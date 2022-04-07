Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Тбилиси. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Тбилиси – город с многовековой историей, он полон живописных уютных улочек, двориков, удивительных памятников древней и современной архитектуры.

Так как показать все самое важное в Тбилиси за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Красный маршрут включает такие достопримечательности Тбилиси, как Серные бани, Инжировое ущелье и водопад, Крепость Нарикала, Бетлемская церковь, Улица-лестница, Музей археологии под открытым небом.

На синем маршруте вы увидите Театр марионеток Резо Габриадзе, Мост мира, Балконы на крепостной стене, Храм Анчисхати, скульптуры по рисункам Н. Пиросмани, Кафедральный собор Сиони, Метехскую церковь и многое другое.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.