Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси

  1. Грузия
  2. Экскурсии

Past Perfect Tbilisi - интерактивная экскурсия в наушниках

Олег С.
Олег С. – Гид из Тбилиси
Необычная и увлекательная экскурсия ⛳ по историческому центру Тбилиси: прогулка 👣 с приятным голосом в наушниках.

Диктор будет сопровождать вас во время пути, направлять по ключевым местам в городе и поведает множество интересных фактов, рассказов и историй.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $25 за человека

    Заказать экскурсию
Past Perfect Tbilisi - интерактивная экскурсия в наушниках
Past Perfect Tbilisi - интерактивная экскурсия в наушниках
Past Perfect Tbilisi - это двухчасовая интерактивная экскурсия ⛳ по Тбилиси в наушниках.
Вместе мы прогуляемся по тихим дворикам и оживлённым улицам. Будем спускаться под землю и подниматься по винтовым лестницам.
Тебя ждут лучшие достопримечательности 🏛️ и неизведанные тропы. Отправная точка нашего маршрута – парк 🌳 Рике возле моста Мира.
Ты узнаешь, какого роста был основатель Тбилиси, как связаны хинкали и война, и чем развлекали себя жители города, пока не появилась Play Station! :-) И это только начало – самое интересное в процессе!
Если ты в городе впервые – выбрасывай путеводитель и айда гулять 👣 с нами! После нашей экскурсии 🧭 ты всех удивишь широтой познаний. Уже бывал в Тбилиси? Тем более приходи! Узнаешь много интересного, чего никогда не прочтёшь на Википедии!;-)
Что входит
  • техническое оснащение (наушники)
  • дождевики на случай дождя.
Начало
🚩 Парк Рике, напротив "2 труб" культурного центра
Место завершения
🏁 Мост мира
Past Perfect Tbilisi - интерактивная экскурсия в наушниках
Past Perfect Tbilisi - интерактивная экскурсия в наушниках
Past Perfect Tbilisi - интерактивная экскурсия в наушниках
Past Perfect Tbilisi - интерактивная экскурсия в наушниках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег С.
Олег С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!
20
3.5 часа
По Тбилиси — душевно и зажигательно!
1516 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Тбилиси с огоньком
10
3.5 часа
Тбилиси с огоньком
725 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
29
10 часов
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
631 отзыв
Побывать в месте, воспетом Пушкиным и ставшим одним из символов Грузии
Вглубь столетий Тбилиси
10
4.5 часов
Вглубь столетий Тбилиси
529 отзывов
Ежедневная обзорная экскурсия по главным местам города
Старый и верный традициям Тбилиси
25
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
481 отзыв
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Мцхета — колыбель грузинского христианства
17
4 часа
Мцхета — колыбель грузинского христианства
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды