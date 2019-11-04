Что вас ожидает

Пройти по следам палеолита

Чтобы увидеть неизведанную Грузию, мы отправимся в регион Квемо-Картли — самый многонациональный в стране. Вы узнаете о том, как здесь жили греки и немцы, а еще разгадаете историю Зезвы и Мзии — первых прямоходящих людей, с которых началось формирование человечества. В музее-заповеднике Дманиси вы пройдете по следам привала «грузинских людей» из Африки на Кавказ, а после отправитесь в женский монастырь, окруженный крепостью в Цуртави. На прогулке я расскажу любовную историю, с которой связана постройка, и объясню, почему она называется «крепостью царицы».

Читать и есть по-грузински

Вы побываете в монастыре апостолов Петра и Павла высоко на горе и полюбуетесь видами, которые открываются с удивительной смотровой площадки. И, конечно, окажетесь в Болнисском Сионе — самой старой базилике в Грузии. Я расскажу об архитектуре церкви и проведу вас к одной из древнейших надписей на грузинском языке. А на обед мы отправимся в гости к местной семье! Здесь вы попробуете Киндзмараули с виноградников Квемо-Картли и фирменные блюда и приправы региона: грузинской ветчиной, приготовленной на шишках, телятиной и аджикой.