Diana проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Модный и современный Тбилиси

Вы взглянете на город глазами его молодых, стильных, активных жителей и узнаете о стремительно развивающемся культе «дольче вита» в нашей стране. Я расскажу о лучших светских местах, о модных и фотогеничных заведениях, посоветую, где провести время вечером за бокалом вина. В итоге вы увидите настоящую европейскую столицу и прочувствуете её современный дух.

Прогулка по дизайнерским бутикам

Вам предстоит погрузиться в мир грузинской моды: из вашего отеля на автомобиле мы отправимся на прогулку по самым интересным дизайнерским бутикам и магазинам. Вы узнаете о стремительном развитии моды в Грузии, о закупке материалов и модных событиях, проходящих в Тбилиси. Пообщаетесь с несколькими дизайнерами лично и услышите о вдохновении, идеях и национальных мотивах в изделиях. Традиционный колорит ждёт вас и на блошином рынке на Сухом мосту. И конечно, я везде помогу вам с выбором действительно качественных изделий (одежды, обуви, сумок, украшений).