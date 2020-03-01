Aliksandr проводит ещё 2 экскурсии

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям

Объехать самые примечательные уголки первой столицы и устроить пикник с грузинским шашлыком

Aliksandr
Задать вопрос
Aliksandr – ваш гид
Грузины знают, как утолить голод физический и голод духовный.

У кого, как не у нас, этому учиться? Однодневное путешествие со мной понравится каждому, кто хочет прикоснуться к грузинской истории и ощутить вкус необыкновенной местной кухни.

Горделивые монастыри Мцхеты, хребты гор и долины у подножия — виды грузинской природы пробудят в вас восхищение и аппетит, а я смогу вкусно накормить и научить правильно говорить тосты.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 2 человек
Забронировать экскурсию
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям

Что вас ожидает

Три святыни Мцхеты
Город Мцхета — место с особым статусом для каждого грузина, первая столица, с которой связана огромная часть истории страны. Я покажу расположенный на горе, над местом слияния рек Арагви и Куры, монастырь Джвари. Именно этим видом восхищался в своих стихах великий русский поэт Михаил Лермонтов. Затем вас ждет знакомство с храмом Светицховели. Долгое время он был главным кафедральным собором Грузии, а сегодня — один из уникальнейших архитектурных памятников старины. Завершим программу посещением ещё одного знакового монастыря — Самтавро. Я расскажу главное об особенностях убранства грузинских храмов, самых почитаемых святых и религиозных традициях.

Пикник в долине
После обстоятельного погружения в духовное прошлое Грузии я отвезу вас в дивное место — на живописную поляну с видом на горы, куда не попасть просто так. Здесь, на лоне природы, мы устроим пикник с шашлыком из свинины. Пока будет жариться мясо, вы сможете погулять по окрестностям или даже прокатиться на лошади. Я угощу вас вином, сыром, овощами и лимонадами, поделюсь секретами грузинской кухни и произнесу несколько знаменитых грузинских тостов. Это время, проведённое за беседой у подножия гор в тихом местечке недалеко от Мцхеты, останется ярким воспоминанием о Грузии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят все расходы на организацию пикника.
  • Экскурсия сезонная. Если погода будет плохой, я гарантирую вместо пикника посещение ресторана в Тбилиси, о котором вам не расскажет ни один другой гид.
  • Катание на лошадях оговаривается заранее и оплачивается дополнительно.
  • Стоимость экскурсии указана за двоих. Если гостей больше, то доплата составляет 15 евро с человека. Максимальное количество — 4 человека.
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aliksandr
Aliksandr
Здравствуйте! Меня зовут Александр, мне 38 лет. 15 лет прожил в Америке, но по зову сердца вернулся на Родину. По образованию кулинар и юрист, работал в грузинской полиции. Очень люблю свою страну и готов делиться своей любовью с другими, знакомя с ее историей, обычаями и, конечно же, кухней! Я добрый, отзывчивый и веселый человек, и с удовольствием буду вашим гидом по солнечной Грузии.
Напишите мне

Aliksandr проводит ещё 2 экскурсии

Сакральная Мцхета и легендарный БоржомиСакральная Мцхета и легендарный БоржомиСакральная Мцхета и легендарный Боржоми
164 за экскурсию
10 часов
53 отзыва
Истоки религии, природные красоты и аутентичные деревни
В путешествии по Мцхете и Боржоми вы познакомитесь с историей развития христианства на грузинской земле, разнообразием местной природы, а также откроете легенды и ценные секреты местных деревушек, мимо которых обычно проезжают. Кроме того, я, как профессиональный повар, расскажу вам по дороге о тонкостях грузинской кухни и покажу нетуристический ресторан для местных, где готовят изумительные хинкали.
Кахетия: история региона и традиции виноделияКахетия: история региона и традиции виноделияКахетия: история региона и традиции виноделия
164 за экскурсию
12 часов
5 отзывов
Архитектурные символы, религиозные памятники и секреты кахетинского вина
Тур по прославленному винному региону подарит вам несколько часов погружения в старинные эпохи Кахетии и познакомит с основами местной культуры. Вы посетите средневековые крепости, которые помнят кахетинских царей, и древние обители, основанные легендарными проповедниками. А на винных заводах откроете секреты виноделов и продегустриуете несколько видов сакрального напитка.

Гастрономические экскурсии в Тбилиси

Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!
От 28 за экскурсию
2.5 часа
179 отзывов
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
Вас ждёт не просто увлекательный рассказ, но практическое знакомство с национальной кухней Грузии. Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски. И конечно, сами приготовите национальные блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семье
30 за человека
5 часов
51 отзыв
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям. Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте, что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры. Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело. Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
От 20 за экскурсию
1.5 часа
242 отзыва
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
Я приглашаю вас в свой винный бар на дегустацию грузинских вин, сыров и чурчхелы, во время которой вы узнаете все о производстве этих продуктов, об отличиях одного сорта вина, выращенного в разных районах Грузии, о нелегком труде виноградарей, о сортах сыра и процессе приготовления чурхчелы. И сможете принять участие в приготовлении чачи!
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
скидка70%
€75
23 за человека
10 часов
253 отзыва
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
23 за человека
2 часа
14 отзывов
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
Хачапури, горячие хинкали и ароматное вино — приготовьтесь почувствовать истинные вкусы Грузии! На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях. Колоритные легенды, байки и рассказы о грузинских традициях прилагаются.
Винный тур по ТбилисиВинный тур по ТбилисиВинный тур по Тбилиси
32 за человека
2.5 часа
142 отзыва
Увлекательная прогулка по Старому городу с дегустациями грузинских вин в колоритных погребах
Вино — едва ли не самый знаменитый бренд Грузии, поэтому уехать из Тбилиси, не попробовав местные вина, просто недопустимо. На дружеской прогулке по Старому городу мы заглянем в интересные винные погреба и продегустируем грузинские вина из разных сортов винограда. Вы сравните вина крупных заводов и частных виноделен, узнаете об истории и особенностях главного напитка Грузии и найдете именно «свое» вино. А главное, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и познаете его истинный вкус!

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике