96 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!

Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином

Giorgi
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Giorgi – представитель гидов
Наш автобус, оборудованный для уютного путешествия, совмещённого с мини-застольем, повезёт вас по древнему Тбилиси.

Навстречу памятникам архитектуры, великолепным видам и большой истории — по старым улочкам и современным проспектам.

Прямо в автобусе будем общаться, делиться впечатлениями и дегустировать вино, а кое-где гулять пешком, чтобы ближе соприкоснуться с колоритом города.

Вы насладитесь напитками и угощениями, узнаете о Тбилиси главное и прочувствуете его дух.
29 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 2.5 часа
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Европы
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У этой экскурсии96 отзывов
4.98
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!

Что вас ожидает

Не экскурсия, а застолье!
Вам ни минуты не будет скучно: слушая рассказ о городе, вы будете угощаться вином, общаться с другими участниками экскурсии — все 2 часа будут похожи на грузинское застолье в лучших традициях. Только сидеть на одном месте тоже не придётся. Вы посетите винный музей, где попробуете настоящую чачу, откроете для себя старые кварталы Тбилиси, по которым пройдёте пешком, а в ещё одном секретном месте узнаете всё о многовековых традициях грузинского виноделия.

Колорит Тбилиси
Мы проедем по тем местам, где необходимо побывать путешественнику, чтобы узнать Тбилиси. Образ жизни этого грузинского города мультикультурен, и каждая остановка на протяжении маршрута будет открывать вам его с новой стороны. Старые и извилистые тбилисские улочки, уголки города, где в камне застыла история Тифлиса, колоритные «итальянские» дворики, где живут семьями, европейские и современные здания… Вы будете прогуливаться по этим местам с бокалом вина в руке, общаясь с горожанами и погружаясь в гостеприимную атмосферу Тбилиси.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии также входят: 6 бокалов вина разных сортов, чача, грузинский сыр и сладости
  • Экскурсию проводит один из команды гидов
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!

Экскурсия проводится ежедневно в 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Европы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Giorgi
Giorgi
Я Гиорги, по профессии фотограф и дизайнер. Уже 5 лет занимаюсь туризмом, и вместе с дружной командой профессионалов занимаюсь работай своей мечты. Даже прожив в Тбилиси всю жизнь, не перестаешь ему удивляться. Мы поделимся с вами любовью, которая не проходит, и покажем столицу такой, какой она открывается лишь местным!
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96 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Отличная экскурсия в неформальном стиле
18 ноября 2019
Отличная экскурсия!!! Весело, познавательно и ВКУСНОЕ ВИНО! Всем рекомендую!!!
8 ноября 2019
Лучшая экскурсия из всех! Обязательна к посещению😊
Pavel
5 ноября 2019
Отличная экскурсия, необычный формат. Отлично проведенное время в хорошей компании, с хорошим вином и шикарными видами.
2 ноября 2019
Интересный и обстоятельный рассказ о традициях и фактах истории Грузии. Дегустация вина в дороге вносит особенный колорит и быстро знакомит людей в автобусе. Если Вы не против пообщаться с такими же путешественниками как и вы в непринуждённой и, можно сказать, семейной обстановке, то вам однозначно сюда. Гостеприимный гид Лаша и внимательный водитель Гия оставят самые тёплые воспоминания об этом вечере и вы однозначно захотите встретиться с ними ещё раз! Приятной поездки!
30 октября 2019
Один из лучших способов прочувствовать город и его колорит! Оригинальная и отличная идея. Если вы путешествуете в компании - послужит отличным началом веселого вечера
16 октября 2019
Спасибо огромное! Эта экскурсия "сделала" наш первый день в Тбилиси. Было интересно, вкусно и тепло. НАИЛУЧШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ!
27 сентября 2019
Экскурсоводом у нас был Лаша, водитель - Гия.
А еще нам очень повезло - мы были только вдвоем на маршруте.
Идея путешествия в "баре на колесах" - изумительна.
Рассказ о грузинских застольных традициях, история виноделия, прогулка по интересным местам с бокалом вина, подвальчик-музей - все было очень интересно и уютно.
Огромное спасибо, вы сделали наш вечер незабываемым.
9 сентября 2019
Мы в восторге от экскурсии! Рекомендуем всем-всем-всем! Ребята, вам удачи во всех ваших начинаниях! Вы большие молодцы!
30 июля 2019
Прекрасный вечер с друзьями!
Ещё 86 отзывов

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