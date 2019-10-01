9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историческим и духовным наследием страны в окружении дивных пейзажей

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Всего двадцать километров от Тбилиси — и вы переноситесь на 25 столетий назад.

Это возможно в Мцхете — небольшом городке, где чувствуется дыхание вечности.

Здесь вы вслед за Лермонтовым полюбуетесь слиянием двух сестёр, рек Арагви и Куры, найдёте следы древнего города Армазисцихе и проследите путь грузинского христианства в монастырях Джвари и Светицховели — в последнем хранятся великие христианские реликвии.
€95
86 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча метро Авлабари
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места

Что вас ожидает

Свидетельства двух древних столиц
Вы отправитесь в путь на север, вдоль реки Куры, которую грузины называют Мтквари. Наше путешествие начнется с осмотра величественного монумента «Летопись Грузии» на берегу Тбилисского моря. Памятник грузинской государственности авторства Церетелли не оставит равнодушным ни любителя истории, ни ценителя видовых площадок. По дороге вы увидите ЗАГЭСИ, старейшую электростанцию Грузии, а я начну рассказ об истории древней Иберии. Уже в Мцхете, а точнее, на холме недалеко от города вас ждёт один из красивейших пейзажей Грузии — слияние рек Арагви и Куры. Здесь вы увидите и узнаете, как по-разному время повлияло на два некогда крупнейших города Иберии: Мцхета и сегодня остаётся красивейшим, живым городом, а вот следы Армазисцихе найдёт взглядом лишь внимательный путник.

Главные святыни Мцхеты: Светицховели и Джвари
Мцхету часто называют душой Сакартвело, ведь это место святое для каждого грузина. А это глубоко верующий народ, чья страна приняла христианство более 1600 лет назад. В монастыре Джвари, где святая Нино установила первый поклонный крест Грузии, вы увидите чудотворную икону Иверской Божьей Матери и заглянете в древние монашеские кельи. А после вас ждёт Светицховели — первый христианский храм на Иверской земле, где покоятся значимые для всего христианского мира святыни: плащаница Илии Пророка, Хитон Господень и мощи Андрея Первозванного. Здесь же вы увидите могилы царя-основателя Тбилиси, царя, вручившего «России свой народ», и последнего грузинского правителя. Также мы посетим малоизвестную церковь Антиохия и храм Самтавро — вторую церковь, которую царь Мириан построил на месте ежевичного куста, где жила Святая Нино, дабы не посещать Светицховели всуе.

После экскурсии по храму у вас будет время для прогулки по Мцхете.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси. Транспорт включён в стоимость.
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Меня зовут Лиза, и я хочу показать вам Грузию такой, какой она покорила меня два года назад. Впервые я попала сюда в 2016 году — и это была любовь с первого взгляда. С тех пор произошло много изменений, и теперь я гид по Грузии. С удовольствием и любовью показываю вам эту страну, с уверенностью, что вы тоже ее полюбите.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 октября 2019
Непринужденно, доступно и интересно! Очень приятная поездка к легендарным храмам с очень сильной энергетикой! Великолепные виды! Лизе спасибо за душевную компанию! Обязательно рекомендую!
1 августа 2019
Экскурсия была очень хорошо спланирована. Посетили все основные достопримечательности. Отдельное спасибо за обед и чудесную прогулку на катере. Рекомендуем!
21 июля 2019
Замечательная экскурсия, Елизавета рассказала и показала много интересного, она подарила нам частичк​у своей любви к Грузии! Также Лиза под​елилась с нам​и​ полезной информаци​ей​, которую не всегда найдёшь в путеводителях. Мы провели ​прекрасный день, хотелось бы открыть с ней и другие места!
28 июня 2019
Спасибо Лизе!!! Очень отзывчивый и внимательный гид, который знает своё дело и заботится о туристах!!! Все было очень интересно! И очень доступно, понятно, но при этом глубоко по материалу! Рекомендую!
20 мая 2019
Думаю, здесь надо побывать, только постараться выбрать день, когда там меньше туристов. Толпа мешает впечатлению. Но сделать это практически невозможно, слишком большой поток желающих. Место красивое и с глубокой историей. Арагви и Кура, Лермонтов, Мцыри... Лиза смогла донести до нас всю прелесть этого места. Много исторических данных и историй. Спасибо за экскурсию.
14 мая 2019
Спасибо за прекрасную экскурсию! Елизавета - замечательный гид, старается подавать материал интересно, не предвзято. Отдельное сасибо за посещение таких мест, где не было толп туристов, которые не раскручены, но тем не менее интересны.
3 ноября 2018
Хорошая экскурсия, было очень интересно и познавательно. Всем очень понравилось!
8 октября 2018
Замечательные веселые люди, красивые места, интересная экскурсия.
2 августа 2018
Моей целью было конечно же не просто посмотреть знаковые места , но и конечно же узнать исторические факты и события . Поездка получилась очень содержательной и познавательной ! Очень интересно !

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