Елизавета проводит ещё 9 экскурсий

Что вас ожидает

Подружиться с душевным городом

Я обещаю вам нескучную дружескую прогулку по must-see местам старого Тбилиси. Вы посмеётесь над грузинскими анекдотами, узнаете, куда стоит сходить самостоятельно, и очаруетесь городскими легендами. Конечно, знакомство с городом не обойдётся без остановок для фото и панорам: вы полюбуетесь видами Тбилиси с балкончика во дворце грузинской царицы Дареджан и на смотровой площадке хребта Сололаки.

История Тифлиса и Сакартвело

Экскурсия поможет вам разобраться в историческом пути Грузии и сориентироваться в биографии её столицы. Фоном для моих рассказов станут все достопримечательности, без которых не представить Тбилиси. Мы встретимся перед вратами в Тифлис, прогуляемся по кварталу Абанотубани, где родилась столица, пройдём мимо памятника тем, кто указал место постройки Тбилиси. Вы узнаете, почему основателя города прозвали «Волкоголовым» и что означает название района Метехи, насладитесь оазисом с водопадом в Инжировом ущелье и посетите средневековый базар, заточенный в подземелье. А по тбилисскому Парижу мы неспешно выйдем к собору Сиони, где Грибоедов взял в жёны молодую грузинскую княжну и где хранится крест Св. Нино.

В конце экскурсии всем желающим я предлагаю заглянуть на дегустацию фермерских вин, узнать о традициях грузинского виноделия и научиться отличать местные вина от европейских.