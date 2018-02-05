Что вас ожидает

Святые Отцы Ассирийцы и христианизация Грузии

Во время путешествия я расскажу вам о том, как святая Нино в Мцхете крестила царскую семью и с этого момента начался совершенно новый этап в жизни страны — христианство совершенно преобразило облик Грузии, ее международное положение и ментальные ценности. Однако Евангелие, естественно, не в одночасье стало высшей моралью общества — это был долгий и интересный процесс, и в нем важнейшею роль сыграли Святые Отцы Ассирийцы, группа монахов из Ассирии. Об этой удивительной истории богоугодного созидания и жизни во имя веры, высших ценностей, добра и любви мы и поговорим на экскурсии.

Святые места Мцхеты

Вы посетите расположившийся высоко на горе один из первых монастырей в Грузии, Зедазенский монастырь. Вид с монастыря потрясает воображение — ради этого стоит преодолеть 6 км бездорожья. Только представьте — Тбилиси и Мцхета как на ладони! И далеко внизу Храм Джвари с слиянием двух рек! Вы также увидите монастырь Шио-Мгвиме —затерянную в песчаных скалах святую обитель VI в, к которой ведет живописная дорога с красивейшими видами по сторонам. Здесь поговорим об удивительной жизни и духовных подвигах преподобного Шио. Также вы побываете в Цилканском соборе — одном из важных столпов культуры и духовности Грузии и источников распространения христианства в горные регионы. Это по истине место Силы с удивительной атмосферой.