2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в гостях у Зезвы и Мзии

Dan
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Dan – ваш гид
Гениальные творения грузинских зодчих, своеобразный быт в азербайджанских селах, уютные аутентичные домики, построенные немецкими колонистами в начале 19-го века - и все это в сочетании с красивой природой, вкуснейшей трапезой, приятной беседой и дружеской обстановкой! Приглашаю вас в удивительное путешествие по южной Грузии!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Путешествие в доисторический юг Грузии
Путешествие в доисторический юг Грузии

Что вас ожидает

Открытие южной Грузии
Мы отправимся в Квемо Картли – этот регион населен как коренными грузинами, так и другими этническими группами, переселившимися сюда еще со времен феодального средневековья. Здесь вы познакомитесь с многообразием культур, местным образом жизни и живописной природой. А самое главное побываете в древнем городище Дманиси – именно здесь в 90-х годах прошлого столетия была совершена одна из величайших археологических находок 20-го века – останки самых древних европейцев-гоминидов homos georgicus, мужчины и женщины, которых назвали Зезвой и Мзией. Вы посетите археологический музей под открытым небом с точными копиями найденных на его территории останков первобытных людей и зверей (саблезубый тигр), живших на этих территориях еще 2 млн лет назад (оригиналы останков хранятся в государственном музее истории Грузии).

Древнейшие архитектурные памятники Грузии
Вы осмотрите Болнисский Сионский собор – базилику V века н. э., храм Цугругашени – шедевр зодчих 13-го века, построенный при царе Гиорги Лаше, грозную крепость Квеши, охранявшую подходы к городу и контролировавшую в VII век отрезок торгового пути и Дманисский Сионский собор VII века. Кроме того, вы насладитесь роскошными видами этого замечательного края, попробуете целебную минеральную воду из природных источников, а также отведаете вкусные грузинские блюда.

Организационные детали

  • Начало тура в 9:00. Гид-водитель заедет за вами к указанному вами месту и, соответственно, туда же доставит в конце тура.
  • В стоимость не включено: входные билеты и обед.
Путешествие в доисторический юг Грузии
Путешествие в доисторический юг Грузии
Путешествие в доисторический юг Грузии
Путешествие в доисторический юг Грузии
Путешествие в доисторический юг Грузии
Путешествие в доисторический юг Грузии
Путешествие в доисторический юг Грузии
Путешествие в доисторический юг Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dan
Dan
Что такое отдых? Это невероятно веселая и дружная компания. Это масса свободного времени, которое не знаешь куда потратить. Это море удовольствий, буря впечатлений и океан эмоций! Это много интересных историй, легенд и сказаний, услаждающих слух, и ни с чем не сравнимый опыт, непередаваемый словами. Это знакомство с новым, ранее неведомым тебе миром, дни, которые хочется растянуть в длину вечности, приятная усталость на закате дня! Это память на всю жизнь. Можно продолжать до бесконечности...но в итоге — это то, ради чего вы приезжаете сюда, друзья мои! Поэтому, предлагаю вам расслабиться и отправиться в путешествие, в погоню за древними историями, сказаниями и легендами, неописуемой красотой грузинской природы, навстречу наслаждению, умиротворению и счастью. И пусть вам будет хорошо!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 октября 2018
Нам, трем россиянкам,приехавших за впечатлениями в Грузию и уставшим от суеты столицы и толп туристов с фотоаппаратами, повезло провести день в компании колоритного грузина Дана. С ним мы увидели юг Грузии с другой, не туристической стороны, насладились пейзажами Нижней Карталинии (Квемо-Картли), прикоснулись к руинам древнего городища Дманиси, дышащим многовековой историей, посетили храмы VII века. И все это под сопровождение грузинских песен и искрометного юмора. Спасибо Дану. Советуем всем выбирать этот маршрут.
18 мая 2018
Огромная благодарность Дану за экскурсию в Кахетию! Мама очень-очень довольна. Серпантин немножко с трудом ей дался, но, говорит "ЭТО ТОГО СТОИЛО!" Рекомендуем! Еще раз спасибо! Удачи Вам! Всех благ!

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