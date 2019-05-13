4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Квест: найти символ любви и долголетия

Познакомиться с древней Мцхетой и разгадать её секрет

Maya
Задать вопрос
Maya – ваш гид
Я отвезу вас в чудный край — к месту слияния рек Арагви и Куры, в старый колоритный городок Мцхета, где на мощёных улочках живут приветливые и очень верующие люди.

И там, как только вы погрузитесь в историю и атмосферу старой столицы Грузии, вам предстоит найти символ любви и долголетия.

Квест будет непростым, но весёлым и поэтичным: мои загадки в стихах! А успешное прохождение мы отметим вином под грузинскую музыку и танцы.
98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча заедем за вами
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Квест: найти символ любви и долголетия
Квест: найти символ любви и долголетия

Что вас ожидает

История старого города
Не зная историю Мцхеты, пройти квест невозможно, поэтому сначала я познакомлю вас с этим городом, его главными архитектурными памятниками и легендами. Вы побываете в монастыре Джвари на вершине горы, откуда открывается чудесный вид на Мцхету, и увидите храм Светицховели, где, по преданию, хранится Хитон Господень. Я расскажу вам истории о святой Нино, исцелявшей травами, о местном гордом крестьянине, который стрелял в своего господина, а после долго скрывался в лесах, а ещё дам небольшие подсказки для прохождения квеста.

Загадки в стихах
На то, чтобы отыскать символ, у вас будет всего 60 минут, поэтому придётся постараться и применить на практике только что полученные знания о Мцхете. Но скучно не будет: загадки сформулированы в стихах и содержат небольшое задание. В каждой из правильных локаций, которые вы отыщете в ходе игры, вам придётся делать памятные селфи. Переходя от загадки к загадке, вы медленно приблизитесь к ответу на главный вопрос квеста. Победитель получит в подарок кувшин вкусного домашнего вина. А при желании можно отметить завершение экскурсии в ресторанчике неподалёку.

Организационные детали

Обед в ресторанчике будет оплачиваться дополнительно.

Квест: найти символ любви и долголетия
Квест: найти символ любви и долголетия
Квест: найти символ любви и долголетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура заедем за вами.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Maya
Maya
Я — истинная грузинка, обожающая свою страну! Расскажу вам много интересных легенд и сказаний, которые передавались в моей семье из поколения в поколение. Я филолог и журналист. Мои экскурсии— это скорее прогулки с добрыми друзьями, приехавшими погостить. Занимаюсь организацией незабываемых мероприятий и провожу экскурсии по всей Грузии. Этот отдых вы не забудете никогда! Приезжайте, Генацвале!)))
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 мая 2019
Экскурсия началась прямо от нашего дома - Майя с водителем заехали за нами. Майя приятный рассказчик, не устаешь от материала. Мы были с пятилетней дочкой, она тоже не утомилась.
Мы попали под сильный дождь, поэтому Майя немного перестроила квест, чтобы мы не промокли и получили удовольствие от прогулки по Мцхете. Майя произвела впечатление распологающего к себе человека, впечатление от экскурсии осталось положительное, задумка с квестом интересная.
28 марта 2019
Добрый вечер! Были на экскурсии с Майей 26.03, остались очень довольны. История и легенды о Грузии и грузинах очень занимательны. Квест очень понравился детям. Большое спасибо Майе за интересную программу!
13 июня 2018
Замечательная экскурсия. Майя большой профессионал.
12 мая 2018
Сама задумка чудесна, мы , правда, попали под ливень и последнее задание квеста не выполнили, ещё и заблудились))) места чудные! Майя-очень Хороший рассказчик! И с ней весело!)
Есть некоторые нестыковки в задании квеста, их , конечно, надо бы исправить)
И очень мало времени, то есть к квесту я бы туристам добавила ещё час полтора времени, чтобы можно было не просто выполнять задания, но и изучить инсталлятор которых эти задания, прогуляться по улочкам, выпить кофе и , возможно, посмотреть сувениры.
Этого не хватило.. то есть четко зарегулированное время не даёт возможности хорошо посмотреть город и насладиться)
В целом задумка -супер! Если доработать ее, то будет просто класс!
А Майе за фантазию большущий респект)!

