38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

На квест-экскурсии «Тбилишвили» вы научитесь быть «своим» в Тбилиси и узнаете неочевидные лайфхаки о путешествиях по Грузии.

Квест состоит из трех частей.

Задания квеста

Вы будете узнавать локации маршрута, отгадывая загадки с помощью своей эрудиции и логики, слуха и обоняния, осязания и общения. Почему Тбилиси 40 раз возрождался из пепла? Как связаны азбука Морзе, таблица Менделеева и мост Мира? Как стать звездой застолья, выучив всего 2 слова на грузинском? Почему в центре Старого города стоит памятник простому дворнику? Как за секунду узнать вес земли? Вас ждет много интересного.

Живые истории о городе

Как грузины сохраняли и укрепляли свою идентичность и культуру на протяжении двух тысяч лет? Как Грузия превратилась из бедной и коррумпированной страны в перспективное для туризма и бизнеса государство? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы, чтобы лучше понять психологию и мироощущение грузин. О людях будем говорить много, ведь Тбилиси трепетно хранит воспоминания о своих жителях и гостях — о Нико Пиросмани и Федоре Шаляпине, о Грибоедове, Лермонтове, Пушкине и многих других.

Вы услышите отборные истории о Тбилиси и его жителях, которые точно останутся в вашей памяти. Вы узнаете ответы на многие вопросы. Например, как птицы помогли основать Тбилиси или как Грузии удалось победить коррупцию. Почему самое красивое место в Тбилиси последние 50 лет было скрыто от людей? Почему недвижимость в центре Тбилиси 100 лет назад стоила дороже, чем в Москве? Как правильно выбирать грузинское вино? Какому тбилисцу посвящена самая известная песня Аллы Пугачевой?

Интерактивы

На разных локациях вы будете участвовать в занятных активностях, чтобы закрепить полученные знания. Почувствуете себя сомелье, научитесь получать скидку в 30% где угодно, запомните колоритные фразочки на грузинском, поизучаете город с закрытыми глазами, побудете немного арт-критиком и загадаете заветное желание в самом мощном тбилисском месте силы.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят познакомиться с Тбилиси в современном интерактивном формате без утомительных рассказов.