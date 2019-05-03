59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За три часа вы успеете посмотреть все самое важное и красивое в исторической части Тбилиси. Неспешно гуляя по Старому городу, вы узнаете об истории грузинской столицы, я покажу, где вкусно и недорого поесть, расскажу, как договариваться с местными таксистами и как работает муниципальный транспорт, а еще подскажу вам, с какого ракурса получатся самые потрясающие фотографии.

Что вас ожидает

Погружение в городскую жизнь

Вы пройдетесь по старым грузинским улицам с типичными домами и дворами, по уютным узким улочкам-садам, я расскажу о жизни горожан, о том, кто такой типичный тбилисец, и научу вас отличить его по говору от всех остальных грузин.

Символы Тбилиси

На площади Свободы я расскажу об истории создания памятников и их символике, а также о том, какие события происходят на площади и какое значение имеет это место для жителей города.

Сперва полюбуетесь издалека, а потом пройдетесь по уже ставшему «открыточным» мосту Мира.

Вы увидите большинство древних православных храмов, синагогу и мечеть. Вы узнаете об истории Сионского собора, где хранится главная святыня Грузии – крест Святой Нино, о ее роли в духовной жизни страны.

Серные бани. Отдельное внимание мы уделим серным баням с чудодейственными лечебными водами. Их начали строить еще в 16 веке, некоторые до сих пор работают, и гости Тбилиси часто приезжают не только полюбоваться восточным стилем, в котором построены бани, но и поправить здоровье

Дегустация. Вас также ждет дегустация вина – традиционного напитка, без которого немыслимо представить себе Грузию!

В завершении нашей прогулки, я с радостью посоветую вам другие интересные места Тбилиси, в которые, возможно, вам захочется отправиться в другой день.