Путешествие в Сванетию – это своего рода путешествие во времени!

Знаменитые сванские башни, уникальная средневековая архитектура села Ушгули, включенного в наследие ЮНЕСКО, красивейшее Ингурское ущелье, музей 🖼 Местии, ледники и водопады и, конечно, знакомство со сванами – суровым, свободолюбивым, но чрезвычайно гостеприимным народом, ждет нас в этом путешествии. Сванети -это край башен, эти родовые твердыни служили гарантией безопасности, а сегодня благодаря им многие села сохраняют аутентичный средневековый колорит да и быт людей, их населяющих, во многом не изменился.

До сегодняшнего дня на территории Сванетии сохранилось порядка 175-ти башен, большинство из них — в оригинальном виде. Фортификационные сооружения датируются IX-XIII веками.

На протяжении столетий изоляция приводила к тому, что в результате многочисленных вторжений захватчиков, разорявших остальную территорию страны, в Сванетию свозились «от греха подальше» иконы, сокровищницы, различные религиозные артефакты. Значительная часть этого культурного фонда сохранилась вплоть до нашего времени в частном владении у местных жителей. Помимо этого, отлично сохранилось собственное культурное наследие региона и даже в церквях крохотных деревушек можно увидеть бесценные тысячелетние фрески.

Тур может пройти по двум вариантам- (исходя из времени и места вашего прибытия ) с Тбилиси ( или с Кутаиси), где вы проведете день и осмотрите город 🏙️, а на следующее утро отправитесь в Сванети

Перед подъемом в горы ⛰️ вас ждет Пещера Прометея. (или по вашему выбору-Дворец правителей Мегрелии, князей Дадиани в Зугдиди)

К вечеру вы уже в Местия.

Размещение в семейной гостинице с 3-х разовым питанием.

Одна ночь на леднике в палатках- (при желании и только при хорошей погоде )

Группа 5-6 человек;

Стоимость -400$ на человека.

При большем количестве участников цена обговаривается отдельно: в таком случае мы закажем другой транспорт.