Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси

Past Perfect Tbilisi - это двухчасовая интерактивная экскурсия ⛳ по Тбилиси в наушниках.

Вместе мы прогуляемся по тихим дворикам и оживлённым улицам. Будем спускаться под землю и подниматься по винтовым лестницам.

Тебя ждут лучшие достопримечательности 🏛️ и неизведанные тропы. Отправная точка нашего маршрута – парк 🌳 Рике возле моста Мира.

Ты узнаешь, какого роста был основатель Тбилиси, как связаны хинкали и война, и чем развлекали себя жители города, пока не появилась Play Station! :-) И это только начало – самое интересное в процессе!

Если ты в городе впервые – выбрасывай путеводитель и айда гулять 👣 с нами! После нашей экскурсии 🧭 ты всех удивишь широтой познаний. Уже бывал в Тбилиси? Тем более приходи! Узнаешь много интересного, чего никогда не прочтёшь на Википедии!;-)