Mikhail проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Главные достопримечательности в тени платанов

Мы начнём изучать одну из главных артерий Тбилиси с конца, ведь здесь, на площади Революции Роз, стоит памятник Шота Руставели, в честь которого назван проспект. Я расскажу о жизни и творчестве поэта, чья мудрость по сей день помогает нашему народу. Самые разные истории — от комичных до трагичных — связаны почти с каждым домом на Руставели. Вы узнаете о том, почему дом, сохранённый по приказу Сталина, важен для облика города. Услышите о судьбе нарядного Драматического театра, бывшей гостиницы Мажестик, Тбилисской оперы, парламента, первой тифлисской школы и других знаковых свидетелей истории.

Люди и легенды

Главные герои прогулки — конечно, люди, жители и гости тёплого города. Я расскажу о трагедии грузинского путешественника Нико Бура, о литературном доме мецената Давида Сараджшивили и легендах дома Калантаровых, о людях, повлиявших на архитектурный облик и культуру Тбилиси. Кроме того, вы сможете посетить музей царского наместника Воронцова с живописным садом и увидите дом Мелика Азарянца, построенный на вине! Конечно, это легенда, ещё одна красивая грузинская легенда, которую вы откроете на экскурсии.

Если вы захотите сделать перерыв на кофе или грузинский лимонад, я с радостью покажу аутентичные места.