15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с прошлым и настоящим Старого города на душевной обзорной прогулке

Цисия
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Цисия – ваш гид
Стоит только приехать в Тбилиси — и вас сразу захватит эклектика этого города, сочетание старого и нового, западного и восточного.

На прогулке мы постараемся охватить основные достопримечательности Старого города от серных бань до крепости Нарикала, заглянем в магазинчики улицы Шардена и поговорим о древней истории Грузии, рассматривая дома с традиционными деревянными балкончиками.

Я постараюсь сделать вашу первую встречу с радушным Тбилиси увлекательной, насыщенной и душевной.
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Тбилиси, манящий в глубь веков
Тбилиси, манящий в глубь веков

Что вас ожидает

Знаковые места старого Тбилиси
По извилистым улочкам Старого города, рассматривая привычные для тбилисцев деревянные балкончики, мы пройдем к серным баням — месту, откуда когда-то начинался и которому обязан своим названием Тбилиси. Вы посидите у водопада в инжирном ущелье и увидите места, восхищавшие Пушкина и Дюма. По канатной дороге подниметесь к крепости Нарикала, откуда открывается потрясающая панорама Тбилиси, рассмотрите театр Резо Габриадзе, посетите древнюю каменную церковь Анчисхати и кафедральный Сионский собор, где хранится одна из главных святынь Грузии — крест святой Нино. Поговорим мы и о религиозной жизни города: в Тбилиси веками мирно соседствовали православная церковь, синагога и мечеть, и только в тбилисской мечети вместе молились шииты и сунниты! А на улице Шардена, где нас встретят бесчисленные маленькие магазинчики и кафе, вы узнаете о жизни современного Тбилиси.

Грузинская культура и городские истории
На прогулке мы вспомним старые грузинские фильмы, поговорим о прошлом и настоящем Грузии, о местных традициях и, конечно, грузинской кухне. Вы пройдете по улочкам, куда редко добираются туристы, каждое здание на нашем пути будет делиться интересными деталями и легендами, помогая глубже проникнуть в историю Тбилиси. А в конце экскурсии я расскажу, где можно продегустировать и купить хорошие грузинские вина, вкусно поужинать и попробовать лучшие блюда грузинской кухни.

Кому подойдет прогулка

Эта экскурсия отлично подходит для первого дня в Тбилиси, а также будет интересна всем путешественникам, желающим разглядеть детали и услышать легенды Старого города, о которых не пишут в путеводителях.

Организационные детали

  • Экскурсия длится 3 — 4 часа в зависимости от темпа путешественников.
  • Возможные дополнительные расходы: посещение археологических раскопок (1 лари) и подъем по канатной дороге (2 лари).
Тбилиси, манящий в глубь веков
Тбилиси, манящий в глубь веков
Тбилиси, манящий в глубь веков
Тбилиси, манящий в глубь веков
Тбилиси, манящий в глубь веков
Тбилиси, манящий в глубь веков
Тбилиси, манящий в глубь веков
Тбилиси, манящий в глубь веков
Тбилиси, манящий в глубь веков
Тбилиси, манящий в глубь веков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Цисия
Цисия
Меня зовут Цисия. Имею высшее гуманитарное образование и опыт работы педагогом, поэтому особенно люблю, когда на мои экскурсии приходят путешественники с детьми. Тбилиси — это особенный мир, не похожий ни на одно другое место в мире. Я постараюсь, чтобы встреча с этим городом стала для вас удивительной, интересной, яркой и теплой.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 июня 2019
Замечательная экскурсия! Цисия очень приятная, интеллигентная женщина! Время прошло незаметно, информации очень много, и все очень интересно! Всем советуем!
4 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Цисия замечательный рассказчик. Знает, о чем говорит, может удивить подробностями, о которых и не предполагаешь.
30 апреля 2019
Пишу отзыв спустя месяц после поездки , впечатления и сумбур в голове улегся поэтому могу четко сформулировать свои впечатления. Экскурсия очень понравилась, . Для нас, людей посетивших город в первые все было очень интересно. Циссия, замечательный рассказчик, узнали много нового не только о истории Тбилиси, но и Грузии в целом. Спасибо за интересную и познавательную экскурсию.
15 октября 2018
Замечательная насыщенная экскурсия. Цисия — великолепный рассказчик, мы узнали очень многое об общей истории Грузии и Тбилиси в частности. маршрут построен хорошо, охватывает практически все интересные и значимые места исторической части города.
4 октября 2018
22 сентября 2018 я с моей родственницей была на экскурсии "Тбилиси, манящий в глубь веков", которую нам провела гид Цисия. Экскурсией мы остались очень довольны, время пролетело, как один миг. Несмотря, что мы люди в возрасте и что ходить пришлось нам довольно много... расстояние нам было не преградой. Спасибо за прекрасное проведенное время.
Ирина
30 сентября 2018
Прекрасная экскурсия! Цисия замечательный экскурсоврд! Было интересно! Мы узнали новые факты и интересные истории! Цисия с большой любовью рассказывала о Тбилиси! Будем рекомендлвать друзьям и обязателтно еще сами вернемся в Грузию! Спасибо огромное!
21 сентября 2018
Экскурсия по Тбилиси была отлично проведена и организована. Цисия очень приятная девушка, с глубокими знаниями истории и архитектуры Грузии. За 4 часа, т.е. за то время, сколько длилась экскурсия, узнали так много исторических интересных фактов, что когда были на других загородных экскурсиях, убеждались неоднократно, что многое уже знали из рассказов Цисии. Было интересно и увлекательно ее слушать. Благодарны и за экскурсию и за советы, полученные от Цисии. Прекрасный гид, которая любит свой город и страну и может передать свою любовь гостям Тбилиси.
5 сентября 2018
Спасибо Цисии за прогулку по Тбилиси. Интересный город. Нам понравилось.
15 августа 2018
Отличная экскурсия по Тбилиси состоялась благодаря гиду Цисии. Интересна тема экскурсии: от древнейших времён до Тбилиси сегодня. Мы не только увидели бесконечное количество достопримечательностей, но и услышали много интересных историй и легенд, связанных с ними. Цисия -прекрасный рассказчик, очень приятный в общении человек, влюблённый в свой народ, глубоко знающий его историю и традиции. Три часа пролетели незаметно и абсолютно неутомительно. Искренне рекомендуем Цисию в качестве гида по прекрасному Тбилиси! А самой Цисии желаем удач и всего самого доброго!
25 июня 2018
Познавательно, интересно.. Видно, что гид владеет предметом)
Ещё 5 отзывов

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Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

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