30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Старинные узенькие улочки, мощеные брусчаткой подъемы и винно-шашлычный воздух

Dan
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Dan – ваш гид
Я покажу вам всю прелесть единства противоположностей Тбилиси, вы станете наблюдателями гармонии культур, религий, этнических и национальных групп, архитектурных стилей.

Мой город – это созвучие множества инструментов, играющих, казалось бы, совершенно разные партии, но при этом находящихся в необычайной гармонии и единстве! Вы будете слушать, как его кварталы, дома, балкончики, скульптуры и парки создают своеобразную, ни с чем не сравнимую музыку - симфонию тбилисских кварталов.
70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 9 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии30 отзывов
4.97
Симфония тбилисских кварталов
Симфония тбилисских кварталов

Что вас ожидает

Пешеходная прогулка по городу – мозаика культур и традиций
Мы начнем с Площади Свободы, пройдем по улице, где когда-то жил А.С. Пушкин, затем через узенькие улочки старого города дойдем до Моста Мира. Прогуляемся по современному парку Рике, откуда на канатной дороге поднимемся на крепость Нарикала – символ нашего города. Налюбовавшись прекрасными видами Тбилиси, спустимся по азербайджанскому кварталу, где вы осмотрите мечеть, далее попадем в «миниатюрный Баку», откуда направимся в район серных бань. Возле знаменитых серных бань вы услышите их подлинную историю и узнаете, какие известные люди любили здесь париться. Далее пройдем к водопаду в Легвтахеви в Фиговом ущелье. После этого направимся в армянский квартал на встречу с его сердцем и душой – церковью Сурп Геворг, в которой похоронен знаменитый на весь Кавказ поэт-песенник Саят Нова. И в завершении пешеходной прогулки прогуляемся по старинному еврейском кварталу.

Традиционная кухня
Знакомиться с культурой и традициями Грузии невозможно без погружения в богатейшую национальную кухню. После немного утомительной прогулки вы сможете передохнуть и пообедать в прекрасном месте, где для вас приготовят традиционные грузинские блюда.

Автопрогулка по городу
Чтобы получить макисмум впечатлений от Тбилиси за один день, вторая часть экскурсии будет проходить на комфортной машине. Перед автомобильной поездкой вы пройдетесь по знаменитому Метехскому мост и поднимитесь к Метехской церкви Успения Богородицы, которая когда-то использовалась как тюрьма. По дороге мы сделаем несколько остановок в самых интересных и красивых местах Тбилиси. Вы осмотрите самый большой и высокий храм на территории Грузии – Цминда Самеба (храм Пресвятой Троицы). На Сухом мосту вы погрузитесь в особую атмосферу знаменитого Тбилисского блошиного рынка, где местные жители продают все, что у них осталось с незапамятных времен (до и времен коммунизма), а рядом увидите вернисаж грузинских художников и мастеров перегородчатой эмали и валяния.

Винная дегустация
Заключительная часть нашей экскурсии является самой сладкой и интересной. Вы попробуете настоящее грузинское вино и узнаете важные факты о местном виноделии – в этом регионе им занимаются более 8000 лет!

Вы познакомитесь с городом, который согреет вас южным теплом, развеселит кавказским акцентом и взрывным темпераментом и удивит атмосферой, которую невозможно описать словами и можно только прочувствовать.

Кому подходит экскурсия

Всем, кто хочет составить объемное впечатление о городе и увидеть максимум за один день.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на машине гида.
  • По желанию, может быть устроена дополнительная дегустация и небольшая экскурсия по винному погребу 17 века (10-15 евро). Стоимость уточняйте при бронировании.
  • В стоимость не входит обед, перемещение по канатной дороге (примерно 0,5 евро) и дополнительная винная дегустация.
Симфония тбилисских кварталов
Симфония тбилисских кварталов
Симфония тбилисских кварталов
Симфония тбилисских кварталов
Симфония тбилисских кварталов
Симфония тбилисских кварталов
Симфония тбилисских кварталов
Симфония тбилисских кварталов
Симфония тбилисских кварталов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dan
Dan
Что такое отдых? Это невероятно веселая и дружная компания. Это масса свободного времени, которое не знаешь куда потратить. Это море удовольствий, буря впечатлений и океан эмоций! Это много интересных историй, легенд и сказаний, услаждающих слух, и ни с чем не сравнимый опыт, непередаваемый словами. Это знакомство с новым, ранее неведомым тебе миром, дни, которые хочется растянуть в длину вечности, приятная усталость на закате дня! Это память на всю жизнь. Можно продолжать до бесконечности...но в итоге — это то, ради чего вы приезжаете сюда, друзья мои! Поэтому, предлагаю вам расслабиться и отправиться в путешествие, в погоню за древними историями, сказаниями и легендами, неописуемой красотой грузинской природы, навстречу наслаждению, умиротворению и счастью. И пусть вам будет хорошо!
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 мая 2019
Дякуємо Дану за гарну екскурсію! Чудовий гід та приємна людина!!! День пройшов на одному диханні, і від пройдених 10 кілометрів залишилися тільки приємні враження. Стародавні храми та сучасні споруди, милі скульптури та фантастичні види на місто - Дан поєднав усе. Знайомство з Тбілісі відбулося вдало! І, думаю, що ми обов'язково повернемося)))
20 февраля 2019
Мы остались довольны экскурсией.За один день увидели Тбилисси с разных сторон - Это старый город,современный город,город с высоты птичьего полета. Услышали историю города,попробовали вкуснейшие хинкали, немного вина. Экскурсия прошла на одной волне,выстроена замечательно и Дан грамотный гид ,и хорошо чувствует настроение.К вечеру мы были утомлены только своими впечатлениями, а их было не мало(судя по фотографиям).
31 декабря 2018
Экскурсия очень понравилась ! Было интересно. 8 часов для обзорной экскурсии казалось много, но Дан распределил время так, что мы не устали. Микс из исторических мест, интересного рассказа, приправленного шутками и дигустацией мороженого, грузинской кухни и вин сделали этот 8 часовой тур незабываемым. Дан помог сориентироваться в исторической части города, подробно рассказал куда можно ещё сходить и максимально проявил грузинское гостеприимство. Очень рекомендую !
5 июня 2018
Были на экскурсии "Симфония тбилисских кварталов" с Даном 15 мая. К сожалению, написать отзыв получается только сейчас. Экскурсия нам очень понравилась. Дан отличный рассказчик. Очень интересно, понятным языком, много разных фактов из истории города и Грузии в целом. Экскурсия длилась 10 часов, но построена очень грамотно. Мы даже почти не устали. Было время и на обед (Дан, спасибо за вкусные хинкали:) ), попробовали вкусное мороженое. Все сопровождалось юмором и позитивом. Дан чувствует своих путешественников и в процессе корректирует маршрут. По ходу экскурсии из-за неудобной обуви нам понадобилась аптека - нас туда без проблем завезли. В общем, вся наша разношерстная компания ставит Дану твердую пятерку и рекомендует его , как гида, и этот экскурсионный маршрут в частности. Посмотреть старый Тбилиси даже за 10 часов сложно. Я не представляю, что можно увидеть и узнать за 4, как во многих других предложениях.
1 июня 2018
Были с Даном на экскурсии "Симфония Тбилисских кварталов".
Экскурсия очень понравилась!
Дан заехал за нами на автомобиле. Экскурсия длилась 10 часов и включала в себя и пешеходную прогулку по городу , и поездку на фуникулёре, и дегустацию.
Дан очень подробно и весело вел свой рассказ, время пролетело незаметно.
Мы успели посмотреть все ключевые достопримечательности Тбилиси (старый город, бани, крепость Нарикала, православные святыни, театр Марионеток и другие).
Спасибо!
23 апреля 2018
Экскурсия очень понравилась. Дан отличный рассказчик, интересно построен маршрут, не утомительно и очень все насыщено. Всем рекомендую экскурсию "Симфония тбилисских кварталов" с Даном.
Спасибо.
16 апреля 2018
В первый раз были в Грузии и наша первая экскурсия была по Тбилиси с Даном. Очень интересно и позновательно,время пролетело незаметно. Широкий кругозор,прекрасный маршрут и ПРЕКРАСНЫЙ гид. Удачи Дану,новых маршрутов и хороших туристов. Очень хочется вернуться еще раз в Грузию.
9 апреля 2018
Были на этой экскурсии вместе с ребенком 12 лет. Дан смог заинтересовать своим рассказом о Тбилиси не только нас с женой, но и нашего сына. Время экскурсии пролетело незаметно. Во время обеда , Дан рассказал и посоветовал попробовать интересные грузинские блюда. Все было очень вкусно!!! Блюда в этом ресторане нам очень понравились и мы заходили в него еще раз.
Если будем в Тбилиси еще раз, то все наши экскурсии пройдут только с Даном!!! А сейчас будем советовать своим друзьям Дана, как исключительно образованного, знающего историю, и что немаловажное - умеющего интересно рассказывать гида!!!
Спасибо Дан!!!!!
4 апреля 2018
Хотим написать отзыв об удивительной и захватывающей экскурсии, которую для нас провел Дан.
В Тбилиси мы приехали группой девушек-туристок 8 марта из холодной Москвы. И попали, благодаря Дану, в праздник весны и счастья.
Экскурсия была не просто увлекательная , она была захватывающая. Дан рассказывал об истории Грузии, Тбилиси настолько замечательно, что мы не заметили, как прошли пешком по Тбилиси 8 часов и ничуть не устали. Дан удивительный экскурсовод, с ним полностью погружаешься в историю страны и города, он показал нам не тот город, который обычно видят туристы, он показал нам УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОРОД ТБИЛИСИ, куда мы хотим вернуться еще раз. И обязательно опять вместе с Дэном пройдем по Тифлисским улочкам, поедим в маленькой кафешке, послушаем смешные и грустные истории из жизни настоящих грузин. Очень советуем Вам познакомиться с Даном и его экскурсией по Тбилиси. Вам обязательно понравится.
4 апреля 2018
От всей нашей дружной компании хочу еще раз поблагодарить Дана за прекрасное настроение и насыщенную и интересную экскурсию по Тбилиси в конце марта, наполненную не сухими фактами, а увлекательным рассказом об истории Грузии и Тбилиси, людях, трацициях и много еще о чем!
Дан пуктуален, внимателен, прекрасно владеет русским языком и любит пошутить! Пригласив Дана быть вашим гидом по Тбилиси, уверена, что вы нисколько не пожалеете, а в конце будете расставаться как старые добрые друзья!
Ещё 20 отзывов

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