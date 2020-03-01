Diana проводит ещё 1 экскурсию

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Особенности грузинской моды и вдохновляющие истории талантливых людей

Diana
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Diana – ваш гид
Грузия очаровывает путешественников не только природой, историей, кухней и вином.

На этой прогулке вас ждёт Грузия модная.

Вы посетите около 10 бутиков талантливых грузинских дизайнеров и прочувствуете традиционный колорит на блошином рынке.

Узнаете об особенностях грузинской моды, о национальных мотивах в изделиях и о лучших современных местах Тбилиси.

А формат автомобильной поездки позволит заглянуть во все бутики, не тратясь на такси.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Шопинг-тур по бутикам грузинских дизайнеров
Шопинг-тур по бутикам грузинских дизайнеров

Что вас ожидает

Модный и современный Тбилиси
Вы взглянете на город глазами его молодых, стильных, активных жителей и узнаете о стремительно развивающемся культе «дольче вита» в нашей стране. Я расскажу о лучших светских местах, о модных и фотогеничных заведениях, посоветую, где провести время вечером за бокалом вина. В итоге вы увидите настоящую европейскую столицу и прочувствуете её современный дух.

Прогулка по дизайнерским бутикам
Вам предстоит погрузиться в мир грузинской моды: из вашего отеля на автомобиле мы отправимся на прогулку по самым интересным дизайнерским бутикам и магазинам. Вы узнаете о стремительном развитии моды в Грузии, о закупке материалов и модных событиях, проходящих в Тбилиси. Пообщаетесь с несколькими дизайнерами лично и услышите о вдохновении, идеях и национальных мотивах в изделиях. Традиционный колорит ждёт вас и на блошином рынке на Сухом мосту. И конечно, я везде помогу вам с выбором действительно качественных изделий (одежды, обуви, сумок, украшений).

Организационные детали

  • Мы будем передвигаться на автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Место встречи у вашего отеля.
Шопинг-тур по бутикам грузинских дизайнеров
Шопинг-тур по бутикам грузинских дизайнеров
Шопинг-тур по бутикам грузинских дизайнеров
Шопинг-тур по бутикам грузинских дизайнеров
Шопинг-тур по бутикам грузинских дизайнеров
Шопинг-тур по бутикам грузинских дизайнеров
Шопинг-тур по бутикам грузинских дизайнеров
Шопинг-тур по бутикам грузинских дизайнеров
Шопинг-тур по бутикам грузинских дизайнеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Diana
Diana
Меня зовут Диана. Мне 26 лет, я грузинка и живу в Тбилиси уже 10 лет. Успела побывать по всех регионах Грузии, а сами тбилисцы называют меня «профессиональной местной». По образованию архитектор, а также закончила курсы гида при министерстве туризма Грузии. Мне нравится заниматься шоппингом и разбираться в моде, это вдохновляет меня — с радостью поделюсь этим вдохновением с путешественниками. А еще покажу вам Грузию глазами грузинки. Добро пожаловать!
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Diana проводит ещё 1 экскурсию

Вечерняя прогулка по старому городу с акцентом!Вечерняя прогулка по старому городу с акцентом!Вечерняя прогулка по старому городу с акцентом!
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Дорога к легендарному великану КазбекуДорога к легендарному великану КазбекуДорога к легендарному великану Казбеку
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125 за экскурсию
8 часов
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Поездка по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух
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