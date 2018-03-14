4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лучшие пейзажи Военно-Грузинской дороги

Вы увидите живописнейшее озеро Жинвали и узнаете историю его возникновения, побываете в архитектурном комплексе Ананури, бывшей резиденции князей Арагветских, и полюбуетесь его церквями и башнями. У села Пасанаури, где вам предложат вкуснейшие хинкали, вы станете свидетелями редкого зрелища: вода двух горных рек здесь разного цвета, и, сливаясь, они ещё долго текут, не смешиваясь и создавая своим течением невероятно красивый узор. А на панорамной площадке на высоте 1100 метров вам откроется место встречи Малого и Большого Кавказского хребтов, и вы увидите, как орлы летают над заснеженными вершинами.

Современный лыжный курорт

Гудаури особенно знаменит возможностями для фрирайда — спуска по целинным полям. Здесь не бывает лавин и нет больших камней, а снежный покров достаточно глубок, что делает Гудари привлекательным горнолыжным курортом даже для новичков и любителей беккантри (вокруг курорта огромное количество внетрассовых спусков). Регион катания соединен тремя очередями 3-х и 4-х местных подъемников: один из них поднимет вас на гору (3307 м), с вершины которой открывается такая изумительная панорама, что не увидеть её нельзя, даже если вы не решаетесь кататься. Общая длина хорошо подготовленных трасс — 16 километров.