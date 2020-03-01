Mikhail проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Проспект Руставели и его легенды

1,5 километра истории на улице, связывающей старый и новый Тбилиси

Mikhail
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Mikhail – ваш гид
Тенистые платаны, памятники выдающимся грузинам, парадные фасады с лепниной, бронзовые человечки, улицы, убегающие вверх, воды Лагидзе, городские легенды и, конечно, судьбоносные события — всё это центральный проспект Руставели.

Я с радостью стану вашим проводником по этому колоритному месту Тбилиси.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
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Проспект Руставели и его легенды
Проспект Руставели и его легенды

Что вас ожидает

Главные достопримечательности в тени платанов
Мы начнём изучать одну из главных артерий Тбилиси с конца, ведь здесь, на площади Революции Роз, стоит памятник Шота Руставели, в честь которого назван проспект. Я расскажу о жизни и творчестве поэта, чья мудрость по сей день помогает нашему народу. Самые разные истории — от комичных до трагичных — связаны почти с каждым домом на Руставели. Вы узнаете о том, почему дом, сохранённый по приказу Сталина, важен для облика города. Услышите о судьбе нарядного Драматического театра, бывшей гостиницы Мажестик, Тбилисской оперы, парламента, первой тифлисской школы и других знаковых свидетелей истории.

Люди и легенды
Главные герои прогулки — конечно, люди, жители и гости тёплого города. Я расскажу о трагедии грузинского путешественника Нико Бура, о литературном доме мецената Давида Сараджшивили и легендах дома Калантаровых, о людях, повлиявших на архитектурный облик и культуру Тбилиси. Кроме того, вы сможете посетить музей царского наместника Воронцова с живописным садом и увидите дом Мелика Азарянца, построенный на вине! Конечно, это легенда, ещё одна красивая грузинская легенда, которую вы откроете на экскурсии.

Если вы захотите сделать перерыв на кофе или грузинский лимонад, я с радостью покажу аутентичные места.

Организационные детали

Посещение музеев внутри по желанию и оплачивается дополнительно.

Проспект Руставели и его легенды
Проспект Руставели и его легенды
Проспект Руставели и его легенды
Проспект Руставели и его легенды
Проспект Руставели и его легенды
Проспект Руставели и его легенды
Проспект Руставели и его легенды
Проспект Руставели и его легенды
Проспект Руставели и его легенды
Проспект Руставели и его легенды
Проспект Руставели и его легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Mikhail
Mikhail
Я нашел свое призвание в туризме и понял, что больше всего мне нравится заниматься именно этим делом. Буду очень рад познакомить вас с историей, культурой, традициями и гостеприимством Грузии! Как говорится, «когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно» :-) Приезжайте в гости, друзья!
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