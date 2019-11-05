38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать Тбилиси со вкусом и смыслом в интерактивном формате

Юрий
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Юрий – представитель гидов
Иммерсивная квест-экскурсия «Тбилишвили» — это вовлекающее приключение с загадками, историями, интерактивами.

За 4 часа вы подружитесь с Тбилиси и узнаете секреты путешествий по Грузии.

Увидите город абсолютно с разных сторон, будете слушать его прекрасную музыку, вдыхать сладко-пряные ароматы и пробовать его на вкус.

Вы пообщаетесь с местными жителями, найдете уникальные сувениры, попробуете авторское вино и загадаете желание, которое обязательно исполнится!
€120
84 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у театра оперы и балета Тбилиси
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У этой экскурсии38 отзывов
4.87
Квест-экскурсия «Тбилишвили»
Квест-экскурсия «Тбилишвили»

Что вас ожидает

На квест-экскурсии «Тбилишвили» вы научитесь быть «своим» в Тбилиси и узнаете неочевидные лайфхаки о путешествиях по Грузии.
Квест состоит из трех частей.

Задания квеста
Вы будете узнавать локации маршрута, отгадывая загадки с помощью своей эрудиции и логики, слуха и обоняния, осязания и общения. Почему Тбилиси 40 раз возрождался из пепла? Как связаны азбука Морзе, таблица Менделеева и мост Мира? Как стать звездой застолья, выучив всего 2 слова на грузинском? Почему в центре Старого города стоит памятник простому дворнику? Как за секунду узнать вес земли? Вас ждет много интересного.

Живые истории о городе
Как грузины сохраняли и укрепляли свою идентичность и культуру на протяжении двух тысяч лет? Как Грузия превратилась из бедной и коррумпированной страны в перспективное для туризма и бизнеса государство? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы, чтобы лучше понять психологию и мироощущение грузин. О людях будем говорить много, ведь Тбилиси трепетно хранит воспоминания о своих жителях и гостях — о Нико Пиросмани и Федоре Шаляпине, о Грибоедове, Лермонтове, Пушкине и многих других.

Вы услышите отборные истории о Тбилиси и его жителях, которые точно останутся в вашей памяти. Вы узнаете ответы на многие вопросы. Например, как птицы помогли основать Тбилиси или как Грузии удалось победить коррупцию. Почему самое красивое место в Тбилиси последние 50 лет было скрыто от людей? Почему недвижимость в центре Тбилиси 100 лет назад стоила дороже, чем в Москве? Как правильно выбирать грузинское вино? Какому тбилисцу посвящена самая известная песня Аллы Пугачевой?

Интерактивы
На разных локациях вы будете участвовать в занятных активностях, чтобы закрепить полученные знания. Почувствуете себя сомелье, научитесь получать скидку в 30% где угодно, запомните колоритные фразочки на грузинском, поизучаете город с закрытыми глазами, побудете немного арт-критиком и загадаете заветное желание в самом мощном тбилисском месте силы.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят познакомиться с Тбилиси в современном интерактивном формате без утомительных рассказов.