Maya проводит ещё 4 экскурсии

В Тбилиси — за полнотой впечатленийВ Тбилиси — за полнотой впечатленийВ Тбилиси — за полнотой впечатлений
78 за экскурсию
2.5 часа
23 отзыва
Поддаться очарованию древнего, но живого города
Тбилиси — оплот витальности, недаром у его жителей даже есть своё "место силы". С виду размеренная жизнь здесь бьёт ключом, как водопад в ущелье Легвтахеви — бурлит в самом центре старого города. Выучить пару традиционных тостов, узнать рецепты национальных блюд и прогуляться по узким извилистым улочкам в обществе местного жителя — вот за чем в первую очередь стоит ехать в Тбилиси. Вы раскроете возможности своих вкусовых рецепторов, удивив их многообразием сортов грузинских вин, и почувствуете на себе, почему в этом городе так и тянет поэтизировать быт.
Квест по старому ТифлисуКвест по старому ТифлисуКвест по старому Тифлису
58 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Разнообразить свой отдых на познавательной интерактивной прогулке
Нестандартные решения, смекалка, аппетит, хорошее настроение и желание победить — вот, что вам понадобится для участия в квесте. В увлекательном и веселом формате вы познакомитесь с историей и архитектурой старого Тбилиси, а также познаете грузинскую культуру и гастрономию. Приходите — будет много открытий и масса положительных впечатлений. Победитель получит приз ;-)
Эко винно-сырный тур для гурмановЭко винно-сырный тур для гурмановЭко винно-сырный тур для гурманов
180 за экскурсию
8 часов
Эксклюзивная поездка на домашние сыроварни и винодельни, где все, как 8000 лет назад
Акцент этого гастрономического путешествия сделан на экологически чистых продуктах, которые производят лишь немногие местные фермеры. На домашней сыроварне и в винном хозяйстве вы откроете новую сторону древнего кулинарного и винодельческого искусства Грузии. Я познакомлю вас с людьми, которые возрождают тысячелетние традиции, строго соблюдают рецептуру и условия производства — даже электричества вы здесь не найдете! Помимо фантастических дегустаций и душевного обеда в винограднике, вы посетите значимые исторические памятники Кахетии и, конечно, получите удовольствие от величественных пейзажей.
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьиГрузинское застолье в гостях у кахетинской семьиГрузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
230 за экскурсию
8 часов
16 отзывов
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Говорят, грузины — первые люди в мире, которые придумали вино:) Нашему вину — 8000 лет, традиции застолья прочно вплетены в культуру и менталитет народа, и лучший способ ощутить силу старинных грузинских обычаев — это побывать в гостях у самобытной семьи. Вы услышите легендарное грузинское многоголосье, примете участие в танцевальном мастер-классе, разберетесь в логике произнесения тостов, отведаете лучшие блюда национальной кухни в «домашнем» исполнении и узнаете о тонкостях местного виноделия.

Экскурсии по пригородам Тбилиси

Мцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианства
скидка50%
€30
15 за человека
4 часа
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны. Святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
Тбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
скидка30%
€25
18 за человека
6 часов
131 отзыв
Узнать главное о вере Сакартвело в храмах Мцхеты, соборе Цминда Самеба и у грузинского Стоунхенджа
Приезжая в Грузию, невозможно обойти вниманием её религиозную историю. Программа экскурсии охватывает главные места, которые позволят узнать о становлении грузинской веры. Вы буквально прикоснётесь к истории у огромных колонн монумента Церетели, побываете в трёх храмах Мцхеты и восхититесь современным собором Цминда Самеба. А бонусом станут два необыкновенных вида: на Тбилисское море и слияние рек Арагви и Куры.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
69 за экскурсию
4 часа
237 отзывов
Древние памятники истории и грузинская архитектура
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля. И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
Мцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мира
скидка60%
€35
14 за человека
5 часов
43 отзыва
Узнать о становлении грузинской веры во «втором Иерусалиме» и первой столице страны
За один день не успеть познакомиться с религиозной историей Грузии, но можно охватить главные места, которые позволят узнать о начале христианского пути Сакартвело. В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях вы побываете в трёх монастырях — Джвари, Светицховели и Самтавро — и поймёте, почему эти места столь значимы для грузинского народа, а также полюбуетесь панорамой там, «где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры...».
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
скидка70%
€82
25 за человека
10 часов
111 отзывов
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
За один день вам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города.
Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы Грузии
скидка10%
€80
72 за экскурсию
5 часов
65 отзывов
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике