3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Тайны грузинской «Сибири»: Боржоми, Вардзия, Рабат и дальше!

Двухдневный тур по юго-западной Грузии

Dan
Задать вопрос
Dan – ваш гид
Приглашаю вас отправиться в насыщенное путешествие навстречу заповедной природе, богатой истории и самобытной культуре юго-западных краёв Сакартвело.

Древние горные монастыри, лечебный Боржоми, мощные крепости, суровые пейзажи, пикник над ущельем — всё это ждёт вас, как и исторические рассказы, забавные истории, песни под гитару, общение с удивительными местными жителями и погружение в колорит.
330 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Тайны грузинской «Сибири»: Боржоми, Вардзия, Рабат и дальше!
Тайны грузинской «Сибири»: Боржоми, Вардзия, Рабат и дальше!

Что вас ожидает

Природное достояние края
Приготовьтесь любоваться нашими величественными горными пейзажами! На вершине каньона Дашбаш мы устроим пикник — с местными домашними продуктами среди оглушающей тишины, полного душевного покоя и великолепной природы. Кроме того, я покажу вам Грузию заповедную и дикую — голые таинственные просторы, названные грузинской Сибирью, куда во времена царской России ссылали непокорных духоборов.

Боржоми — город и вода
По дорогам Боржомского ущелья вы приедете в маленький и уютный Боржоми — здравницу всей царской России и гордость бывшего СССР. В Центральном боржомском парке — главном месте притяжения путешественников и местных жителей — вы узнаете историю присоединения Грузии к царской России, откроете секрет знаменитой целебной воды и ощутите её настоящий вкус.

Память крепостных стен
Во время этого большого путешествия вы посетите две грузинские цитадели. В старом городе Ахалцихе, где когда-то велись ожесточенные освободительные бои грузинско-российских войск против турок-месхетинцев, вас ждёт крепость Рабат. Это место не только историческое, но и очень живописное: недавно здесь снимали один из выпусков знаменитого телешоу «Холостяк». По дороге к Вардзии попытаемся «взять штурмом» суровую крепость Хертвиси — древнюю хранительницу мира и покоя ущелий рек Паравани и Куры. Ходят слухи, что её стены видели войско Александра Македонского!

Самый пещерный и самый немецкий города Грузии
Вы перенесётесь в 12 век, когда маленькая девочка Тамара потерялась в лабиринтах пещер… Девочка стала великой царицей, а пещерный город Вардзия — её любимой резиденцией. Вы услышите о возникновении необычного города в скале, о его развитии и особенностях строительства. Второе необыкновенное место на пути — село Асурети, известное… фахверковой архитектурой. В 1818 году сюда переселились немцы, назвав свой новый город Элизабетталь — вы узнаете, при каких обстоятельствах это произошло и что происходит с Асурети сегодня.

По святым местам
Двери откроют три грузинские святыни: в монастырском комплексе Сапара, с 13 века укрытом в горах, вы прикоснётесь к многовековой мудрости и истории; в храме Святого Георгия, с вершины Шавнабадского хребта, полюбуетесь видами Тбилиси на фоне снежных вершин Большого Кавказа. Кроме того, вас ждёт место, куда впервые ступила нога святой Нины — монастырь Фока. Я расскажу о зарождении и развитии грузинского православия и о судьбе великой грузинской просветительницы.

Самобытная культура и быт жителей края
Во время поездки вас будут сопровождать рассказы об образе жизни и традициях юго-западной Грузии, об особенностях географического положения и климата, легенды, анекдоты и курьёзы. В монастыре имени святой Нины вы пообщаетесь с монахинями и увидите чудеса, созданные их руками, — работы по перегородчатой эмали и мозаичные иконы из венецианского стекла. Здесь же можно купить альпийский мед, домашний шоколад, натуральный грузинский чай с сухофруктами и цветами, ликер, сыр и другие продукты — домашние, натуральные, сделанные руками монахинь.

Организационные детали

  • Этот тур возможен в полном формате по указанному маршруту только с середины марта/начала апреля по конец октября. В целях безопасности в зимний период траектория маршрута меняется из-за погодных условий, поэтому некоторые указанные объекты вы посетить не сможете (они будут заменены на другие интересные места).
  • В разгар сезона очень желательно бронировать тур как можно раньше желаемой даты.
  • Транспортные расходы и проживание гида включены в стоимость экскурсии.
  • В стоимость не входит: входные билеты, проживание в гостинице/гестхаусе (ориентировочно 30 €/чел.; ужин и завтрак прилагаются), обеды и пикник.
  • При заказе этой двухдневной поездки проверьте календарь гида — два смежных дня должны быть свободными.
Тайны грузинской «Сибири»: Боржоми, Вардзия, Рабат и дальше!
Тайны грузинской «Сибири»: Боржоми, Вардзия, Рабат и дальше!
Тайны грузинской «Сибири»: Боржоми, Вардзия, Рабат и дальше!
Тайны грузинской «Сибири»: Боржоми, Вардзия, Рабат и дальше!
Тайны грузинской «Сибири»: Боржоми, Вардзия, Рабат и дальше!
Тайны грузинской «Сибири»: Боржоми, Вардзия, Рабат и дальше!
Тайны грузинской «Сибири»: Боржоми, Вардзия, Рабат и дальше!
Тайны грузинской «Сибири»: Боржоми, Вардзия, Рабат и дальше!
Тайны грузинской «Сибири»: Боржоми, Вардзия, Рабат и дальше!
Тайны грузинской «Сибири»: Боржоми, Вардзия, Рабат и дальше!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dan
Dan
Что такое отдых? Это невероятно веселая и дружная компания. Это масса свободного времени, которое не знаешь куда потратить. Это море удовольствий, буря впечатлений и океан эмоций! Это много интересных историй, легенд и сказаний, услаждающих слух, и ни с чем не сравнимый опыт, непередаваемый словами. Это знакомство с новым, ранее неведомым тебе миром, дни, которые хочется растянуть в длину вечности, приятная усталость на закате дня! Это память на всю жизнь. Можно продолжать до бесконечности...но в итоге — это то, ради чего вы приезжаете сюда, друзья мои! Поэтому, предлагаю вам расслабиться и отправиться в путешествие, в погоню за древними историями, сказаниями и легендами, неописуемой красотой грузинской природы, навстречу наслаждению, умиротворению и счастью. И пусть вам будет хорошо!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 сентября 2019
Среди множества вариантов разнообразных экскурсий с целью посетить наибольшее количество интересных мест и достопримечательностей за ограниченный промежуток времени, мы остановились на двухдневном путешествии- Тайны грузинской "Сибири", где и познакомились с нашим проводником, удивительным человеком и мастером своего дела.
Дан - невероятно обаятельный, веселый, позитивный человек, с первого момента располагающий к себе, безгранично любящий свою страну, свою работу, получая удовольствие от того, чем он занимается. Обладает глубокими знаниями, при этом не загружает, а в доступной и понятной форме раскладывает по полочкам и доносит большой объем информации. Окружает своих гостей заботой и вниманием, корректирует экскурсию, учитывая интересы и особенности данной группы
Дан, Вы подарили нам незабываемое, увлекательное, насыщенное путешествие, множество невероятных открытий (сменяющие друг друга климатические зоны, рельеф местности, флора, условия жизни и выживания местного населения). Это места невероятной красоты, виды, захватывающие дух и просто завораживающие. Благодаря Вам, Дан, это продолжительное путешествие вовсе не стало утомительным, а пронеслось незаметно и неожиданно быстро. На всем пути нас сопровождали интересные значимые объекты, природные красоты, каждые из которых очаровали и восхитили по-своему. Но некоторые места особенно впечатлили и поразили. Одно из них это женский монастырь Фока имени Св.Нино (удивительная атмосфера, монахини результаты их трудов). Другое уникальное место - гостевой дом, где мы остановились на ночь, с невероятно гостеприимными, радушныии хозяевами и месторасположение этого дома- ущелье. Следующее место - это пещерный комплекс Вардзия, поразил своей многовековой историей, масштабом, внутренней оснащенностью. И конечно это незабываемые виды, открывающиеся на всем пути следования вдоль ущелья реки Куры.
Нам очень жаль, что наше небольшое путешествие подошло к своему завершению. Но мы безмерно рады и счастливы, что выбрали именно эту экскурсию во главе с замечательным гидом. Дан, мы восхищены и благодарны Вам за эти яркие впечатления, несравнимые эмоции, острые ощущения, обширные знания. Спасибо Вам за эту разнообразную палитру, цветовую гамму ярких и черно-белых красок, которые в свою очередь помогли нам составить наиболее полную объемную картину представления о Грузии, грузинском народе, его истории. Нам очень хочется, чтобы наибольшее число гостей, посещающих эту замечательную страну с помощью такого проводника, как Вы, Дан, увидели, ощутили, прочувствовали насколько разнообразна, многолика эта страна и приоткрыли для себя - Тайны грузинской ' Сибири".
Р. S.
Отдельные слова благодарности за душевные грузинские песни в Вашем исполнении, а также раскрытие истинного смысла и содержание этих произведений.
Желаем здоровья и счастья Вам, Вашим родным и близким.
27 апреля 2019
Здравствуйте! Шикарная экскурсия, великолепный гид Дан! Растояние по маршруту где-то 560 км, поэтому был выбран двухдневный тур. Маршрут спланирован грамотно ,познавательно и безумно интересно. С первых минут Дан окружил комфортом и заботой,мы ощутили настоящее грузинское гостеприимство. За два дня мы увидели и туристическую Грузию, и другую многоликую не туристическую страну. Было очень весело,душевно,познавательно. Рекомендую эту экскурсию,это лучший выбор. Огромное спасибо Дану за незабываемые впечатления.
1 октября 2018
Так получилось, что мы прилетели в Тбилиси накануне вечером, а наутро, еще не успев опомниться от длительного перелета и смены часовых поясов, уже отправились на экскурсию «Тайны грузинской «Сибири». И не прогадали! Это были незабываемые два дня, полные ярких впечатлений и открытий, которые перевернули наши представления о Грузии. Мы влюбились в эту страну и ее жителей! Я от души рекомендую эту поездку тем счастливчикам, кому еще только предстоит знакомство с Грузией. Маршрут экскурсии очень насыщенный и составлен таким образом, что и природные ландшафты, и картины повседневной жизни этой маленькой, но такой многообразной и самобытной страны меняются как в калейдоскопе. Мы увидели горные склоны, покрытые пышными лесами, и нежно-зеленые альпийские луга, глубокие ущелья и порожистые горные реки, живописные озера, пастбища, крохотные поселки и небольшие города, а еще старинные крепости, монастыри, храмы и целый пещерный город! И это, конечно же, далеко не все!!! Причем наш маршрут не всегда проходил по местам, которые принято показывать туристам. Пусть и немного, но мы увидели и узнали совсем не глянцевую Грузию с ее проблемами и контрастами, но от этого впечатления от поездки только усилились… Но, конечно же, наши впечатления были бы не настолько яркими, если бы не Дан с его увлекательнейшими рассказами об истории, обычаях, культуре Грузии, с его задушевным пением «Расцветай под солнцем, Грузия моя…», с его колоритными и добрыми шутками о грузинах.. О Дане хочется сказать особо. Это человек с потрясающей харизмой, влюбленный в свою родину, гордящийся ею, болеющий за нее душой. А кроме того, он великолепно владеет материалом, очень артистичен и обладает отменным чувством юмора. Рассказывает обо всем эмоциально, ярко, образно, одним словом- заслушаешься)). Это замечательный Гид- да, вот именно так, с большой буквы! А еще он очень симпатичный, открытый к общению человек, внимательный, тактичный, доброжелательный. И очень аккуратный водитель, что немаловажно на горных дорогах. Вообще С Даном мы провели в общей сложности четыре дня- помимо этой, у нас было с ним еще две экскурсии: по Тбилиси и в Кахетию. И каждая экскурсия проходила на одном дыхании, мы были переполнены яркими эмоциями, впечатлениями, новой интересной информацией и, конечно же, огромной благодарностью нашему замечательному гиду…

