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Обзорная экскурсия по Тбилиси + винная дегустация

4.7
276 отзывов
Bla B.
Bla B. – Гид из Тбилиси
Насладитесь удивительной красотой Тбилиси во время пешей прогулки с гидом.

Экскурсия ⛳ насыщена увлекательными рассказами из жизни города и местных жителей, а маршрут проходит около самых интересных мест.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $12 за человека

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Обзорная экскурсия по Тбилиси + винная дегустация
Обзорная экскурсия по Тбилиси + винная дегустация

Что вы увидите

  • Винный спуск
  • Дворец царицы Дареджан
  • Святой Храм Метехи
  • Район серных бань
  • Площадь Майдан
  • парк Рике
  • мост Мира
  • канатную дорогу.
  • улица Шардени
  • Храм Сиони и тд.
Пешеходная групповая экскурсия ⛳ по Тбилиси.
Экскурсия по Тбилиси поможет Вам познакомиться с колоритом грузинской жизни. Вы увидите многообразие архитектуры старинных тбилисских особняков, загляните во дворики, помнящие под час сказочные истории 📖 в центре города пройде в тени виноградной лозы или гранатовых деревьев, а инжир будет падать прямо вам под ноги!
Пешеходная экскурсия позволит Вам окунуться в атмосферу повседневной жизни тбилисцев и почувствовать себя частью древнего и очаровательного города.
Многие улицы Тбилиси на нашем пути вымощены камнем - позаботьтесь об удобной обуви.
Дети до 12 лет включительно принимают участие в экскурсии 🧭 бесплатно.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Дегустация вина
Что не входит
  • Подъем и спуск на канатке
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Метро Авлабари, у памятника Мимино
Место завершения
🏁 Центр Тбилиси
Обзорная экскурсия по Тбилиси + винная дегустация
Обзорная экскурсия по Тбилиси + винная дегустация
Обзорная экскурсия по Тбилиси + винная дегустация
Обзорная экскурсия по Тбилиси + винная дегустация
Обзорная экскурсия по Тбилиси + винная дегустация

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Bla B.
Bla B.
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276 отзывов оставили туристы

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