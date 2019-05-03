14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобльный тур: посещение города Гори, дома-музея Сталина и храма Атенский сиони

Galaktion
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Galaktion – ваш гид
Во время путешествия в живописную долину Грузии вы посетите дом-музей Сталина, насладитесь архитектурными памятниками, построенными в эпоху до нашей эры, а также выдающимся памятником древнегрузинского зодчества — храмом Атенский Сиони — и узнаете историю этих мест.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Путешествие в пещерный город Уплисцихе
Путешествие в пещерный город Уплисцихе

Что вас ожидает

  • Посещение города Гори. Гори расположен у слияния рек Куры и Лиахви в живописной Картлийской долине. С юга и запада город окружен живописными горами. Здесь родился и провел первые годы жизни Иосиф Сталин. Мы посетим дом-музей имени Сталина, который посвящен всем аспектам жизни вождя.
  • Посещение пещерного города Уплисцихе. Древний пещерный город Уплисцихе находится в 12 километрах от Гори на левом берегу реки Куры. Уплисцихе высечен в скале Квернаки. Город возник в конце II — начале I тысячелетия до н.э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX в. и является одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных несколько тысячелетий назад. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.
  • Посещение храма Атенский Сиони. Выдающийся памятник древнегрузинского зодчества. Построен в первой половине VII в.​

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в пещерный город Уплисцихе — 5€/чел, обслуживание местного гида — 5€ за группу.

Путешествие в пещерный город Уплисцихе
Путешествие в пещерный город Уплисцихе
Путешествие в пещерный город Уплисцихе
Путешествие в пещерный город Уплисцихе
Путешествие в пещерный город Уплисцихе
Путешествие в пещерный город Уплисцихе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galaktion
Galaktion
По образованию историк. Закончил Тбилисский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина. Работал гидом в Санкт-Петербурге. Являюсь автором ряда книг и публикаций о Грузии и о Санкт-Петербурге на русском и грузинском языках. Проводил Экскурсии первому президенту России Борису Ельцину, академику Андрею Сахарову, Анатолию Собчаку, Александру Абдулову, Николаю Караченцову, Евгению Лебедеву, Михаилу Кожухову, Алексу Дубасу и др. Опыт работы гидом уже больше 40 лет.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 мая 2019
Великолепно!!!! Провели 5 дней на майские праздники в Тбилиси! Заказали сразу четыре экскурсии у Галактиона, чему остались очень рады. За эти дни, проведенные вместе сроднились. Галактион очень добрый, образованный и мудрый ЧЕЛОВЕК!!!Его рассказы оставили неизгладимые впечатления о Грузии! Перед ним открыты все двери! Взмах его руки и мы уже в первых рядах (без очереди) заходим на экскурсию. Он возил нас и не по туристическим местам, в грузинскую семью - где мы сами научились готовить хинкали. И если мы приедем в Грузию, то выберем обязательно только Галактиона. Его интеллигентность просто поражает!!! Мы ездили с ним в Кахетию, Мцхету, Уплисцихе и большая обзорная по Тбилиси. Спасибо вам большое. Любим Вас!!!
16 июля 2018
Почему-то не было заявленного в программе пункта "3": Посещение храма Атенский Сиони. Выдающийся памятник древнегрузинского зодчества. Построен в первой половине VII в". Считаю, что посещение одного Уплисцихе + проезд по г.Гори (от музея Сталина мы отказались, но его посещение или непосещение на стоимость не влияет, т.к. вход. билеты с экскурсией по нему отдельно оплачиваются) за 156 евро слишком дорого
23 марта 2018
Отличная экскурсия!!! Гид просто нет слов, чтобы выразить эмоции!!!! Одним словом 7 звёзд ! Очень вкусно покушали и выпили вино и чачу в семье местных жителей!! Рекомендую ВСЕМ
12 марта 2018
Добрый день! Очень понравилась экскурсия в Уплитсцихе с Галактионов! Эрудированный и интересный гид, отличный маршрут! Очень понравился музей в Гори, единственный минус- хотелось бы побольше времени провести в музее, рассмотреть все подробнее, времени на это отведено маловато отводится.
9 ноября 2017
Экскурсия с Галактионом сама по себе необыкновенное приключение - знаниям этого человека можно только удивляться, кажется что он знает абсолютно все! После встречи с ним захотелось перечитать стихи и поэмы русских классиков. Наш маршрут начался с поездки в город Гори - родину Сталина. В городе есть большой музей вождя, дом, в котором он родился и вагон, в котором он ездил. По музею экскурсию вела экскурсовод-сотрудница музея. Эта экскурсия совершенно не понравилась, так как экскурсовод очень быстро рассказывала пару фактов из жизни Сталина и бежала дальше, не оставляя времени рассмотреть экспозицию. Очень жаль, но мы не успели ничего понять, а с нами уже попрощались. Думаю, что этот музей лучше посещать без экскурсовода, так как у вас будет время подробно рассмотреть фотографии, прочитать письма, газеты и и.д. После музея Сталина мы отправились в Собор Воскресения Христова в Самтависи. Это очень красивое и спокойное место. Кроме нас никого не было. Затем мы отправились в пещерный город Уплисцихе, где встретились с гидом, который вёл нам экскурсию в пещерном городе. Это было очень интересно и насыщенно. Мы узнали столько интересной информации и порадовались, что не поехали туда самостоятельно. Но главный сюрприз поджидал нас в конце экскурсии - после того, как мы осмотрели пещерный город и замёрзли, потому что был сильный ветер и дождь, Галактион повёз нас в деревню на обед в прекрасную грузинскую семью. Нас очень тепло встретили, угостили вкуснейшими домашними хачапури, отогрели чачей собственного производства и до отвала накормили традиционными грузинскими блюдами. Это было здорово! Вся поездка оставила глубокий отпечаток в нашей памяти, всем очень рекомендую!
23 октября 2017
Большое спасибо, Галактиону. Все очень понравилось. Было интересно и познавательно. Хочется пожелать Галактиону здоровья и как можно дольше радовать туристов своими экскурсиями.
22 сентября 2017
Сплошной восторг! Замечательная экскурсия, интереснейших рассказ, море информации о Грузии, о русских знаменитых людях. Спасибо!
7 сентября 2017
Экскурсия прошла великолепно! Галактион настоящий энциклопедист! Об истории Грузии он знает все! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую всем кто интересуется историей, литературой и географией Грузии.
13 июля 2017
Галактион - сам по себе достопримечательность! Экскурсия в его исполнении -это феерическая смесь исторических фактов, легенд, стихов, конспирологии и просто баек, изложенных с непередаваемым кавказским колоритом. Хотите почувствовать дух Грузии, выбирайте экскурсии с Галактионом. Рекомендуем.
3 июля 2017
Экскурсией с Галактионом очень довольны. Он отличный гид, великолепно знающий историю, поэзию, рассказывает очень интересно, цитирует стихи. Пошел навстречу в изменении программы нашей экскурсии. Огромное спасибо Галактиону и Tripster-у!
Ещё 4 отзыва

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