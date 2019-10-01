9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Свидетельства двух древних столиц

Вы отправитесь в путь на север, вдоль реки Куры, которую грузины называют Мтквари. Наше путешествие начнется с осмотра величественного монумента «Летопись Грузии» на берегу Тбилисского моря. Памятник грузинской государственности авторства Церетелли не оставит равнодушным ни любителя истории, ни ценителя видовых площадок. По дороге вы увидите ЗАГЭСИ, старейшую электростанцию Грузии, а я начну рассказ об истории древней Иберии. Уже в Мцхете, а точнее, на холме недалеко от города вас ждёт один из красивейших пейзажей Грузии — слияние рек Арагви и Куры. Здесь вы увидите и узнаете, как по-разному время повлияло на два некогда крупнейших города Иберии: Мцхета и сегодня остаётся красивейшим, живым городом, а вот следы Армазисцихе найдёт взглядом лишь внимательный путник.

Главные святыни Мцхеты: Светицховели и Джвари

Мцхету часто называют душой Сакартвело, ведь это место святое для каждого грузина. А это глубоко верующий народ, чья страна приняла христианство более 1600 лет назад. В монастыре Джвари, где святая Нино установила первый поклонный крест Грузии, вы увидите чудотворную икону Иверской Божьей Матери и заглянете в древние монашеские кельи. А после вас ждёт Светицховели — первый христианский храм на Иверской земле, где покоятся значимые для всего христианского мира святыни: плащаница Илии Пророка, Хитон Господень и мощи Андрея Первозванного. Здесь же вы увидите могилы царя-основателя Тбилиси, царя, вручившего «России свой народ», и последнего грузинского правителя. Также мы посетим малоизвестную церковь Антиохия и храм Самтавро — вторую церковь, которую царь Мириан построил на месте ежевичного куста, где жила Святая Нино, дабы не посещать Светицховели всуе.

После экскурсии по храму у вас будет время для прогулки по Мцхете.