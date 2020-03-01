Леван проводит ещё 5 экскурсий

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Неизведанные окрестности Тбилиси

Уединённые монастыри, истоки Золотого века Грузии и нестандартные панорамы

Леван
Задать вопрос
Леван – ваш гид
Это путешествие по не самым популярным туристическим направлениям, но местам атмосферным и значимым.

Вы прикоснетесь к далекому прошлому у развалин крепости Кер Оглы и у высоких мечей на Дидгорском поле.

Окажетесь в уединённом монастыре Бетания в объятиях зелёных склонов и восхититесь видом монастыря на горной вершине.

А также полюбуетесь лучшими панорамами Тбилиси, в том числе с горы Мтацминда.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча В месте вашего проживания
Забронировать экскурсию
Неизведанные окрестности Тбилиси
Неизведанные окрестности Тбилиси

Что вас ожидает

Живописные руины крепости Кер Оглы и гора мечей Дидгори
Из Тбилиси возьмем курс на цитадель, которая в свое время контролировала проходивший караванный путь. Вы и сегодня увидите, как хорошо сверху просматриваются окрестности, а я расскажу о роли и названии крепости подробнее. Следом отправимся к Дидгорскому полю — месту, определившему судьбу Грузии и положившему начало ее Золотому веку. Здесь вы увидите впечатляющий монумент, рядом с которым хочется быть рыцарем без страха и упрека.

Умиротворение в монастыре Бетания
Доехать до уединённого монастыря Бетания можно только на внедорожнике, но это место в окружении лесистых холмов стоит увидеть. Монастырь, известный древними фресками, был забыт и обнаружен князем Гагариным в 19 веке. Я расскажу о возникновении монастыря на землях могущественных феодалов Орбелиани и уникальных поворотах в его судьбе. Так, Бетания оставался действующим монастырём в течение всего советского периода. Жизнь монахов того времени — отдельный рассказ о преодолении невзгод и голода.

Церковь на вершине горы и обед
Следующая остановка — церковь Св. Георгия в Тцвери. Она небольшая и здесь нет уникальных барельефов или древних икон. Но церковь неизменно производит вау-эффект, ведь она расположена на вершине горы, гармонично дополняя пейзаж. А после вас ждут впечатления гастрономические — мы заедем на обед в хороший ресторанчик.

Панорамы Тбилиси с разных ракурсов
Великолепные и неизвестные большинству туристов виды города будут сопровождать вас в течение всего маршрута. Выезжая из Тбилиси, вы рассмотрите панорамы современных престижных районов Ваке и Сабуртало. Возвращаясь, увидите старый Авлабар, а закончится экскурсия на горе Мтацминда, где вы вновь взглянете на город и попробуете тбилисские пончики с начинкой.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Тбилиси. Я заберу вас из любого места по договорённости и отвезу обратно.
  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Обед оплачивается отдельно.
Неизведанные окрестности Тбилиси
Неизведанные окрестности Тбилиси
Неизведанные окрестности Тбилиси
Неизведанные окрестности Тбилиси
Неизведанные окрестности Тбилиси
Неизведанные окрестности Тбилиси
Неизведанные окрестности Тбилиси
Неизведанные окрестности Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В месте вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Леван
Леван
Грузия не велика, но так разнолика. Эта страна удивит вас, подарит новые впечатления, яркие и незабываемые эмоции, оставит прекрасные воспоминания, которые будут согревать и дарить теплую надежду на новые встречу. Грузия — как драгоценное ожерелье. Здесь каждый найдет для себя что то привлекательное. Эта страна с древнейшей историей. Кавказские горы — одни из самых красивых гор в мире. Их не описать словами, их надо видеть. Грузинская кухня — это рай для гурманов. Быть гостем в Грузии — это подарок судьбы. Я открою для вас нашу теплую, уютную, красивую и заботливую страну. Добро пожаловать!
Напишите мне

