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Онлайн-экскурсия «Тбилиси — очарование древности»

4.4
7 отзывов
Алина К.
Алина К. – Гид из Тбилиси
Онлайн прогулка 👣 по Сердцу Тбилиси — Старому городу.

Рождение Столицы ⭐️.

Легенды и история 📖.

Мейдан — смешение культур и религий.

Район Серных бань — свидетель войн и мира.

Разноцветный Кала — Тбилисская открытка.

Великий кукольник и Падающая башня.

Каньоны и водопады в сердце города.

15 веков истории 📖 в одной прогулке 👣.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • $5.99 за человека

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Онлайн-экскурсия «Тбилиси — очарование древности»
Онлайн-экскурсия «Тбилиси — очарование древности»

Что вы увидите

  • Площадь Свободы
  • Здание бывшей Мэрии
  • Пушкинский Сквер и Бюст А. С. Пушкина
  • Музей Искусств Грузии
  • Колонна Св. Георгия Победоносца
  • Остатки Крепостных И Городских Построек
  • Набережная реки Куры
  • Ул. Бараташвили
  • Крепостные стены
  • Скульптура Иоана Петрици
  • Конка
  • Скульптура “Фонарный Мастер”
  • Скульптура “Берикеби”
  • Скульптура “Дворник“
  • Театр Марионеток Резо Габриадзе
  • Падающая Башня
  • Дворец Президента Грузии
  • Самый древний храм Тбилиси - Базилика Анчисхати
  • Улочка Шавтели. Грузинские дома 19 века.
  • Резиденция Патриарха Грузии
  • Мост Мира (Стеклянный мост над Курой)
  • Парк Рике
  • Станция Канатной Дороги
  • Дворец “Сачино”
  • Площадь Европы
  • Метехская Церковь Богородицы
  • Памятник Вахтангу Горгасали
  • Метехский Мост
  • Крепость “Нарикала”
  • Скульптура “Картлис Деда (Мать Грузии)”
  • Татарская площадь - Мейдан
  • Армянская Церковь Сурб Геворг
  • Cерные Бани
  • Пёстрая баня
  • Мечеть
  • Инжировое ущелье
  • Цавкисский Водопад
Приглашаем всех на увлекательную и познавательную онлайн прогулку 👣 по одному из красивейших и древних городов мира - Тбилиси. Тбилиси - уникальный город 🏙️, в котором соседствует современность и аутентичные древние постройки. Здесь можно прогуляться 👣 как по ультра модным районам, так и по старинным кварталам с колоритными национальными постройками, итальянскими двориками и восточными базарчиками. Прогулка 👣 по Тбилиси - это путешествие не только во времени, но и в пространстве - гуляя внутри оживленного города с современными домами, автомобильными развязками, новейшими небоскребами и футуристическими зданиями с их причудливыми формами, вы можете неожиданно очутиться в прохладе природного каньона посреди отвесных скал и водопадов. Тбилиси - это переплетение различных религий и культур, что делает его еще более интересным и заманчивым. Тбилиси - это запахи специй, аромат вина и невероятно вкусной и разнообразной кухни 🥧. Мы постараемся через расстояние помочь вам ощутить атмосферу этого очаровательного города, чтоб вам захотелось побывать здесь вживую и почувствовать весь колорит Грузии! До встречи в Тбилиси, друзья!
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Тбилиси — очарование древности»
Онлайн-экскурсия «Тбилиси — очарование древности»
Онлайн-экскурсия «Тбилиси — очарование древности»
Онлайн-экскурсия «Тбилиси — очарование древности»
Онлайн-экскурсия «Тбилиси — очарование древности»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алина К.
Алина К.
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7 отзывов оставили туристы

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