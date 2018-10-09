2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Открытие южной Грузии

Мы отправимся в Квемо Картли – этот регион населен как коренными грузинами, так и другими этническими группами, переселившимися сюда еще со времен феодального средневековья. Здесь вы познакомитесь с многообразием культур, местным образом жизни и живописной природой. А самое главное побываете в древнем городище Дманиси – именно здесь в 90-х годах прошлого столетия была совершена одна из величайших археологических находок 20-го века – останки самых древних европейцев-гоминидов homos georgicus, мужчины и женщины, которых назвали Зезвой и Мзией. Вы посетите археологический музей под открытым небом с точными копиями найденных на его территории останков первобытных людей и зверей (саблезубый тигр), живших на этих территориях еще 2 млн лет назад (оригиналы останков хранятся в государственном музее истории Грузии).

Древнейшие архитектурные памятники Грузии

Вы осмотрите Болнисский Сионский собор – базилику V века н. э., храм Цугругашени – шедевр зодчих 13-го века, построенный при царе Гиорги Лаше, грозную крепость Квеши, охранявшую подходы к городу и контролировавшую в VII век отрезок торгового пути и Дманисский Сионский собор VII века. Кроме того, вы насладитесь роскошными видами этого замечательного края, попробуете целебную минеральную воду из природных источников, а также отведаете вкусные грузинские блюда.