Персональная прогулка с гидом по Тбилиси

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Тбилиси
Персональная прогулка с гидом по Тбилиси
Персональная прогулка с гидом по Тбилиси
Персональная прогулка с гидом по Тбилиси

Что вас ожидает 🤩

  • Серные бани
  • Инжировое ущелье и водопад
  • Крепость Нарикала
  • Бетлемская церковь
  • Улица-лестница
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Тбилиси. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Тбилиси – город с многовековой историей, он полон живописных уютных улочек, двориков, удивительных памятников древней и современной архитектуры.

Так как показать все самое важное в Тбилиси за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Красный маршрут включает такие достопримечательности Тбилиси, как Серные бани, Инжировое ущелье и водопад, Крепость Нарикала, Бетлемская церковь, Улица-лестница, Музей археологии под открытым небом.

На синем маршруте вы увидите Театр марионеток Резо Габриадзе, Мост мира, Балконы на крепостной стене, Храм Анчисхати, скульптуры по рисункам Н. Пиросмани, Кафедральный собор Сиони, Метехскую церковь и многое другое.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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