3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Природное достояние края

Приготовьтесь любоваться нашими величественными горными пейзажами! На вершине каньона Дашбаш мы устроим пикник — с местными домашними продуктами среди оглушающей тишины, полного душевного покоя и великолепной природы. Кроме того, я покажу вам Грузию заповедную и дикую — голые таинственные просторы, названные грузинской Сибирью, куда во времена царской России ссылали непокорных духоборов.

Боржоми — город и вода

По дорогам Боржомского ущелья вы приедете в маленький и уютный Боржоми — здравницу всей царской России и гордость бывшего СССР. В Центральном боржомском парке — главном месте притяжения путешественников и местных жителей — вы узнаете историю присоединения Грузии к царской России, откроете секрет знаменитой целебной воды и ощутите её настоящий вкус.

Память крепостных стен

Во время этого большого путешествия вы посетите две грузинские цитадели. В старом городе Ахалцихе, где когда-то велись ожесточенные освободительные бои грузинско-российских войск против турок-месхетинцев, вас ждёт крепость Рабат. Это место не только историческое, но и очень живописное: недавно здесь снимали один из выпусков знаменитого телешоу «Холостяк». По дороге к Вардзии попытаемся «взять штурмом» суровую крепость Хертвиси — древнюю хранительницу мира и покоя ущелий рек Паравани и Куры. Ходят слухи, что её стены видели войско Александра Македонского!

Самый пещерный и самый немецкий города Грузии

Вы перенесётесь в 12 век, когда маленькая девочка Тамара потерялась в лабиринтах пещер… Девочка стала великой царицей, а пещерный город Вардзия — её любимой резиденцией. Вы услышите о возникновении необычного города в скале, о его развитии и особенностях строительства. Второе необыкновенное место на пути — село Асурети, известное… фахверковой архитектурой. В 1818 году сюда переселились немцы, назвав свой новый город Элизабетталь — вы узнаете, при каких обстоятельствах это произошло и что происходит с Асурети сегодня.

По святым местам

Двери откроют три грузинские святыни: в монастырском комплексе Сапара, с 13 века укрытом в горах, вы прикоснётесь к многовековой мудрости и истории; в храме Святого Георгия, с вершины Шавнабадского хребта, полюбуетесь видами Тбилиси на фоне снежных вершин Большого Кавказа. Кроме того, вас ждёт место, куда впервые ступила нога святой Нины — монастырь Фока. Я расскажу о зарождении и развитии грузинского православия и о судьбе великой грузинской просветительницы.

Самобытная культура и быт жителей края

Во время поездки вас будут сопровождать рассказы об образе жизни и традициях юго-западной Грузии, об особенностях географического положения и климата, легенды, анекдоты и курьёзы. В монастыре имени святой Нины вы пообщаетесь с монахинями и увидите чудеса, созданные их руками, — работы по перегородчатой эмали и мозаичные иконы из венецианского стекла. Здесь же можно купить альпийский мед, домашний шоколад, натуральный грузинский чай с сухофруктами и цветами, ликер, сыр и другие продукты — домашние, натуральные, сделанные руками монахинь.