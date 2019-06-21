15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знаковые места старого Тбилиси

По извилистым улочкам Старого города, рассматривая привычные для тбилисцев деревянные балкончики, мы пройдем к серным баням — месту, откуда когда-то начинался и которому обязан своим названием Тбилиси. Вы посидите у водопада в инжирном ущелье и увидите места, восхищавшие Пушкина и Дюма. По канатной дороге подниметесь к крепости Нарикала, откуда открывается потрясающая панорама Тбилиси, рассмотрите театр Резо Габриадзе, посетите древнюю каменную церковь Анчисхати и кафедральный Сионский собор, где хранится одна из главных святынь Грузии — крест святой Нино. Поговорим мы и о религиозной жизни города: в Тбилиси веками мирно соседствовали православная церковь, синагога и мечеть, и только в тбилисской мечети вместе молились шииты и сунниты! А на улице Шардена, где нас встретят бесчисленные маленькие магазинчики и кафе, вы узнаете о жизни современного Тбилиси.

Грузинская культура и городские истории

На прогулке мы вспомним старые грузинские фильмы, поговорим о прошлом и настоящем Грузии, о местных традициях и, конечно, грузинской кухне. Вы пройдете по улочкам, куда редко добираются туристы, каждое здание на нашем пути будет делиться интересными деталями и легендами, помогая глубже проникнуть в историю Тбилиси. А в конце экскурсии я расскажу, где можно продегустировать и купить хорошие грузинские вина, вкусно поужинать и попробовать лучшие блюда грузинской кухни.

Кому подойдет прогулка

Эта экскурсия отлично подходит для первого дня в Тбилиси, а также будет интересна всем путешественникам, желающим разглядеть детали и услышать легенды Старого города, о которых не пишут в путеводителях.