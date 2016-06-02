2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Три экскурсии с Галактионом. День третий, экскурсия ,,по святым местам Грузии,,. На третий день мне даже не хотелось идти на экскурсию, снова несколько часов улыбаться усталому равнодушному человеку.

В третий день экскурсия вместо 6 часов была 4, сухая и пресная, но за 15 минут до окончания внезапно в машине гид разразился комплиментами и настоящими тостами в наш адрес, откуда что взялось! Оказывается нам нужно написать поскорее отзыв на сайте, ну надо же!

Я больше чем уверена, что когда то он был хорошим гидом, но теперь он просто собирает деньги на своих званиях. Ни в один день не было ощущения индивидуальной экскурсии, не было легкости, не было общей волны и ритма. Еще штрих - в разгар третьей экскурсии ему позвонил другой клиент, договорившийся на этот же день, но про которого Галактион забыл.

Резюме - Галактиона не рекомендую, ему не интересны его слушатели.