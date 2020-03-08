  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Мелодии Верийского квартала

Прогулка по району Вера и окрестностям в настроении грузинской музыкальной комедии

Sergei
Задать вопрос
Sergei – ваш гид
Когда серные бани с рассказами о Пушкине и Дюма-отце уже стали частью вашей тбилисской истории, самое время отвлечься от Старого города и отправиться на встречу с более молодым, но не менее интересным районом — Вера.

Именно здесь в советские времена был снят один из знаковых фильмов грузинского кинематографа, в котором искренность и доброта так гармонично переплелись с душевной атмосферой здешних улочек, что это вдохновило меня на авторскую экскурсию по романтичному Верийскому кварталу.
15 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Встреча Сквер Пушкина
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Мелодии Верийского квартала
Мелодии Верийского квартала

Что вас ожидает

Атмосферная прогулка
Экскурсия задумана не как маршрут по местам съемок фильма «Мелодии Верийского квартала», и это не попытка погрузить вас с далекое прошлое, а, скорее, желание открыть один из районов города в том духе и атмосфере, которые так хорошо передали Нато Вачнадзе и Софико Чиаурели, Додо Абашидзе и Отар Мегвинетухуцеси, Вахтанг Кикабидзе и Алиса Фрейндлих. Ведя вас по хаотично застроенным улочкам и рассказывая об истории этих мест, я постараюсь воссоздать образ того Тбилиси, который мне дорог и мил.

Район Вера в мозаике Тбилиси
От площади Свободы вы пройдете по главной улице, проспекту Руставели, слушая по пути о ключевых вехах в жизни города от его основания до наших дней. Затем я познакомлю вас с главным героем экскурсии — Верийским кварталом. «То было место летних увеселений и отдыха. Почти каждый небольшой сад был превращен в кафешантан или духан. К вечеру, когда начинала спадать жара, тифлисцы тянулись в эти сады». Чуть раньше он состоял из нескольких деревень, а задолго до них здесь находились дубовые и буковые чащи, рос дикий шиповник, и по лесам бродили медведи и джейраны. Спустившись в тихие улочки со старинными фасадами, балконами и парадными, поговорим о том, как в середине 19 века началась застройка района. А также о взглядах тбилисцев на современные проекты, которые невозможно не заметить из-за их размеров и чужеродного стиля, и которые, тем не менее, тоже стали частью городского облика.

Самые интересные места квартала
Вы посетите парк Вере, где, по легендам, Нико Пиросмани познакомился со своей музой — Маргаритой. Осмотрите здание бассейна с любопытным панно, библиотеку и старую фабрику текстиля. А с площади Героев подниметесь по древнему руслу речки Вере, зажатой ныне под землей. Посетите монастырь 12 века и православную церквушку. Увидите цилиндрическое здание филармонии, за которое архитекторы в начале 70-х получили национальную премию. Через колоритный проспект Чавчавадзе выйдете к старому живописному кварталу Мтацминда, где что ни дом, то маленькое открытие. А завершится наша прогулка у здания Академии Наук или немного выше — у фуникулера в Сололаки.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная.
  • Дополнительные расходы не предусмотрены.
Мелодии Верийского квартала
Мелодии Верийского квартала
Мелодии Верийского квартала
Мелодии Верийского квартала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Сквер Пушкина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 марта 2020
Отличная экскурсия! Супер гид!

Sergei проводит ещё 1 экскурсию

Гамарджоба, Тбилиси!Гамарджоба, Тбилиси!Гамарджоба, Тбилиси!
12 за человека
4 часа
25 отзывов
Насыщенная пешеходная экскурсия по городу
За 4 часа вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями Тбилиси: погуляете по старым улочкам, увидите знаменитые серные бани, прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. В результате вы научитесь ориентироваться в городе и узнаете самые важные и интересные исторические факты о грузинской столице.

Исторические экскурсии в Тбилиси

Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
50 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.
Прогулка по старому городуПрогулка по старому городуПрогулка по старому городу
скидка45%
€72
40 за экскурсию
3 часа
57 отзывов
Дух грузинских старостей, религиозные памятники и выдающиеся уроженцы города
Приглашаю на пешеходную экскурсию по узким средневековым улочкам старого Тбилиси! В ходе прогулки вы насладитесь духом грузинских старостей, увидите исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися уроженцами города.
Тбилиси — сердце СакартвелоТбилиси — сердце СакартвелоТбилиси — сердце Сакартвело
От 68 за экскурсию
5 часов
135 отзывов
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Эта экскурсия даст полное представление о истории, наследстве, красоте и разнообразии Тбилиси. На востоке этот город считали западом, на западе — востоком… Важнейший перекресток Великого Шелкового Пути, Тбилиси всегда считался ключом к владению всем Кавказом, сердцем Кавказа и Грузии в частности. Уникальное место, где вы увидите плавное сочетание Европы и Азии, Христианства и Ислама…
Летопись эпох на перекрёстке империйЛетопись эпох на перекрёстке империйЛетопись эпох на перекрёстке империй
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
76 отзывов
Проследить путь Тбилиси сквозь века, прикоснуться к культурному наследию и узнать тбилисцев
Вас ждут 4 насыщенных часа с погружением в прошлое Тбилиси, который, несмотря на многочисленные завоевания, восставал из пепла, вбирая в себя лучшее из разных культур. На прогулке история оживёт в извилистых улочках Старого города, у мощных стен крепости Нарикала, в старейшем районе Серных бань. В именах грузинских правителей, жителей и гостей города, колоритных традициях и обычаях. В результате вы получите полное представление об архитектурном, историческом и культурном наследии Тбилиси и прочувствуете его самобытность.
Обзорная автомобильная экскурсия по ТбилисиОбзорная автомобильная экскурсия по ТбилисиОбзорная автомобильная экскурсия по Тбилиси
скидка35%
€162
106 за экскурсию
5 часов
13 отзывов
Очароваться столицей под яркий аккомпанемент из историй, городских баек и стихов
Предлагаю вам обзорную автомобильную экскурсию по Тбилиси, во время которой я познакомлю вас с основными достопримечательностями города, расскажу о значимых событиях и персонажах из его летописи, позабавлю историческими анекдотами и стихами.
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
219 за экскурсию
13 часов
19 отзывов
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия — исследовать самые интересные места Месхетии
Это автопутешествие подарит вам необыкновенные впечатления: вы проедете по пути, которым шли отряды Царицы Тамары, полюбуетесь густыми лесами и потрясающими видами ущелий, прогуляетесь по Боржоми и увидите несколько крепостей, одна из которых была заложена Александром Македонским. И, конечно, вас ждёт скальный город Вардзия, расцвет которого неразрывно связан с периодом расцвета и могущества грузинского государства.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике