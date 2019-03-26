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Описание
Что вас ожидает
Знаковые места проспекта
Мы начнем экскурсию с площади Свободы — ныне главной площади города. Вы услышите историю ее застройки и рассказы о самых интересных событиях, происходивших на площади. Далее мы пройдем по проспекту Руставели, жемчужине Закавказья. В XIX веке, после появления на ней дворца наместника царя на Кавказе, эту улицу застраивали лучшие мировые архитекторы, и вырастали на ней исключительно культовые уникальные сооружения. В ходе прогулки вы увидите здания Драматического и Оперного театров, Кашветскую церковь, Дворянскую гимназию, Дворец Воронцова, Парламент и Голубую галерею. В конце проспекта свернем на улицу Грибоедова, где вы осмотрите консерваторию, заглянете в старинные дома с роскошными парадными и резными балкончиками. Кроме того, я покажу окутанный легендами самый известный дом города, дом Мелик-Азарянца. В ходе экскурсии я буду демонстрировать исторические фотографии, и вместе мы сравним прошлое и настоящее проспекта.
Городские легенды и реальные истории знаменитых домов
По пути я расскажу вам о самом громком ограблении XX века; вы услышите истории четырех тбилисских театров; узнаете о самых роскошных гостиницах дореволюционного Тифлиса: Маджестик, Тифлис Пэлас, Ориент. Поговорим о миллионерах-меценатах и их вкладе в развитие города, о грузинских князьях и художниках, о загадочных смертях и историях любви. А также познакомимся с Митрофаном Лагидзе и отведаем его знаменитую газировку.
В результате путешествие по главной улице города познакомит вас с ключевыми эпизодами и личностями Тифлиса XIX и Тбилиси XX веков.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Настя — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели 1159 экскурсий для 1372 туристов
Я живу в Грузии несколько лет и за эти годы я объездила всю страну, исходила пешком горные маршруты, обзавелась грузинской семьей. Я сертифицированный гид и профессиональный фотограф, вместе с командой единомышленников вожу экскурсии и туры по всей стране, по любым направлениям. Больше всего нас привлекают скрытые места, о которых не пишут в буклетах: душевные винодельни в уютных усадебках, покинутые крепости и малоизвестные монастыри, спрятанные в горах озера, водопады, каньоны, пещеры. Ими мы будем рады поделиться по большому секрету с хорошими людьми!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий
26 мар 2019
Очень понравилась оригинальная тема экскурсии. Мы видели много вариантов путешествий с гидом по Тбилиси, но только Настя предлагает прогулку по главной улице города с интересными историями буквально про каждое здание, историческими фотографиями домов. Гид располагает к себе профессиональным рассказом и дружелюбием. Экскурсия очень объемная, не сразу привыкаешь к темпу повествования - не были готовы к такому количеству подробностей. В целом, мы остались довольны прогулкой. Спасибо!
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Анна
21 ноя 2018
Добрый день! Была на экскурсии по Руставели и старому городу Тбилиси. Наш гид Настя, подробно и интересно рассказывала историю города, затрагивая любопытные факты. От экскурсии осталась в полном восторге!
С
Сергей
7 мая 2018
Экскурсия понравилась. Она была как бы продолжением экскурсии по дворикам и подъездам Тбилиси. Спасибо.
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