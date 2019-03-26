Приглашаю вас на прогулку по важнейшей улице страны. Здесь что ни дом — то целая история, именно на Руставели стоят наиболее значимые здания в городе. В XIX-XX веках, когда проспект застраивался, здесь появились самые дорогие и роскошные сооружения Тифлиса: театры, гостиницы, гимназии, храмы. А в 90-е годы ушедшего века улица стала горячей точкой гражданской войны…

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Описание

Что вас ожидает

Знаковые места проспекта

Мы начнем экскурсию с площади Свободы — ныне главной площади города. Вы услышите историю ее застройки и рассказы о самых интересных событиях, происходивших на площади. Далее мы пройдем по проспекту Руставели, жемчужине Закавказья. В XIX веке, после появления на ней дворца наместника царя на Кавказе, эту улицу застраивали лучшие мировые архитекторы, и вырастали на ней исключительно культовые уникальные сооружения. В ходе прогулки вы увидите здания Драматического и Оперного театров, Кашветскую церковь, Дворянскую гимназию, Дворец Воронцова, Парламент и Голубую галерею. В конце проспекта свернем на улицу Грибоедова, где вы осмотрите консерваторию, заглянете в старинные дома с роскошными парадными и резными балкончиками. Кроме того, я покажу окутанный легендами самый известный дом города, дом Мелик-Азарянца. В ходе экскурсии я буду демонстрировать исторические фотографии, и вместе мы сравним прошлое и настоящее проспекта.

Городские легенды и реальные истории знаменитых домов

По пути я расскажу вам о самом громком ограблении XX века; вы услышите истории четырех тбилисских театров; узнаете о самых роскошных гостиницах дореволюционного Тифлиса: Маджестик, Тифлис Пэлас, Ориент. Поговорим о миллионерах-меценатах и их вкладе в развитие города, о грузинских князьях и художниках, о загадочных смертях и историях любви. А также познакомимся с Митрофаном Лагидзе и отведаем его знаменитую газировку.

В результате путешествие по главной улице города познакомит вас с ключевыми эпизодами и личностями Тифлиса XIX и Тбилиси XX веков.