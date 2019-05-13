4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История старого города

Не зная историю Мцхеты, пройти квест невозможно, поэтому сначала я познакомлю вас с этим городом, его главными архитектурными памятниками и легендами. Вы побываете в монастыре Джвари на вершине горы, откуда открывается чудесный вид на Мцхету, и увидите храм Светицховели, где, по преданию, хранится Хитон Господень. Я расскажу вам истории о святой Нино, исцелявшей травами, о местном гордом крестьянине, который стрелял в своего господина, а после долго скрывался в лесах, а ещё дам небольшие подсказки для прохождения квеста.

Загадки в стихах

На то, чтобы отыскать символ, у вас будет всего 60 минут, поэтому придётся постараться и применить на практике только что полученные знания о Мцхете. Но скучно не будет: загадки сформулированы в стихах и содержат небольшое задание. В каждой из правильных локаций, которые вы отыщете в ходе игры, вам придётся делать памятные селфи. Переходя от загадки к загадке, вы медленно приблизитесь к ответу на главный вопрос квеста. Победитель получит в подарок кувшин вкусного домашнего вина. А при желании можно отметить завершение экскурсии в ресторанчике неподалёку.