Экскурсия по Тбилиси поможет Вам познакомиться с колоритом грузинской жизни. Вы увидите многообразие архитектуры старинных тбилисских особняков, загляните во дворики, помнящие под час сказочные истории 📖 в центре города пройде в тени виноградной лозы или гранатовых деревьев, а инжир будет падать прямо вам под ноги!
Пешеходная экскурсия позволит Вам окунуться в атмосферу повседневной жизни тбилисцев и почувствовать себя частью древнего и очаровательного города.
Многие улицы Тбилиси на нашем пути вымощены камнем - позаботьтесь об удобной обуви.
Дети до 12 лет включительно принимают участие в экскурсии 🧭 бесплатно.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Дегустация вина
Что не входит
Подъем и спуск на канатке
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Начало
🚩 Метро Авлабари, у памятника Мимино
Место завершения
🏁 Центр Тбилиси
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.