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Пятидневный тур в Сванети

Nataly -.
Nataly -. – Гид из Тбилиси
Если планируете остановиться в Грузии на несколько недель, предлагаем отправиться в Сванети.

Этот выездной тур рассчитан на 5 дней.

Группы собираются в Тбилиси и Кутаиси.

Вы отправитесь в Местию, там находится ваш отель 🏨, и оттуда начнете свое путешествие.

Вы посетите небольшие поселения в этом регионе и увидите знаменитые сванские башни, водопады и ледники, Ингурское ущелье.

А также узнаете, почему этот регион считается самым труднодоступным и познакомитесь с бытом местных жителей.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 120 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $400 за человека

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Пятидневный тур в Сванети
Пятидневный тур в Сванети

Что вы увидите

  • Объекты для осмотра:
  • Пещера Прометея ( или дворец Дадиани в Зугдиди)
  • Ингуригэс
  • Местия - Церковь Христа Спасителя в Лагами-X-XII вв Дом-музей Михаила Хергиани Историко-этнографический Музей Сванети Старинный жилой комплекс Маргиани Дегустация минеральных вод в Беткили
  • Ушгули
  • Шхара, ледники
  • Тетнулди, ледники
  • Бечо-водопады
  • музеи
  • храмы 9-11 веков
Путешествие в Сванетию – это своего рода путешествие во времени!
Знаменитые сванские башни, уникальная средневековая архитектура села Ушгули, включенного в наследие ЮНЕСКО, красивейшее Ингурское ущелье, музей 🖼 Местии, ледники и водопады и, конечно, знакомство со сванами – суровым, свободолюбивым, но чрезвычайно гостеприимным народом, ждет нас в этом путешествии. Сванети -это край башен, эти родовые твердыни служили гарантией безопасности, а сегодня благодаря им многие села сохраняют аутентичный средневековый колорит да и быт людей, их населяющих, во многом не изменился.
До сегодняшнего дня на территории Сванетии сохранилось порядка 175-ти башен, большинство из них — в оригинальном виде. Фортификационные сооружения датируются IX-XIII веками.
На протяжении столетий изоляция приводила к тому, что в результате многочисленных вторжений захватчиков, разорявших остальную территорию страны, в Сванетию свозились «от греха подальше» иконы, сокровищницы, различные религиозные артефакты. Значительная часть этого культурного фонда сохранилась вплоть до нашего времени в частном владении у местных жителей. Помимо этого, отлично сохранилось собственное культурное наследие региона и даже в церквях крохотных деревушек можно увидеть бесценные тысячелетние фрески.
Тур может пройти по двум вариантам- (исходя из времени и места вашего прибытия ) с Тбилиси ( или с Кутаиси), где вы проведете день и осмотрите город 🏙️, а на следующее утро отправитесь в Сванети
Перед подъемом в горы ⛰️ вас ждет Пещера Прометея. (или по вашему выбору-Дворец правителей Мегрелии, князей Дадиани в Зугдиди)
К вечеру вы уже в Местия.
Размещение в семейной гостинице с 3-х разовым питанием.
Одна ночь на леднике в палатках- (при желании и только при хорошей погоде )
Группа 5-6 человек;
Стоимость -400$ на человека.
При большем количестве участников цена обговаривается отдельно: в таком случае мы закажем другой транспорт.
Что входит
  • страховка
  • трансфер
  • проводник в горах
  • питание в гестхаусе
  • пикник на природе
  • туристический инвентарь палатки и спальники
Что не входит
  • В цену не входят билеты в Пещеру Прометея и дворец Дадианов.
Начало и место завершения
🚩 аэропорт (или ваша гостиница)
Пятидневный тур в Сванети
Пятидневный тур в Сванети
Пятидневный тур в Сванети
Пятидневный тур в Сванети

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Nataly -.
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Nataly -. проводит ещё 1 экскурсию

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