4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть природные красоты Грузии и покататься на горных склонах

Артур
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Артур – ваш гид
Тур в Гудаури, молодой горнолыжный курорт, — это не только эмоции от катания на снежных склонах, но и масса впечатлений по пути туда и обратно.

Мы отправимся в Гудаури по Военно-Грузинской дороге и сделаем несколько остановок, где вы насладитесь видами на средневековые башни над озером Жинвали и на место слияния двух горных рек и попробуете настоящие пасанаурские хинкали.

А в самом Гудаури вас ждут 8 трасс разного уровня сложности, захватывающие панорамы и, конечно, прилив адреналина!
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Встреча В зависимости от место жительства гостя
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Лыжный тур в Гудаури
Лыжный тур в Гудаури

Что вас ожидает

Лучшие пейзажи Военно-Грузинской дороги
Вы увидите живописнейшее озеро Жинвали и узнаете историю его возникновения, побываете в архитектурном комплексе Ананури, бывшей резиденции князей Арагветских, и полюбуетесь его церквями и башнями. У села Пасанаури, где вам предложат вкуснейшие хинкали, вы станете свидетелями редкого зрелища: вода двух горных рек здесь разного цвета, и, сливаясь, они ещё долго текут, не смешиваясь и создавая своим течением невероятно красивый узор. А на панорамной площадке на высоте 1100 метров вам откроется место встречи Малого и Большого Кавказского хребтов, и вы увидите, как орлы летают над заснеженными вершинами.

Современный лыжный курорт
Гудаури особенно знаменит возможностями для фрирайда — спуска по целинным полям. Здесь не бывает лавин и нет больших камней, а снежный покров достаточно глубок, что делает Гудари привлекательным горнолыжным курортом даже для новичков и любителей беккантри (вокруг курорта огромное количество внетрассовых спусков). Регион катания соединен тремя очередями 3-х и 4-х местных подъемников: один из них поднимет вас на гору (3307 м), с вершины которой открывается такая изумительная панорама, что не увидеть её нельзя, даже если вы не решаетесь кататься. Общая длина хорошо подготовленных трасс — 16 километров.

Организационные детали

  • Вас сопровождают гид и водитель.
  • Горнолыжный сезон в Гудаури начинается с 9 декабря и закрывается в марте.
  • В стоимость входит транспорт и обслуживание гида.
    Дополнительные расходы: лыжи или сноуборд (50 лари). По желанию можно полетать на параплане (250 лари).
  • Один подъем на подъёмнике стоит 10 лари.
  • Начинающие лыжники могут воспользоваться услугами инструктора (50 лари).
Лыжный тур в Гудаури
Лыжный тур в Гудаури
Лыжный тур в Гудаури
Лыжный тур в Гудаури
Лыжный тур в Гудаури
Лыжный тур в Гудаури
Лыжный тур в Гудаури
Лыжный тур в Гудаури
Лыжный тур в Гудаури
Лыжный тур в Гудаури
Лыжный тур в Гудаури
Лыжный тур в Гудаури
Лыжный тур в Гудаури

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В зависимости от место жительства гостя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артур
Артур
Приветствую, друзья! Представлюсь – Артур, мне 29 лет, профессиональный экскурсовод и организатор индивидуальных туров по всей Грузии. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с этой прекрасной страной, а у вас будет возможность приятно провести время в компании эрудированного и влюблённого в свою страну гида, который всегда готов раскрыть вам её тайны и прелести!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2018
Хочу выразить огромную благодарность Артуру за незабываемый день в Гудаури. Отдыхали с дочкой (и всего три дня). Гудаури оставили на «финал» и не пожалели об этом!!!!! Великолепные пейзажи, атмосфера, люди... Артур со всей любовью к своей Родине до мелочей продумывает поездку. Масса информации об истории страны, знаковых местах и людях. Очень интересно и познавательно. Хотели впервые встать на горные лыжи - сделано: к нашему приезду нас уже ожидали инструкторы и снаряжение 👍 по пути - обед в семейном кафе ))) и уже вечером по рекомендации Артура посетили потрясающий ресторан с настоящим грузинским колоритом и великолепной кухней. обязательно ещё вернёмся, чтобы познакомиться с Грузией ещё ближе!!! СПАСИБО 🙏
9 января 2018
Были на экскурсии с Артуром 3.01.2018. Все очень понравилось и что немаловажно нам очень повезло с погодой!! Горы великолепны! Очень понравилась организация экскурсии, все вопросы по поиску горнолыжного оборудования и инструктора были решены до момента нашего приезда на курорт, чтобы мы могли спокойно наслаждаться катанием! Артур прекрасный рассказчик, на все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Большое спасибо Артуру и его водителю!!
5 января 2018
Были на экскурсии с Артуром 30.12.2017 с дочерьми. Понравилось все очень!! Горы, природа просто невообразимые! Атрур прекрасный рассказчик и организатор. Девочки наши в полном восторге. Мы вообще новички в лыжном катании, но после этой экскурсии заразились любовью к горам и лыжам! Большое спасибо Артуру и водителю Автандилу за очень интересный тур!!!
Владимир
23 декабря 2017
Мы вытащили счастливый билет выбрав экскурсию с Артуром. Потрясающий рассказчик, интереснейший человек, грамотный и эрудированый гид. С самого начала располагает к себе, вызывает симпатию и уважение.
В экскурсии отлично сочетается посещение исторических памятников, мест с отличными видами, ресторанов с вкуснейшей местной кухней, современного горнолыжного курорта. Место для катания на лыжах на уровне европейских мест для катания. Прекрасная организация. Мы с сыном отлично показались. Дружелюбные операторы подъемника, инструкторы, спасатели и полицейские на лыжах. Прокат оборудования был заранее организован и оплачен Артуром.
У нас остались самые теплые воспоминания об этом дне и мы рекомендуем эту поездку всем желающим покататься на лыжах, узнать историю региона и увидеть красоту гор.

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