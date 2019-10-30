46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тбилиси в свете вечерних огней

Вы пройдете по сияющему сотнями огней Тбилиси и рассмотрите привычные достопримечательности в свете вечерней иллюминации, узнавая их легенды и историю. В новом свете перед вами предстанут парк Рике и мост Мира — именно вечером откроется тайный смысл его подсветки, закодированной азбукой Морзе. Мы пройдем по узеньким улочкам Тбилиси, району серных бань и Инжирному ущелью с водопадом. А если захотите, совершим небольшую прогулку на речном трамвайчике или яхте.

Панорамы Старого города

Вы рассмотрите Тбилиси с обзорной площадки бывшего дворца: когда-то этот вид был доступен только царю и царице. Полюбуетесь Старым городом с площадки храма Метехе и подниметесь к подножию крепости Нарикала. Вид, открывающийся с этой точки, встречается на большинстве грузинских открыток — и вы поймете, почему! Затем спустимся к арт-парку Рике, чтобы послушать тбилисских уличных музыкантов, посмотреть знаменитое шоу фонтанов (если подгадаем время и сезон) и подняться на еще одну смотровую площадку.

Винная дегустация

После прогулки по Старому городу мы забредем в погреб 17 века, в котором вы познакомитесь с грузинскими винами и традициями, придав вечеру еще больше колорита и настроения. Увидите древнейшей храм Анчисхати, угадаете век постройки часовой башни Резо Габриадзе, выйдете на улицу грузинского поэта-романтика и узнаете о его судьбе.