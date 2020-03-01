Леван проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Живописные руины крепости Кер Оглы и гора мечей Дидгори

Из Тбилиси возьмем курс на цитадель, которая в свое время контролировала проходивший караванный путь. Вы и сегодня увидите, как хорошо сверху просматриваются окрестности, а я расскажу о роли и названии крепости подробнее. Следом отправимся к Дидгорскому полю — месту, определившему судьбу Грузии и положившему начало ее Золотому веку. Здесь вы увидите впечатляющий монумент, рядом с которым хочется быть рыцарем без страха и упрека.

Умиротворение в монастыре Бетания

Доехать до уединённого монастыря Бетания можно только на внедорожнике, но это место в окружении лесистых холмов стоит увидеть. Монастырь, известный древними фресками, был забыт и обнаружен князем Гагариным в 19 веке. Я расскажу о возникновении монастыря на землях могущественных феодалов Орбелиани и уникальных поворотах в его судьбе. Так, Бетания оставался действующим монастырём в течение всего советского периода. Жизнь монахов того времени — отдельный рассказ о преодолении невзгод и голода.

Церковь на вершине горы и обед

Следующая остановка — церковь Св. Георгия в Тцвери. Она небольшая и здесь нет уникальных барельефов или древних икон. Но церковь неизменно производит вау-эффект, ведь она расположена на вершине горы, гармонично дополняя пейзаж. А после вас ждут впечатления гастрономические — мы заедем на обед в хороший ресторанчик.

Панорамы Тбилиси с разных ракурсов

Великолепные и неизвестные большинству туристов виды города будут сопровождать вас в течение всего маршрута. Выезжая из Тбилиси, вы рассмотрите панорамы современных престижных районов Ваке и Сабуртало. Возвращаясь, увидите старый Авлабар, а закончится экскурсия на горе Мтацминда, где вы вновь взглянете на город и попробуете тбилисские пончики с начинкой.