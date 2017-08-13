Даже если приехали в Грузию ненадолго, стоит посвятить хотя бы полдня поездке в Старый город Тбилиси. Архитектура в историческом районе города представляет собой уникальную смесь грузинских, византийских, восточных и европейских неоклассических стилей.

Он был основан Вахтангом I Горгасали, царем Грузии (в то время называвшейся Иберия) во второй половине V века до нашей эры. Название происходит от грузинского слова «тбили» – теплый. Река Мтквари разделяет город на западную и восточную часть и создает удивительный городской пейзаж.

Среди достопримечательностей тура – грузинская православная церковь Анчисхати, древнейшая церковь города. Вы также увидите церкви XIII века Сиони и Метехи, величественную крепость Нарикала, расположенную на холме с живописным видом на город и площадь Свободы.

Затем посмотрите одну из новых достопримечательностей Тбилиси – Мост Мира, который открыли в 2010 году над рекой Мтквари (второе название реки – Кура).

Небольшие размеры Тбилиси позволяют за один день посетить грузинские православные церкви, столь важные для грузинской культуры, а также местную синагогу, армянскую церковь и мечеть. Мирное сосуществование различных религий помогает подчеркнуть глубину грузинской терпимости.

Пешеходная экскурсия по Тбилиси окончится посещением квартала серных бань Абанотубани, где находится известная баня «Чрели абано» (пестрая баня). Согласно легенде, во время охоты сокол царя Вахтанга Горгасали упал вместе с добытым фазаном посреди леса. На том месте, где он упал, были обнаружены теплые серные источники, от которых Тбилиси получил свое грузинское имя.

Во второй половине дня вы увидите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – город Мцхету, который был столицей Грузии (древней Иберии) с III века до н. э. до V века н. э. Здесь наступил расцвет раннехристианской деятельности, и здесь же христианство было объявлено государственной религией Грузии в 319 году.

Расположенная примерно в 20 км к северо-западу от Тбилиси у слияния рек Мтквари и Арагви, Мцхета остается центром Грузинской православной и апостольской церкви.

После поездки в Мцхету на комфортабельном автобусе с кондиционером вы осмотрите отреставрированные улицы Старого города и посетите самые важные архитектурные памятники, такие как монастырь Джвари VI века, возвышающийся на холме над городом.

Вас ждет потрясающий вид на город и место слияния двух рек. Посетите собор Светицховели, что в переводе с грузинского означает «Животворящий столп» – основное место службы Католикос-Патриарха Грузинской православной церкви. Внутри собора вы сможете увидеть важный памятник христианской церковной настенной живописи.

Затем вас доставят обратно в Тбилиси прямо к вашему отелю.