Грузия – страна, где гостеприимство стоит на первом месте. Гость считается главным человеком в доме и в почете сидит за столом, как самая важная персона. Лучшие блюда и самое выдержанное вино 🍷 подают путнику, а тосты говорят в его честь. Мы предлагаем вам побывать на аналогичном застолье, где вы увидите все тонкости грузинских праздников, испробуете лучшие блюда и окажетесь в восточной сказке.

«Есть в Грузии поверие одно: Застолью быть, где пьют вино 🍷 тамада – души услада,

Свой скажет тост – уму прохлада. »

Что вас ожидает

Гастрономический праздник, приправленный тостами, легендами, поэзией и философией - традиционный ужин-застолье, с тамадой, в одном из лучших ресторанов Тбилиси

Камерное музыкальное оформление

Грузинский фольклор, специально для моих гостей.

«Supra»

(სუფრა – «скатерть») – это название грузинского застолья. Гостеприимнейшая народная традиция, приведшая к появлению легенд и сказаний. Оказаться на грузинском застолье – словно оказаться в настоящей восточной сказке. – В сказке ароматов и вкусов; гостеприимства и житейской мудрости.

Не знаете куда сходить – вкусно поесть в Тбилиси? Или знаете, но хотите чего-то большего?

Приглашаю окунуться в атмосферу грузинского застолья – во всех смыслах «вкусное» путешествие по его обычаям, истории 📖, тостам, легендам и, конечно, блюдам и напиткам, с гидом-тамадой.

О чем вы узнаете

Вы узнаете, в чем истинная функция тамады. Что, на самом деле, на застолье, означает слово «алаверды». Секрет – как грузины не хмелеют. Как продлевают себе жизнь. Что отличает грузинское застолье от пьянки. И многое, многое другое.

Являясь перфекционистом и эстетом, ценителем вина и еды, я проведу вас, не только по традициям грузинского застолья, но и сделаю это в одном из лучших ресторанов города. Ведь, если питаться где попало – согласитесь ли вы с Пушкиным, что «Каждое грузинское блюдо – это поэма»?!