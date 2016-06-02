2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Соприкоснуться с уникальными святынями, хранящимися в соборах и церквях Тбилиси

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Еще в 4-м веке Грузия стала христианской страной, когда на эту землю пришла проповедовать христианскую веру святая равноапостольная Нина.

Во время экскурсии вы сможете соприкоснуться со святынями, хранящимися в соборах и церквях Тбилиси.
145 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
3.5
По святым местам Грузии
По святым местам Грузии

На сегодняший день в Грузии насчитываетсяболее 800 церквей.Если посмотреть на Грузию с высоты спутников,то можно увидеть удивительное сияние,исходящее с этой святой земли.

Программа

  • Мы посетим главный кафедральный собор Грузии — собор св.Троицы. В фундамент храма были заложены камни и земля со всех святых уголков Земли. Здесь находится одна из святынь Грузии — деревянный крест 4-го века, который стоял на св.Тхотской горе — месте, где царь Грузии Мириан принял христианскую веру. В алтарной части расположены иконы, написанные самим Католикос — патриархом всея Грузии Илией II-м.
  • Далее мы спустимся к собору Метехи, им. Рождества Иверской Божьей Матери. Здесь находится могила Св. мученицы Шушаники, которая подвергалась истязаниям собственного мужа в течение шести лет в V-м веке, но так и не предала христианскую веру.
  • В соборе Сиони вы сможете увидеть крест из виноградной лозы св.Нины, с которым она пришла в Грузию для распространения христианства в 4-м веке,и череп Фомы Неверующего.
  • Далее мы поднимемся на святую гору Давида Гареджийского, одного из 13-ти сирийских отцов, которые пришли в Грузию из Сирии для распространения монашеского образа жизни в 6-м веке. Здесь расположен пантеон грузинских писателей и общественных деятелей Грузии. Вы увидите грот, в котором жил и проповедовал Давид Гареджийский. У вас будет возможность выпить воду,которая здесь собирается.
  • Мы посетим русскую церковь Александра Невского. У вас будет возможность прикоснуться к иконе святого Александра Невского — с частицей его мощей.

Организационные детали

Дополнительные расходы: стоимость фуникулера — 2 евро с человека.​

По святым местам Грузии
По святым местам Грузии
По святым местам Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galaktion
Galaktion
По образованию историк. Закончил Тбилисский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина. Работал гидом в Санкт-Петербурге. Являюсь автором ряда книг и публикаций о Грузии и о Санкт-Петербурге на русском и грузинском языках. Проводил Экскурсии первому президенту России Борису Ельцину, академику Андрею Сахарову, Анатолию Собчаку, Александру Абдулову, Николаю Караченцову, Евгению Лебедеву, Михаилу Кожухову, Алексу Дубасу и др. Опыт работы гидом уже больше 40 лет.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 июня 2016
Экскурсия "По святым местам Грузии" - это погружение в религиозную историю страны и народа, проживающего на территории современной Грузии. Материал непростой и предполагает соответственного настроя. Наш гид очень интересно составил свой рассказ, история, библейские сюжеты и традиции посещаемых мест. Галактион очень грамотно распределил наше общение и дал нам время самостоятельно осмотреть места, в которых мы побывали. Ответил на вопросы, которые мы задали. Все наши вопросы и пожелания по времени осмотра посещаемых мест были учтены. У нас появились темы для обсуждений после экскурсии и желание исследовать полученную информацию самостоятельно. Огромное спасибо нашему гиду! Отличная экскурсия, конечно же очень хочется пройти весь маршрут еще раз и еще раз послушать увлекательный рассказ нашего гида.
26 мая 2016
Три экскурсии с Галактионом. День третий, экскурсия ,,по святым местам Грузии,,. На третий день мне даже не хотелось идти на экскурсию, снова несколько часов улыбаться усталому равнодушному человеку.
В третий день экскурсия вместо 6 часов была 4, сухая и пресная, но за 15 минут до окончания внезапно в машине гид разразился комплиментами и настоящими тостами в наш адрес, откуда что взялось! Оказывается нам нужно написать поскорее отзыв на сайте, ну надо же!
Я больше чем уверена, что когда то он был хорошим гидом, но теперь он просто собирает деньги на своих званиях. Ни в один день не было ощущения индивидуальной экскурсии, не было легкости, не было общей волны и ритма. Еще штрих - в разгар третьей экскурсии ему позвонил другой клиент, договорившийся на этот же день, но про которого Галактион забыл.
Резюме - Галактиона не рекомендую, ему не интересны его слушатели.

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