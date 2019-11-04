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Побывать в регионе, где жили первые грузины и европейцы, на автомобильной прогулке

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Квемо-Картли — район, где смешались разные культуры, нравы и языки.

На моей автопрогулке вы увидите места, где обнаружили первых европейцев Зезву и Мзию.

Прочитаете самую древнюю надпись на грузинском языке в Болнисском сионе и увидите женский монастырь за крепостными стенами.

А еще попробуете вино с местных виноградников и станете гостем грузинского застолья.

Гамарджоба!
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Неизведанная Грузия в Квемо-Картли
Неизведанная Грузия в Квемо-Картли

Что вас ожидает

Пройти по следам палеолита
Чтобы увидеть неизведанную Грузию, мы отправимся в регион Квемо-Картли — самый многонациональный в стране. Вы узнаете о том, как здесь жили греки и немцы, а еще разгадаете историю Зезвы и Мзии — первых прямоходящих людей, с которых началось формирование человечества. В музее-заповеднике Дманиси вы пройдете по следам привала «грузинских людей» из Африки на Кавказ, а после отправитесь в женский монастырь, окруженный крепостью в Цуртави. На прогулке я расскажу любовную историю, с которой связана постройка, и объясню, почему она называется «крепостью царицы».

Читать и есть по-грузински
Вы побываете в монастыре апостолов Петра и Павла высоко на горе и полюбуетесь видами, которые открываются с удивительной смотровой площадки. И, конечно, окажетесь в Болнисском Сионе — самой старой базилике в Грузии. Я расскажу об архитектуре церкви и проведу вас к одной из древнейших надписей на грузинском языке. А на обед мы отправимся в гости к местной семье! Здесь вы попробуете Киндзмараули с виноградников Квемо-Картли и фирменные блюда и приправы региона: грузинской ветчиной, приготовленной на шишках, телятиной и аджикой.

Организационные детали

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  • Мы будем передвигаться на комфортабельном автомобиле, дорога займет около часа.
  • Дегустация вина входит в стоимость, ужин в грузинской семье оплачивается дополнительно.
  • Стоимость билета в Дманиси не включена в стоимость (5 лари с человека).
Неизведанная Грузия в Квемо-Картли
Неизведанная Грузия в Квемо-Картли
Неизведанная Грузия в Квемо-Картли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гиорги
Гиорги
Меня зовут Гиорги. С детства занимался спортом, ездил на соревнования в разные регионы Грузии и за ее пределы. А после с удовольствием показывал мою прекрасную страну друзьям. Потом начали обращаться друзья друзей и в определенный момент я понял, что любимое хобби становится любимой работой! Окончил курсы гидов и уже с более профессиональным подходом стал организовывать туры по всей Грузии. Добро пожаловать в Грузию, генацвале!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 ноября 2019
Мы были первооткрывателями этого тура. Хорошая тема, интересный маршрут,красивые места. Нам все понравилось. Но хотелось, чтобы Гиоргий чуть лучше рассказывал и давал больше информации про места посещения. Хочется надеяться, ему это удастся. И все будет как надо. Спасибо за экскурсию.

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