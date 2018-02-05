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История христианизации Грузии

Kostya
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Kostya – ваш гид
На всем протяжении многовековой насыщенной истории Грузинского царства, наверное, не было явления с более фундаментальными последствиями, чем Крещение.

В окрестностях Мцхеты сохранилось великое наследие группы монахов из Ассирии, которые основали здесь в VI веке святые обители и сыграли важнейшую роль в становлении нового этапа на грузинской земле.

Я довольно много времени посвятил изучению жизни преподобных отцов Иоанна, Иессея и Шио и с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями.

От 113 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
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Мцхета. По следам Святых Отцов Ассирийцев
Мцхета. По следам Святых Отцов Ассирийцев

Что вас ожидает

Святые Отцы Ассирийцы и христианизация Грузии
Во время путешествия я расскажу вам о том, как святая Нино в Мцхете крестила царскую семью и с этого момента начался совершенно новый этап в жизни страны — христианство совершенно преобразило облик Грузии, ее международное положение и ментальные ценности. Однако Евангелие, естественно, не в одночасье стало высшей моралью общества — это был долгий и интересный процесс, и в нем важнейшею роль сыграли Святые Отцы Ассирийцы, группа монахов из Ассирии. Об этой удивительной истории богоугодного созидания и жизни во имя веры, высших ценностей, добра и любви мы и поговорим на экскурсии.

Святые места Мцхеты
Вы посетите расположившийся высоко на горе один из первых монастырей в Грузии, Зедазенский монастырь. Вид с монастыря потрясает воображение — ради этого стоит преодолеть 6 км бездорожья. Только представьте — Тбилиси и Мцхета как на ладони! И далеко внизу Храм Джвари с слиянием двух рек! Вы также увидите монастырь Шио-Мгвиме —затерянную в песчаных скалах святую обитель VI в, к которой ведет живописная дорога с красивейшими видами по сторонам. Здесь поговорим об удивительной жизни и духовных подвигах преподобного Шио. Также вы побываете в Цилканском соборе — одном из важных столпов культуры и духовности Грузии и источников распространения христианства в горные регионы. Это по истине место Силы с удивительной атмосферой.

Организационные детали

  • В стоимость входят все транспортные расходы и услуги гида.
  • Все остальное (обед, всевозможные сувениры или церковная атрибутика) оплачивается отдельно.
Мцхета. По следам Святых Отцов Ассирийцев
Мцхета. По следам Святых Отцов Ассирийцев
Мцхета. По следам Святых Отцов Ассирийцев
Мцхета. По следам Святых Отцов Ассирийцев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kostya
Kostya
Меня зовут Константин. Мне 31. Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая республика Грузия, богатством флоры и фауны, сравнима с континентами. Уже повзрослев, и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и т.д.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Татьяна
5 февраля 2018
Нам очень понравилась экскурсия и наш гид! К сожалению, из-за тумана не удалось попасть на гору Зедазени в монастырь Иоанна Зедазнийского. Но Константин нам много рассказал и про него. Поездку в Зедазнийский монастырь наш гид возместил поездкой в крепость Ананури. Это было великолепно! Константин всегда останавливался в местах, где можно было сделать красивые фото, а таких мест на Военно-Грузинской дороге сотни! Когда наша юная девушка выходила из машины для фотографирования, он продолжал мне рассказывать очень интересные факты и исторические свидетельства по истории Грузии. Такого интересного и знающего рассказчика не часто встретишь!
В остальных местах - Цилканский Собор и Шио-Мгвимский монастырь мы тоже много фотографировали и ахали от необыкновенной красоты ! Но помимо красот мы наслаждались и благодатью и особенной тишиной этих мест.
Экскурсия просто великолепная, особенно интересная для православных, поскольку русское православие возникло через 450 с лишним лет после Крещения Грузии, чью богатую и драматичную историю с такой любовью рассказал нам Константин! Особенно порадовало то, что мы прикладывались к мощам великих(не побоюсь этого слова!) грузинских святых, Обязательно закажу эту экскурсию еще раз, ведь так хочется попасть в место, которое является истоком Грузинского монашества - Зедазнийский монастырь.
И сам наш молодой гид Константин нам очень понравился своей эрудицией, вниманием (он даже запасся для нас зонтиками) и хорошим отношением! Дай Бог ему всего хорошего, особенно хороших туристов!

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