Организационные детали

  • Дегустация вина и подарки включены в стоимость экскурсии
Квест-экскурсия «Тбилишвили»
Квест-экскурсия «Тбилишвили»
Квест-экскурсия «Тбилишвили»
Квест-экскурсия «Тбилишвили»
Квест-экскурсия «Тбилишвили»
Квест-экскурсия «Тбилишвили»
Квест-экскурсия «Тбилишвили»
Квест-экскурсия «Тбилишвили»
Квест-экскурсия «Тбилишвили»
Квест-экскурсия «Тбилишвили»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у театра оперы и балета Тбилиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Привет, дорогой гость! Меня зовут Юра, будем знакомы. Вместе с коллегами провожу иммерсивную квест-экскурсию по Тбилиси, после которой ты удивишься, как необычно можно исследовать город. Твои глаза загорятся восторгом и вдохновением, а в сердце навсегда поселится теплая любовь к Тбилиси. Мы покажем тебе город через его звуки, вкусы, запахи, истории и тонкие детали. Приготовься полностью погрузиться в атмосферу Тбилиси и наслаждаться жизнью, как настоящий грузин!
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 ноября 2019
Добрый день! Я очень долго думала о том, писать подобный отзыв или нет. Тем не менее решила написать. Сначала плюсы:
1) Ребята разбираются в теме, маршрут составлен таким образом, что ты сможешь обойти все основные достопримечательности города.
2) Некий микс капельки интересных фактов + баек+немножко страшилок
3) Подарки во время экскурсии – очень приятно и неожиданно
4) Фотографии – всегда есть шанс получить несколько удачных кадров :)
5) Время проведенное на рынке – очень интересный опыт.
Теперь минусы:
1) Это не квест, тем более не интерактивный :) ну или мы все по разному понимаем этот формат. Мне представлялось, что при подобной организации ответы на задания должны быть найдены исходя из окружающего тебя места либо каких-либо подсказок (посчитай/заметь/погугли). В нашем случае этого не было. Мы не искали самостоятельно ответы, поскольку большая часть вопросов была рассчитана на знание истории Грузии :)
2) Было заявлено, что это индивидуальная экскурсия. По факту нас было больше 15 человек, не знакомых друг с другом. На мой взгляд это не совсем корректно, заявлять об индивидуальности данного квеста.
3) Формат – по сути мы переходили от точки до точки, растянувшись в большую цепочку - ну прямо как школьники на экскурсии :( Дошли до точки, нам про нее что-то рассказывают (коротко), загадывают следующее место (опять же см. п.1), и мы толпой идем до следующего объекта. Дорога между точками занимала в среднем минут 20, во время которого нам ничего не рассказывали о том, где мы идем, что это за улица, чем известна и т.п.
4) Когда я искала экскурсию, то в первую очередь хотела услышать историю города, страны, чисто тбилисские байки, начать ориентироваться в городе. Единственное что получила - это последнее :) поскольку экскурсия длилась 5 часов, в центре хочешь не хочешь, но начнешь ориентироваться :)
Резюме – если вы хотите получить общее представление о городе (ну прямо ооочень общее), основных достопримечательностях, попробовать вино, то можно заказывать.
Если вы хотите более глубокое погружение в историю Тбилиси, его культура, это не та экскурсия, которую я готова рекомендовать.
26 сентября 2019
Очень крутая экскурсия! Во первых, это было реально интересно, на момент квеста - мы уже неделю находились в Грузии, брали несколько других экскурсий, но там не рассказывали так конкретно про грузин, политику, историю, как тут). Услышали именно, то что нас давно интереслвало. Во вторых, интересные локации, задания, подарочки и приятности) ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЮ, понравилось даже мужу(его сложно впечатлить, а тут он пищал от восторга).
25 августа 2019
Заказывала экскурсию ко дню рождения любимого человека, на первый день прибывания в Тбилиси и не пожелела. Остались самые положительные эмоции, интереснве факты о городе и стране, прекрасные фото и сладкий сюрприз для именинника. Лучше места для покупки вина и чачи чем то, что показали вы мы так и не нашли. Ребята вы огромные молодцы, успехов Вам. А ещё одна старая песня теперь звучит совсем иначе. Огромное за всё спасибо.
20 августа 2019
Абсолютно правильный формат для группы с детьми или подростками. Завладеть их вниманием и увлечь на целых четыре часа - задача непростая. Гид Парнаваз справился с ней отлично. Дополнительно хотел бы отметить превосходный русский язык Парнаваза. Мадлоба, Генацвале!
28 июня 2019
Очень понравилась экскурсия такого формата. Задействованы и
туристы. Узнали очень много нового
об истории Грузии, биографии отдельных
личностей. Обязательно буду советовать и другим
принять участие в этой экскурсии. И в общем
довольна работой всей компании Трипстер!!
17 июня 2019
Отличная и оригинальная экскурсия с очень хорошим гидом Юрием, который искренне и от души рассказывает о Тбилиси с очень интересными историями и загадками. Однозначно рекомендую сходить на эту экскурсию всем - даже тем, кто уже был в Грузии. Обязательно будьте готовы много ходить пешком, возьмите с собой бутылочку воды. Группа небольшая и под конец -за счёт интерактива - дружная и довольная ))). Мы были с детьми - 8 и 9 лет. Для детей может быть немного тяжеловато из-за жаркой погоды, хотя все остановки проходят в тени, но в целом дети остались довольны.
9 июня 2019
Формат экскурсии очень интересен, мы первый раз без беготни и лекторского тона узнали много нового о городе. Самое главное - в нашей компании из 10 человек было 5 детей с возрастом от 6 до 14 лет и в целом дети тоже с интересом участвовали в экскурсии и разгадывали задания.
6 июня 2019
Экскурсия была потрясающей, совершенно не скучной,интересной и познавательной. Юрий прекрасный гид, рассказывает живым и доступным языком, поэтому слушать его интересно, всё запоминается и не вылетает через день из головы. Я брала экскурсию в свой последний день пребывания в Тбилиси, однако не смотря на то, что уже знала кое-что о городе , информация для меня была процентов на 80 новая. Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям, которые собираются в Грузию.
3 июня 2019
По совету знакомой забронировали эту экскурсию.
Утром придя на место встречи, встретили нашего гида Юрия.
Немного представившись он перешёл к самой эксеурсии, мы были готовы что будет что то в формате квеста и по нашему мнению формат получился очень удачный!
Получив небольшое задание, угадав ответ мы отправлялись к нужной локации, по пути получая точные дозы новой и интересной информации.
Гуляли много, разные места посетили и время просто пролетело, почти 5 часов!)
Нам оч понравилось!) Так что будет советовать своим знакомым)
Юрию выражаем огромную благодарность за экскурсию и полученные советы!)
Светлана
27 мая 2019
Экскурсия очень понравилась прежде всего наличием постоянного контакта между гидом и экскурсантами.
Юрий загадывал нам загадки и давал задания, по итогам обсуждения которых нам становилась известна новая локация. Не буду тут их перечислять, так как это будет спойлером и лишит части смысла саму экскурсию.
Я была с 15летним сыном и он совсем не скучал.
По итогам получили в мессенджер ещё кучу полезных рекомендаций по Тбилиси.
Очень советую выбирать именно этот формат.
Ещё 28 отзывов

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