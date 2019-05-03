14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия с Галактионом сама по себе необыкновенное приключение - знаниям этого человека можно только удивляться, кажется что он знает абсолютно все! После встречи с ним захотелось перечитать стихи и поэмы русских классиков. Наш маршрут начался с поездки в город Гори - родину Сталина. В городе есть большой музей вождя, дом, в котором он родился и вагон, в котором он ездил. По музею экскурсию вела экскурсовод-сотрудница музея. Эта экскурсия совершенно не понравилась, так как экскурсовод очень быстро рассказывала пару фактов из жизни Сталина и бежала дальше, не оставляя времени рассмотреть экспозицию. Очень жаль, но мы не успели ничего понять, а с нами уже попрощались. Думаю, что этот музей лучше посещать без экскурсовода, так как у вас будет время подробно рассмотреть фотографии, прочитать письма, газеты и и.д. После музея Сталина мы отправились в Собор Воскресения Христова в Самтависи. Это очень красивое и спокойное место. Кроме нас никого не было. Затем мы отправились в пещерный город Уплисцихе, где встретились с гидом, который вёл нам экскурсию в пещерном городе. Это было очень интересно и насыщенно. Мы узнали столько интересной информации и порадовались, что не поехали туда самостоятельно. Но главный сюрприз поджидал нас в конце экскурсии - после того, как мы осмотрели пещерный город и замёрзли, потому что был сильный ветер и дождь, Галактион повёз нас в деревню на обед в прекрасную грузинскую семью. Нас очень тепло встретили, угостили вкуснейшими домашними хачапури, отогрели чачей собственного производства и до отвала накормили традиционными грузинскими блюдами. Это было здорово! Вся поездка оставила глубокий отпечаток в нашей памяти, всем очень рекомендую!