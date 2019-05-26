13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Очароваться столицей под яркий аккомпанемент из историй, городских баек и стихов

Galaktion
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Galaktion – ваш гид
Предлагаю вам обзорную автомобильную экскурсию по Тбилиси, во время которой я познакомлю вас с основными достопримечательностями города, расскажу о значимых событиях и персонажах из его летописи, позабавлю историческими анекдотами и стихами.
€162
106 за экскурсию
скидка35%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Трансфер из отеля и обратно
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У этой экскурсии13 отзывов
4.69
Обзорная автомобильная экскурсия по Тбилиси
Обзорная автомобильная экскурсия по Тбилиси

Программа

  • Я провезу вас по главному проспекту Тбилиси — Руставели, обрамленному столетними платанами.
  • Мы поднимемся на гору Св.Давида, где находится пантеон грузинских писателей и общественных деятелей. Здесь похоронены А.Грибоедов и Н.Чавчавадзе.
  • Чуть выше располагается аттракционный парк и большая смотровая площадка, отсюда весь Тбилиси виден как на ладони.
  • Мы проедем по отреставрированному проспекту Агмашенебели. Проспект считается архитектурным музеем Тбилиси, вклад в формирование которого внесли такие архитекторы как Джованни Скудиери, Отто Симонсон, Леопольд Бильфельд, Александр Штерн и многие другие.
  • Вы посетите главный Кафедральный Собор Грузии Св.Троицы (1995-2004), самый большой во всем Закавказье и один из самых высоких из православных храмов всего мира. Он является символом веры в Грузии.
  • Затем мы пешком прогуляемся по старому городу. Мы дойдем до церкви Сиони, где венчались А.Грибоедов и Н.Чавчавадзе, увидим храм Метехи XIII-го века, самую древнюю церковь Тбилиси — Анчисхати (VI век), пройдем по мосту Мира (считается одним из 13-ти удивительных мостов в мире), по парку Рике, поднимемся по подвесной канатной дороге к крепости Нарикала (IV век), откуда насладимся незабываемым видом на город.​
Обзорная автомобильная экскурсия по Тбилиси
Обзорная автомобильная экскурсия по Тбилиси
Обзорная автомобильная экскурсия по Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Трансфер из отеля и обратно.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galaktion
Galaktion
По образованию историк. Закончил Тбилисский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина. Работал гидом в Санкт-Петербурге. Являюсь автором ряда книг и публикаций о Грузии и о Санкт-Петербурге на русском и грузинском языках. Проводил Экскурсии первому президенту России Борису Ельцину, академику Андрею Сахарову, Анатолию Собчаку, Александру Абдулову, Николаю Караченцову, Евгению Лебедеву, Михаилу Кожухову, Алексу Дубасу и др. Опыт работы гидом уже больше 40 лет.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 мая 2019
Очень хороший,образованный,интеллигентный гид,мастер своего дела,спасибо за отличную экскурсию и приятную компанию.
6 апреля 2019
Были в Грузии первый раз.Обзорную экскурсию проводил Галактион..С первых минут завладел нашим вниманием.Уровень профинтеллекта высочайший.Мастерское изложение.Маршрут построен рационально. Слушали,не теряя интереса 5-часов.Понравилось всем.Были в Тбилиси по случаю моего юбилея .В составе семьи 7 человек.Из них три кандидата наук и один академик,возраст от 28 до 80 .,имеем подтверждённый разносторонний уровень знаний.Галактионом были восхищенны все.К концу Экскурсии все любили Тбилиси как он и смотрели на город его глазами.!!
31 марта 2019
Очень довольны экскурсией, Галактион обладает энциклопедическими знаниями! Получили много уникальной информации о Тбилиси, о Грузии. Водитель минивэна управлял очень мягко и аккуратно. Спасибо за прекрасные впечатления! Галактиону желаем крепкого здоровья и много довольных клиентов!!!
30 марта 2019
Были с детьми разных возрастов, всем очень понравилось! Экскурсия правильно построена, интересна, информативна. Спасибо Галактиону!
Kirill
20 февраля 2019
Замечательная экскурсия, а сам Галактион - кладезь знаний и великолепный рассказчик. Нам удалось посмотреть и проникнуться самыми важными местами Тбилиси. Экскурсия очень грамотно организована, и во время прогулок, и во время отдыха вы узнаете много интересного и получите ответы на любые интересующие вопросы. Так же экскурсия дала нам возможность еще несколько дней изучать Тбилиси пользуясь подсказками Галактиона, вспоминая стихи, которые он столь выразительно декламировал, открывая для нас чудесный Тифлис и его историю.
26 декабря 2018
Вчера нам индивидуальную экскурсию провёл замечательный гид-Галактион. Выбрали именно его по совету друзей, которые отдыхали ранее. Безусловно, Галактион-человек,обладающий фундаментальными знаниями, невероятным кругозором и чувством юмора. Интересный рассказчик. Хорошо продуман маршрут экскурсии. День пролетел незаметно. Мы остались очень довольны.
29 мая 2018
Спасибо! Галактион много знающий гид ,умеющий донести до людей информацию. Приезжайте в Тбилиси вам здесь рады ! Галактион Вам большой от нас привет и благодарность !
22 апреля 2017
Экскурсия достаточно информационно наполненная. Галактион постоянно приправлял свой рассказ цитатами из стихотворений и поэм. У нас она получилась больше пешеходная, мы прошли практически все значимые места Тбилиси, окунулись в атмосферу старого города. Наш экскурсовод - человек очень умный, интересный, умелый рассказчик, знающий историю свой Родины. Нам понравилось. Рекомендуем с нее начать знакомство с этим сказочным городом.
11 апреля 2017
Экскурсия объемная, разнообразная. При кажущейся неторопливости мы осмотрели очень много. Старый Тбилиси, новый, парки, места отдыха и т.д. А сколько мы услышали стихов, которые иллюстрировали почти каждое историческое событие или место. Уважаемый Галактион просто кладезь самых разнообразных сведений.
Хочу особо отметить прогулку по пешеходной отреставрированной улице, где раньше компактно проживали немцы. Удивительная атмосфера, очень красиво, масса интересных мелочей вроде расчищенной старой вывески или сплошь расписанного подьезда обычного жилого дома. Рассказать невозможно, нужно увидеть своими глазами!!!
25 апреля 2016
Мы были на авто- экскурсии по Тбилиси с Галактионом. Получили массу удовольствий, очень эрудированный и любящий свою страну человек. Большое ему спасибо, семья из Киева.
Ещё 3 отзыва

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