Приглашаем всех на увлекательную и познавательную онлайн прогулку 👣 по одному из красивейших и древних городов мира - Тбилиси. Тбилиси - уникальный город 🏙️, в котором соседствует современность и аутентичные древние постройки. Здесь можно прогуляться 👣 как по ультра модным районам, так и по старинным кварталам с колоритными национальными постройками, итальянскими двориками и восточными базарчиками. Прогулка 👣 по Тбилиси - это путешествие не только во времени, но и в пространстве - гуляя внутри оживленного города с современными домами, автомобильными развязками, новейшими небоскребами и футуристическими зданиями с их причудливыми формами, вы можете неожиданно очутиться в прохладе природного каньона посреди отвесных скал и водопадов. Тбилиси - это переплетение различных религий и культур, что делает его еще более интересным и заманчивым. Тбилиси - это запахи специй, аромат вина и невероятно вкусной и разнообразной кухни 🥧. Мы постараемся через расстояние помочь вам ощутить атмосферу этого очаровательного города, чтоб вам захотелось побывать здесь вживую и почувствовать весь колорит Грузии! До встречи в Тбилиси, друзья!