Леван проводит ещё 5 экскурсий

Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный БоржомиДуховная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный БоржомиДуховная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
125 за экскурсию
10 часов
41 отзыв
Авто-путешествие 3в1 в западную Грузию
Эта поездка за 10 часов подарит вам и новые знания, и приключения. В древней столице, душе и «алтаре» Грузии — Мцхете — вы проследите христианский путь страны и полюбуетесь панорамами с открыток. После отправитесь в ещё более далёкое прошлое в пещерах языческого города Уплисцихе. И наконец, познакомитесь с Боржоми — городом, где отдыхали Романовы, и известной водой, которая стояла на всех заседаниях СССР.
Из Тбилиси в заснеженный ГудауриИз Тбилиси в заснеженный ГудауриИз Тбилиси в заснеженный Гудаури
150 за экскурсию
12 часов
3 отзыва
Познавательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и отдых на горнолыжном курорте
Дорога, которой восхищались известные поэты, и курорт, который заслуженно хвалят путеводители, — эта экскурсия станет сочетанием новых знаний, визуальных впечатлений и экстремальных эмоций. Вы остановитесь у средневековой крепости Ананури, а после приготовьтесь «насытиться» горами! Вы полюбуетесь ими по дороге, а в Гудаури — вдоволь покатаетесь по склонам, оцените современные трассы и подышите чистейшим воздухом.
Неизведанная МцхетаНеизведанная МцхетаНеизведанная Мцхета
113 за экскурсию
9 часов
22 отзыва
Монастыри Шиомгвиме, Зедазени и Кватахеви, развалины древних крепостей и уникальная панорама
Невозможно представить Мцхету без древних святынь Джвари, Светицховели и Самтавро. Но я приглашаю вас открыть другие, не менее интересные и значимые места в окрестностях города. Вы прикоснётесь к истории христианизации Грузии, полюбуетесь видами Мцхеты и Тбилиси у монастыря Зедазени, проникнетесь душой Шиомгвиме, узнаете о судьбе монастыря Кватахеви и совершите трекинг к развалинам крепости древних правителей — питиахшей.
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзановЗатерянное ущелье Трусо и долина нарзановЗатерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
144 за экскурсию
8 часов
38 отзывов
Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии
Путешествие в ущелье Трусохеви — один из нетуристических маршрутов по Грузии. Это место долго было труднодоступным: сюда вели лишь пешие тропы. Здесь вы соприкоснётесь лицом к лицу с красивейшей природой, услышите тишину и узнаете о покинутых сёлах. А также проедете по долине минеральных источников и насладитесь вкусом настоящего нарзана.
Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздухуТбилиси: прогулка по воде, земле и воздухуТбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху
63 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Увидеть город с разных ракурсов и очароваться его атмосферой
Тбилиси — он такой один. Как описать его? Здесь можно жить и иметь в своем дворе оборонительную башню. Выйти из подъезда, поздороваться с соседом, перегоняющем чачу во дворе, и тут же ее попробовать. Прийти на чашку кофе, а вечером уже петь застольные песни. По дороге нарвать инжир и помыть его в питьевом фонтанчике. Напиться из крана. Решить, что ты на Востоке, а выйдя на соседнюю улицу, оказаться в Европе. Находить что-то общее с Россией. В самом центре города отдохнуть у водопада... Пойдемте, я познакомлю вас с этим чудом?

Экскурсии по пригородам Тбилиси

Мцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианства
скидка50%
€30
15 за человека
4 часа
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны. Святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
Тбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
скидка30%
€25
18 за человека
6 часов
131 отзыв
Узнать главное о вере Сакартвело в храмах Мцхеты, соборе Цминда Самеба и у грузинского Стоунхенджа
Приезжая в Грузию, невозможно обойти вниманием её религиозную историю. Программа экскурсии охватывает главные места, которые позволят узнать о становлении грузинской веры. Вы буквально прикоснётесь к истории у огромных колонн монумента Церетели, побываете в трёх храмах Мцхеты и восхититесь современным собором Цминда Самеба. А бонусом станут два необыкновенных вида: на Тбилисское море и слияние рек Арагви и Куры.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
69 за экскурсию
4 часа
236 отзывов
Древние памятники истории и грузинская архитектура
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля. И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
скидка70%
€82
25 за человека
10 часов
111 отзывов
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
За один день вам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города.
Мцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мира
скидка60%
€35
14 за человека
5 часов
42 отзыва
Узнать о становлении грузинской веры во «втором Иерусалиме» и первой столице страны
За один день не успеть познакомиться с религиозной историей Грузии, но можно охватить главные места, которые позволят узнать о начале христианского пути Сакартвело. В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях вы побываете в трёх монастырях — Джвари, Светицховели и Самтавро — и поймёте, почему эти места столь значимы для грузинского народа, а также полюбуетесь панорамой там, «где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры...».
Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы Грузии
скидка10%
€80
72 за экскурсию
5 часов
65 отзывов
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике