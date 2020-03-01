Елизавета проводит ещё 9 экскурсий

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Вехи истории Тбилиси и Грузии на прогулке-знакомстве по основным достопримечательностям

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Название «Тбилиси» переводится с грузинского языка как «тёплый» — приглашаю вас именно на такую экскурсию! Лабиринт старых улочек, традиционное вино, канатная дорога, кружевные балкончики, настоящий водопад, древние храмы и, конечно, погружение в историю города и страны от крещения Грузии до наших дней — приготовьтесь к калейдоскопу открытий и впечатлений.
17 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Авлабари
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С теплотой о тёплом городе
С теплотой о тёплом городе

Что вас ожидает

Подружиться с душевным городом
Я обещаю вам нескучную дружескую прогулку по must-see местам старого Тбилиси. Вы посмеётесь над грузинскими анекдотами, узнаете, куда стоит сходить самостоятельно, и очаруетесь городскими легендами. Конечно, знакомство с городом не обойдётся без остановок для фото и панорам: вы полюбуетесь видами Тбилиси с балкончика во дворце грузинской царицы Дареджан и на смотровой площадке хребта Сололаки.

История Тифлиса и Сакартвело
Экскурсия поможет вам разобраться в историческом пути Грузии и сориентироваться в биографии её столицы. Фоном для моих рассказов станут все достопримечательности, без которых не представить Тбилиси. Мы встретимся перед вратами в Тифлис, прогуляемся по кварталу Абанотубани, где родилась столица, пройдём мимо памятника тем, кто указал место постройки Тбилиси. Вы узнаете, почему основателя города прозвали «Волкоголовым» и что означает название района Метехи, насладитесь оазисом с водопадом в Инжировом ущелье и посетите средневековый базар, заточенный в подземелье. А по тбилисскому Парижу мы неспешно выйдем к собору Сиони, где Грибоедов взял в жёны молодую грузинскую княжну и где хранится крест Св. Нино.

В конце экскурсии всем желающим я предлагаю заглянуть на дегустацию фермерских вин, узнать о традициях грузинского виноделия и научиться отличать местные вина от европейских.

Организационные детали

  • На маршруте есть участки, мощеные брусчаткой — выбирайте удобную обувь.
  • Дополнительные расходы: проезд на канатной дороге (2,5 лари), вход в Ботанический сад (2 лари), дегустация вин по желанию (20 лари).
  • Для детей 7-10 лет скидка 30%. Детям до 7 лет на групповой экскурсии будет, скорее всего, тяжело и неинтересно. С такими ребятишками лучше остановить свой выбор на индивидуальной экскурсии, которую я с радостью проведу для вас в другое время.
  • Обратите внимание, что в период Новогодних праздников (с 29 декабря 2018 по 9 января 2019) стоимость экскурсии будет увеличена на 30%.
  • При заказе у меня нескольких экскурсий предусмотрены скидки.
С теплотой о тёплом городе
С теплотой о тёплом городе
С теплотой о тёплом городе
С теплотой о тёплом городе
С теплотой о тёплом городе
С теплотой о тёплом городе
С теплотой о тёплом городе

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елизавета
Елизавета
Меня зовут Лиза, и я хочу показать вам Грузию такой, какой она покорила меня два года назад. Впервые я попала сюда в 2016 году — и это была любовь с первого взгляда. С тех пор произошло много изменений, и теперь я гид по Грузии. С удовольствием и любовью показываю вам эту страну, с уверенностью, что вы тоже ее полюбите.
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