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Supraнавтика – ужин-экскурсия с тамадой

Георгий Т.
Георгий Т. – Гид из Тбилиси
Грузия – страна, где гостеприимство стоит на первом месте.

Гость считается главным человеком в доме и в почете сидит за столом, как самая важная персона.

Лучшие блюда и самое выдержанное вино 🍷 подают путнику, а тосты говорят в его честь.

Мы предлагаем вам побывать на аналогичном застолье, где вы увидите все тонкости грузинских праздников, испробуете лучшие блюда и окажетесь в восточной сказке.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $45 за человека

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Supraнавтика – ужин-экскурсия с тамадой
Supraнавтика – ужин-экскурсия с тамадой

Что вы увидите

  • Грузинское застолье. Блюда национальной кухни. Вино "квеври".
  • Один из лучших ресторанов города, в историческом месте.

«Есть в Грузии поверие одно:

  • Застолью быть, где пьют вино 🍷 тамада – души услада,
Свой скажет тост – уму прохлада. »
Что вас ожидает
Гастрономический праздник, приправленный тостами, легендами, поэзией и философией - традиционный ужин-застолье, с тамадой, в одном из лучших ресторанов Тбилиси
Камерное музыкальное оформление
Грузинский фольклор, специально для моих гостей.
«Supra»
(სუფრა – «скатерть») – это название грузинского застолья. Гостеприимнейшая народная традиция, приведшая к появлению легенд и сказаний. Оказаться на грузинском застолье – словно оказаться в настоящей восточной сказке. – В сказке ароматов и вкусов; гостеприимства и житейской мудрости.
Не знаете куда сходить – вкусно поесть в Тбилиси? Или знаете, но хотите чего-то большего?
Приглашаю окунуться в атмосферу грузинского застолья – во всех смыслах «вкусное» путешествие по его обычаям, истории 📖, тостам, легендам и, конечно, блюдам и напиткам, с гидом-тамадой.
О чем вы узнаете
Вы узнаете, в чем истинная функция тамады. Что, на самом деле, на застолье, означает слово «алаверды». Секрет – как грузины не хмелеют. Как продлевают себе жизнь. Что отличает грузинское застолье от пьянки. И многое, многое другое.
Являясь перфекционистом и эстетом, ценителем вина и еды, я проведу вас, не только по традициям грузинского застолья, но и сделаю это в одном из лучших ресторанов города. Ведь, если питаться где попало – согласитесь ли вы с Пушкиным, что «Каждое грузинское блюдо – это поэма»?!
Что входит
  • В стоимость (на 1 человека) входит
  • настоящее грузинское застолье с разумным количеством вина:
  • Несколько холодных закусок.
  • Хачапури.
  • Несколько мясных и овощных блюд.
  • 300-400 мл. настоящего фермерского вина по грузинской технологии («квеври»)
  • Прохладительные напитки.
  • Грузинская музыка, специально для моих гостей.
Что не входит
  • Все
  • чего нет в пункте "включено" или описании экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Будет сообщен после бронирования.
Supraнавтика – ужин-экскурсия с тамадой
Supraнавтика – ужин-экскурсия с тамадой
Supraнавтика – ужин-экскурсия с тамадой
Supraнавтика – ужин-экскурсия с тамадой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Георгий Т.
Георгий Т.
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