Пешеходная групповая экскурсия ⛳ по Тбилиси.

Экскурсия по Тбилиси поможет Вам познакомиться с колоритом грузинской жизни. Вы увидите многообразие архитектуры старинных тбилисских особняков, загляните во дворики, помнящие под час сказочные истории 📖 в центре города пройде в тени виноградной лозы или гранатовых деревьев, а инжир будет падать прямо вам под ноги!

Пешеходная экскурсия позволит Вам окунуться в атмосферу повседневной жизни тбилисцев и почувствовать себя частью древнего и очаровательного города.

Многие улицы Тбилиси на нашем пути вымощены камнем - позаботьтесь об удобной обуви.

Дети до 12 лет включительно принимают участие в экскурсии 🧭 бесплатно.