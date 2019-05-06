30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пешеходная прогулка по городу – мозаика культур и традиций

Мы начнем с Площади Свободы, пройдем по улице, где когда-то жил А.С. Пушкин, затем через узенькие улочки старого города дойдем до Моста Мира. Прогуляемся по современному парку Рике, откуда на канатной дороге поднимемся на крепость Нарикала – символ нашего города. Налюбовавшись прекрасными видами Тбилиси, спустимся по азербайджанскому кварталу, где вы осмотрите мечеть, далее попадем в «миниатюрный Баку», откуда направимся в район серных бань. Возле знаменитых серных бань вы услышите их подлинную историю и узнаете, какие известные люди любили здесь париться. Далее пройдем к водопаду в Легвтахеви в Фиговом ущелье. После этого направимся в армянский квартал на встречу с его сердцем и душой – церковью Сурп Геворг, в которой похоронен знаменитый на весь Кавказ поэт-песенник Саят Нова. И в завершении пешеходной прогулки прогуляемся по старинному еврейском кварталу.

Традиционная кухня

Знакомиться с культурой и традициями Грузии невозможно без погружения в богатейшую национальную кухню. После немного утомительной прогулки вы сможете передохнуть и пообедать в прекрасном месте, где для вас приготовят традиционные грузинские блюда.

Автопрогулка по городу

Чтобы получить макисмум впечатлений от Тбилиси за один день, вторая часть экскурсии будет проходить на комфортной машине. Перед автомобильной поездкой вы пройдетесь по знаменитому Метехскому мост и поднимитесь к Метехской церкви Успения Богородицы, которая когда-то использовалась как тюрьма. По дороге мы сделаем несколько остановок в самых интересных и красивых местах Тбилиси. Вы осмотрите самый большой и высокий храм на территории Грузии – Цминда Самеба (храм Пресвятой Троицы). На Сухом мосту вы погрузитесь в особую атмосферу знаменитого Тбилисского блошиного рынка, где местные жители продают все, что у них осталось с незапамятных времен (до и времен коммунизма), а рядом увидите вернисаж грузинских художников и мастеров перегородчатой эмали и валяния.

Винная дегустация

Заключительная часть нашей экскурсии является самой сладкой и интересной. Вы попробуете настоящее грузинское вино и узнаете важные факты о местном виноделии – в этом регионе им занимаются более 8000 лет!

Вы познакомитесь с городом, который согреет вас южным теплом, развеселит кавказским акцентом и взрывным темпераментом и удивит атмосферой, которую невозможно описать словами и можно только прочувствовать.

Кому подходит экскурсия

Всем, кто хочет составить объемное впечатление о городе и увидеть максимум за один день.