Что вас ожидает

Атмосферная прогулка

Экскурсия задумана не как маршрут по местам съемок фильма «Мелодии Верийского квартала», и это не попытка погрузить вас с далекое прошлое, а, скорее, желание открыть один из районов города в том духе и атмосфере, которые так хорошо передали Нато Вачнадзе и Софико Чиаурели, Додо Абашидзе и Отар Мегвинетухуцеси, Вахтанг Кикабидзе и Алиса Фрейндлих. Ведя вас по хаотично застроенным улочкам и рассказывая об истории этих мест, я постараюсь воссоздать образ того Тбилиси, который мне дорог и мил.

Район Вера в мозаике Тбилиси

От площади Свободы вы пройдете по главной улице, проспекту Руставели, слушая по пути о ключевых вехах в жизни города от его основания до наших дней. Затем я познакомлю вас с главным героем экскурсии — Верийским кварталом. «То было место летних увеселений и отдыха. Почти каждый небольшой сад был превращен в кафешантан или духан. К вечеру, когда начинала спадать жара, тифлисцы тянулись в эти сады». Чуть раньше он состоял из нескольких деревень, а задолго до них здесь находились дубовые и буковые чащи, рос дикий шиповник, и по лесам бродили медведи и джейраны. Спустившись в тихие улочки со старинными фасадами, балконами и парадными, поговорим о том, как в середине 19 века началась застройка района. А также о взглядах тбилисцев на современные проекты, которые невозможно не заметить из-за их размеров и чужеродного стиля, и которые, тем не менее, тоже стали частью городского облика.

Самые интересные места квартала

Вы посетите парк Вере, где, по легендам, Нико Пиросмани познакомился со своей музой — Маргаритой. Осмотрите здание бассейна с любопытным панно, библиотеку и старую фабрику текстиля. А с площади Героев подниметесь по древнему руслу речки Вере, зажатой ныне под землей. Посетите монастырь 12 века и православную церквушку. Увидите цилиндрическое здание филармонии, за которое архитекторы в начале 70-х получили национальную премию. Через колоритный проспект Чавчавадзе выйдете к старому живописному кварталу Мтацминда, где что ни дом, то маленькое открытие. А завершится наша прогулка у здания Академии Наук или немного выше — у фуникулера в Сололаки.