Dan проводит ещё 4 экскурсии

Симфония тбилисских кварталовСимфония тбилисских кварталовСимфония тбилисских кварталов
70 за экскурсию
9 часов
30 отзывов
Старинные узенькие улочки, мощеные брусчаткой подъемы и винно-шашлычный воздух
Я покажу вам всю прелесть единства противоположностей Тбилиси, вы станете наблюдателями гармонии культур, религий, этнических и национальных групп, архитектурных стилей. Мой город – это созвучие множества инструментов, играющих, казалось бы, совершенно разные партии, но при этом находящихся в необычайной гармонии и единстве! Вы будете слушать, как его кварталы, дома, балкончики, скульптуры и парки создают своеобразную, ни с чем не сравнимую музыку - симфонию тбилисских кварталов.
Изучаем Кахетию за один деньИзучаем Кахетию за один деньИзучаем Кахетию за один день
138 за экскурсию
12 часов
67 отзывов
Путешествие в колыбель грузинского виноделия
Кахетия – это удивительный край неисчерпаемых богатств природы, культуры, истории и традиций его жителей. Только задумайтесь – в мире существует всего 800 сортов винограда, Из которых около 500 приходится только на Грузию. А из грузинских сортов почти половина растет в Кахетии! Вы познакомитесь с этим прекрасным краем и запомните его на всю жизнь. Вам захочется возвращаться сюда снова и снова! И Кахетия будет всегда ждать вас с распростертыми объятьями, с самым лучшим в мире вином и с самым богатым и вкусным застольем.
Вехи грузинской истории. Уплисцихе, Гори и МцхетаВехи грузинской истории. Уплисцихе, Гори и МцхетаВехи грузинской истории. Уплисцихе, Гори и Мцхета
135 за экскурсию
10 часов
7 отзывов
Путешествие во времени по центральной части Грузии и обед в гостях у крестьянской семьи
Грузия — страна, богатая архитектурными памятниками, интересными историями, сказаниями и прекрасными, живописными местами. И всё это умещается на таком маленьком клочке земли! Приглашаю вас увидеть своими глазами всё самое удивительное в центральной Грузии, совершив символическое путешествие в разные временные измерения: в античный пещерный город, в древний монастырь эпохи зарождения православия и в дом современной грузинской семьи.
Путешествие в доисторический юг ГрузииПутешествие в доисторический юг ГрузииПутешествие в доисторический юг Грузии
125 за экскурсию
12 часов
2 отзыва
Побывать в гостях у Зезвы и Мзии
Гениальные творения грузинских зодчих, своеобразный быт в азербайджанских селах, уютные аутентичные домики, построенные немецкими колонистами в начале 19-го века - и все это в сочетании с красивой природой, вкуснейшей трапезой, приятной беседой и дружеской обстановкой! Приглашаю вас в удивительное путешествие по южной Грузии!

Экскурсии из Тбилиси

Поездка в Кахетию, или как рождается грузинское застольеПоездка в Кахетию, или как рождается грузинское застольеПоездка в Кахетию, или как рождается грузинское застолье
157 за экскурсию
12 часов
49 отзывов
Автомобильная поездка в край вина и песен
Вы познакомитесь с таинственным процессом зарождения вина, прислушаетесь к его шепоту в глиняных кувшинах, квеври, и поймете, как тысячелетия виноделия сплели человека и лозу. Я помогу вам не потеряться в тонкостях многовековой культуры и расскажу историю этого удивительного региона Грузии.
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
219 за экскурсию
13 часов
19 отзывов
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия — исследовать самые интересные места Месхетии
Это автопутешествие подарит вам необыкновенные впечатления: вы проедете по пути, которым шли отряды Царицы Тамары, полюбуетесь густыми лесами и потрясающими видами ущелий, прогуляетесь по Боржоми и увидите несколько крепостей, одна из которых была заложена Александром Македонским. И, конечно, вас ждёт скальный город Вардзия, расцвет которого неразрывно связан с периодом расцвета и могущества грузинского государства.
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
45 за человека
12 часов
2 отзыва
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Бакуриани — один из самых известных и красивых горнолыжных курортов в Грузии. Окружающие его горы и вековые сосны, словно богатыри, защищают его от холодных ветров, а солнце благосклонно одаривает теплыми лучами почти круглый год. Здесь вы сможете заняться зимними видами спорта или предаться созерцательным прогулкам. А затем побываете в храме Серафима Саровского и посетите Боржоми, где услышите историю целебной воды.
В объятия с КазбекомВ объятия с КазбекомВ объятия с Казбеком
скидка70%
€76
23 за человека
10 часов
176 отзывов
«Я никогда в жизни не видел ничего подобного» — А.П. Чехов
Как погрузиться в завораживающий мир Грузии всего за один день? Ответом на этот вопрос может стать однодневный тур в Ананури и Казбеги, в котором вас ждет незабываемая поездка от столицы Тбилиси к заснеженной вершине горы Казбек. Военно-Грузинская дорога, ведущая с юга к главному Кавказскому хребту, считается одной из самых красивых горных дорог мира. И путешествие по ней обязательно станет украшением вашего отдыха в Грузии.
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-АхалцихеКрасочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-АхалцихеКрасочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
100 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Побывать в пещерном городе, увидеть дворец императорской семьи и погрузиться в историю Грузии
Древняя Месхетия помнит времена Византийской империи. Я расскажу о судьбе этого региона: от первых упоминаний в записях Александра Македонского до связи со Сталиным. Вы побываете в крепости Рабат, монастыре Вардзия и, конечно, услышите о жизни простых грузин. Не только история, но и местные нравы откроются вам на экскурсии.
Древняя Мцхета и доисторический УплисцихеДревняя Мцхета и доисторический УплисцихеДревняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
125 за экскурсию
7 часов
153 отзыва
Погружение в историю грузинского народа
Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ. Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике