с грузинской столицей, но и со всей Грузией? Тбилиси впитал в себя душу горной страны и философию её мудрого народа. Я отвезу вас туда, где вы заочно познакомитесь с характерами разных регионов Грузии, окинете взглядом яркие просторы города, увидите, как живёт один из районов Тбилиси, и сможете выпить вина с видом на реку Кура и крепость Нарикала.
Авторский тур по исторической столице КахетииАвторский тур по исторической столице КахетииАвторский тур по исторической столице Кахетии
От 140 за экскурсию
10 часов
Посвятить день достопримечательностям Телави, заехать на винодельню и узнать об истории края
Как уроженка Телави и истинная кахетинка я знаю каждый камушек столицы нашего региона и буду рада рассказать вам о ней со всей душой. Вы услышите легенды, предания и народные сказки, в которых отразилась богатая история края. Посетите старинную крепость Ираклия II, а также этнографический музей, в котором осмотрите древнейшие артефакты, начиная с эпохи бронзового века. На колоритных улочках я расскажу об аутентичном архитектурном стиле жилых строений. И, конечно, вы посетите винодельню, ведь любые разговоры о Грузии рано или поздно заканчиваются вином!

Экскурсии по пригородам Тбилиси

Мцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианства
скидка50%
€30
15 за человека
4 часа
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны. Святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
Тбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
скидка30%
€25
18 за человека
6 часов
131 отзыв
Узнать главное о вере Сакартвело в храмах Мцхеты, соборе Цминда Самеба и у грузинского Стоунхенджа
Приезжая в Грузию, невозможно обойти вниманием её религиозную историю. Программа экскурсии охватывает главные места, которые позволят узнать о становлении грузинской веры. Вы буквально прикоснётесь к истории у огромных колонн монумента Церетели, побываете в трёх храмах Мцхеты и восхититесь современным собором Цминда Самеба. А бонусом станут два необыкновенных вида: на Тбилисское море и слияние рек Арагви и Куры.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
69 за экскурсию
4 часа
236 отзывов
Древние памятники истории и грузинская архитектура
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля. И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
скидка70%
€82
25 за человека
10 часов
111 отзывов
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
За один день вам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города.
Мцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мира
скидка60%
€35
14 за человека
5 часов
42 отзыва
Узнать о становлении грузинской веры во «втором Иерусалиме» и первой столице страны
За один день не успеть познакомиться с религиозной историей Грузии, но можно охватить главные места, которые позволят узнать о начале христианского пути Сакартвело. В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях вы побываете в трёх монастырях — Джвари, Светицховели и Самтавро — и поймёте, почему эти места столь значимы для грузинского народа, а также полюбуетесь панорамой там, «где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры...».
Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы Грузии
скидка10%
€80
72 за экскурсию
5 часов
65 отзывов
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике