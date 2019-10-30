46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по чарующему вечернему городу и рассмотреть его с лучших смотровых площадок

Елена
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Елена – ваш гид
Уютные балкончики, изящная архитектура и старинная брусчатка Тбилиси преображаются с заходом солнца, как по волшебству.

Вы прогуляетесь по Старому городу, увидите его основные достопримечательности и узнаете их историю, послушаету уличных музыкантов, подниметесь на смотровые площадки: крепость Нарикала, балкончик дворца Сачино и другие тайные местечки, которые я пока оставлю в секрете.

Вы рассмотрите вечерний Тбилиси с разных высот и сторон света, открывая его лучшие ракурсы.

Приготовьтесь погрузиться в магию вечернего города и увидеть его во всем блеске с захватывающих панорамных точек!
32 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Старый город
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У этой экскурсии46 отзывов
4.89
Панорамы вечернего Тбилиси
Панорамы вечернего Тбилиси

Что вас ожидает

Тбилиси в свете вечерних огней
Вы пройдете по сияющему сотнями огней Тбилиси и рассмотрите привычные достопримечательности в свете вечерней иллюминации, узнавая их легенды и историю. В новом свете перед вами предстанут парк Рике и мост Мира — именно вечером откроется тайный смысл его подсветки, закодированной азбукой Морзе. Мы пройдем по узеньким улочкам Тбилиси, району серных бань и Инжирному ущелью с водопадом. А если захотите, совершим небольшую прогулку на речном трамвайчике или яхте.

Панорамы Старого города
Вы рассмотрите Тбилиси с обзорной площадки бывшего дворца: когда-то этот вид был доступен только царю и царице. Полюбуетесь Старым городом с площадки храма Метехе и подниметесь к подножию крепости Нарикала. Вид, открывающийся с этой точки, встречается на большинстве грузинских открыток — и вы поймете, почему! Затем спустимся к арт-парку Рике, чтобы послушать тбилисских уличных музыкантов, посмотреть знаменитое шоу фонтанов (если подгадаем время и сезон) и подняться на еще одну смотровую площадку.

Винная дегустация
После прогулки по Старому городу мы забредем в погреб 17 века, в котором вы познакомитесь с грузинскими винами и традициями, придав вечеру еще больше колорита и настроения. Увидите древнейшей храм Анчисхати, угадаете век постройки часовой башни Резо Габриадзе, выйдете на улицу грузинского поэта-романтика и узнаете о его судьбе.

Организационные детали

Также я могу помочь с бронированием серной бани или ресторана с грузинскими многоголосьем и танцами (уточняйте заранее в переписке).

Панорамы вечернего Тбилиси
Панорамы вечернего Тбилиси
Панорамы вечернего Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Старый город.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, и несколько лет назад я приехала в Тбилиси как путешественница. Того времени, что я провела в городе, мне хватило, чтобы навсегда влюбиться в него и принять решение переехать сюда жить. Я всегда стараюсь в первую очередь показать места, которые люблю сама, выбрать то, что наиболее интересно, поделиться любопытными особенностями города и не перегружать путешественников тоннами справочной информации.
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46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 октября 2019
Шикарный город и гид! Красиво, интересно, увлекательно!
23 октября 2019
Всегда нравились тематические экскурсии. Не просто как у всех, а что то интересное, с уклоном. Тбилиси красивый город, а любоваться им с панорамных точек это восторг! Лена имеет свой подход к экскурсии, легко и интересно рассказывает, водит по красивым и колоритным местам, улочкам. Очень здорово бывать в центре города и находится там одним, без толп людей и других туристов! Спасибо большое!
Ярослав
2 октября 2019
Елена, по семейным обстоятельствам, не смогла сама провести экскурсию и предложила погулять с ее другом Романом, тоже гидом. Вечер выдался очень интересным и прогулка прошла на одном дыхании. Роману удалось захватить наше внимание настолько, что мы, даже уставшие после перелета увлеченно бродили по улочкам старого города и забрались в конце концов на холм с крепостью Нарикала. В конце он порекомендовал и довел нас до ресторана, куда ходят местные, за что ему отдельное спасибо. Отличный вариант проведения вечера, мы с женой рекомендуем!
18 июля 2019
Леночка, большое спасибо за наше знакомство и чудесный вечерний Тбилиси сияющий множеством огней!
13 июля 2019
В связи с изменением маршрута из-за перелетов, в Тбилиси дней получилось меньше, чем планировали. Хотели по максимуму с пользой и толком тратить время. Сразу по прилету заказали вечернюю экскурсию с Еленой! И это оказалось очень верным решением, мы посмотрели на город с панорамных точек, насладились его красотой. Лена показала дальние места которые стоит посетить, рассказала в каком вагон лучше подняться на Мтацминду, на чем доехать, куда сходить, съездить. Отлично нас сориентировала. Помимо панорам, мы прошлись по Старому городу, посмотрели достопримечательности. Лена отличный рассказчик. Порой гиды очень сильно давят датами которые не запоминаются, а создают эффект усталости. Лена же преподносит историю так, что бы было включение, обратная связь, дополняет эмоциональными интересными рассказами. Интересно, насыщенно, красиво! Рекомендуем!
Илья
11 июля 2019
Круто!
10 июля 2019
Погуляли, поболтали, посмеялись. Город красивый, рассказ и маршруты отличные!
9 июля 2019
Познакомились с городом в сопровождение веселого и коммуникативного гида. Прекрасно смогли ориентироваться. Обзорной экскурсии дополнительной не потребовалось. Спасибо
8 июля 2019
Замечательное знакомство с городом. Очень красиво и атмосферно когда включается вечерняя подсветка! Город реально меняется как по волшебству!
4 июля 2019
Красиво и атмосферно! Очень рады знакомству с Леной!
Ещё 36 отзывов

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Крыши и панорамы Тбилиси

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