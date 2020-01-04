96 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Не экскурсия, а застолье!

Вам ни минуты не будет скучно: слушая рассказ о городе, вы будете угощаться вином, общаться с другими участниками экскурсии — все 2 часа будут похожи на грузинское застолье в лучших традициях. Только сидеть на одном месте тоже не придётся. Вы посетите винный музей, где попробуете настоящую чачу, откроете для себя старые кварталы Тбилиси, по которым пройдёте пешком, а в ещё одном секретном месте узнаете всё о многовековых традициях грузинского виноделия.

Колорит Тбилиси

Мы проедем по тем местам, где необходимо побывать путешественнику, чтобы узнать Тбилиси. Образ жизни этого грузинского города мультикультурен, и каждая остановка на протяжении маршрута будет открывать вам его с новой стороны. Старые и извилистые тбилисские улочки, уголки города, где в камне застыла история Тифлиса, колоритные «итальянские» дворики, где живут семьями, европейские и современные здания… Вы будете прогуливаться по этим местам с бокалом вина в руке, общаясь с горожанами и погружаясь в гостеприимную атмосферу Тбилиси.