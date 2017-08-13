Полнодневный тур по Тбилиси и Мцхете

Совместите экскурсию на полдня по главным достопримечательностям Тбилиси с туром на полдня

5
11 отзывов
В группе
до 15 чел.
Совместите экскурсию на полдня по главным достопримечательностям Тбилиси с туром на полдня в Мцхету, бывшую столицу Грузии.

Осмотрите важнейшие достопримечательности, включая тбилисскую крепость Нарикала, площадь Свободы и многое другое.
Полнодневный тур по Тбилиси и Мцхете
Полнодневный тур по Тбилиси и Мцхете
Полнодневный тур по Тбилиси и Мцхете
Полнодневный тур по Тбилиси и Мцхете
Полнодневный тур по Тбилиси и Мцхете
Полнодневный тур по Тбилиси и Мцхете
Полнодневный тур по Тбилиси и Мцхете
Полнодневный тур по Тбилиси и Мцхете
Полнодневный тур по Тбилиси и Мцхете

Что вы увидите 🤩

  • Монастырь Джвари
  • Крепостной комплекс Нарикала
  • Старый Тбилиси
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите Старый центр Тбилиси
  2. Узнайте историю великого основателя города, царя Вахтанга I Горгасали
  3. Оцените византийскую, восточную, неоклассическую и грузинскую архитектуру
  4. Полюбуйтесь прекрасной площадью Свободы
  5. Познакомьтесь с новыми достопримечательностями города, например, мостом Мира
  6. Не упустите шанс увидеть панораму города из крепости Нарикала
  7. Посетите бывшую столицу Иберии (современной Грузии), Мцхету
Даже если приехали в Грузию ненадолго, стоит посвятить хотя бы полдня поездке в Старый город Тбилиси. Архитектура в историческом районе города представляет собой уникальную смесь грузинских, византийских, восточных и европейских неоклассических стилей.
Он был основан Вахтангом I Горгасали, царем Грузии (в то время называвшейся Иберия) во второй половине V века до нашей эры. Название происходит от грузинского слова «тбили» – теплый. Река Мтквари разделяет город на западную и восточную часть и создает удивительный городской пейзаж.
Среди достопримечательностей тура – грузинская православная церковь Анчисхати, древнейшая церковь города. Вы также увидите церкви XIII века Сиони и Метехи, величественную крепость Нарикала, расположенную на холме с живописным видом на город и площадь Свободы.
Затем посмотрите одну из новых достопримечательностей Тбилиси – Мост Мира, который открыли в 2010 году над рекой Мтквари (второе название реки – Кура).
Небольшие размеры Тбилиси позволяют за один день посетить грузинские православные церкви, столь важные для грузинской культуры, а также местную синагогу, армянскую церковь и мечеть. Мирное сосуществование различных религий помогает подчеркнуть глубину грузинской терпимости.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси окончится посещением квартала серных бань Абанотубани, где находится известная баня «Чрели абано» (пестрая баня). Согласно легенде, во время охоты сокол царя Вахтанга Горгасали упал вместе с добытым фазаном посреди леса. На том месте, где он упал, были обнаружены теплые серные источники, от которых Тбилиси получил свое грузинское имя.
Во второй половине дня вы увидите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – город Мцхету, который был столицей Грузии (древней Иберии) с III века до н. э. до V века н. э. Здесь наступил расцвет раннехристианской деятельности, и здесь же христианство было объявлено государственной религией Грузии в 319 году.
Расположенная примерно в 20 км к северо-западу от Тбилиси у слияния рек Мтквари и Арагви, Мцхета остается центром Грузинской православной и апостольской церкви.
После поездки в Мцхету на комфортабельном автобусе с кондиционером вы осмотрите отреставрированные улицы Старого города и посетите самые важные архитектурные памятники, такие как монастырь Джвари VI века, возвышающийся на холме над городом.
Вас ждет потрясающий вид на город и место слияния двух рек. Посетите собор Светицховели, что в переводе с грузинского означает «Животворящий столп» – основное место службы Католикос-Патриарха Грузинской православной церкви. Внутри собора вы сможете увидеть важный памятник христианской церковной настенной живописи.
Затем вас доставят обратно в Тбилиси прямо к вашему отелю.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отелей в Тбилиси и обратно
  • Гид
  • Перевозка в современном автобусе с кондиционером
  • 1 бутылка воды на путешественника
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты в музеи
  • Страховка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Пожалуйста, сообщите название и адрес своего отеля, чтобы местный туроператор организовал для вас трансфер от отеля
  • Первая часть тура – пешеходная экскурсия. Общее расстояние составляет 2-2,5 км
  • Стоимость тура зависит от размера группы
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

F
13 авг 2017
Очень хороший немецкоязычный гид, а также приятный водитель. В этом туре исследуются все достопримечательности Тбилиси и старой столицы. У нас был отличный день, и мы остались очень довольны этим туром - очень рекомендуется людям, которые хотят увидеть все важное за короткое время.
T
31 мар 2015
Die Tour startete überpünktlich in unserem Hotel. Obwohl wir nur zu zweit waren und kurzfristig den Startort wechseln mussten fand die Tour statt, was schon mal Bemerkenswert ist. Der Kontakt zum Veranstalter war sehr gut
Verlauf und Erklärungen waren zu unserer vollen Zufriedenheit!
Natürlich gibt es vor Ort auch Billigangebote, aber die sind 08/15.
7 Stunden im Privatwagen mit individueller fachkundiger deutscher Begleitung, ist jeden Cent wert-
А
10 авг 2017
Driver was very nice and helpful.
Ещё 8 отзывов

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