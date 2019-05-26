13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

По Тбилиси — душевно и зажигательно!

Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города

Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.