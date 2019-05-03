59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погружение в городскую жизнь Вы пройдетесь по старым грузинским улицам с типичными домами и дворами, по уютным узким улочкам-садам, я расскажу о жизни горожан, о том, кто такой типичный тбилисец, и научу вас отличить его по говору от всех остальных грузин.
Символы Тбилиси
На площади Свободы я расскажу об истории создания памятников и их символике, а также о том, какие события происходят на площади и какое значение имеет это место для жителей города.
Сперва полюбуетесь издалека, а потом пройдетесь по уже ставшему «открыточным» мосту Мира.
Вы увидите большинство древних православных храмов, синагогу и мечеть. Вы узнаете об истории Сионского собора, где хранится главная святыня Грузии – крест Святой Нино, о ее роли в духовной жизни страны.
Серные бани. Отдельное внимание мы уделим серным баням с чудодейственными лечебными водами. Их начали строить еще в 16 веке, некоторые до сих пор работают, и гости Тбилиси часто приезжают не только полюбоваться восточным стилем, в котором построены бани, но и поправить здоровье
Дегустация. Вас также ждет дегустация вина – традиционного напитка, без которого немыслимо представить себе Грузию!
В завершении нашей прогулки, я с радостью посоветую вам другие интересные места Тбилиси, в которые, возможно, вам захочется отправиться в другой день.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 28 лет. Я гид почти 2 года, это мое хобби. По профессии я P.R менеджер и общение с людьми это моя работа. Я фотограф любитель, по этому я знаю Тбилиси очень хорошо, знаю все уголки старого Тбилиси с традиционными зданиями и хороших точек, чтобы поснимать хорошую фотографии. В жизни я побывал во многих стран, и я знаю, как это, быть туристом.
Я очень хорошо знаю мой город, и наверняка я могу показать всем места которые сама собой хорошо покажет достопримечательности нашего города. я люблю Тбилиси, я люблю дух нашего города! я хочу поделиться этим..
Отличная экскурсия, много интересной информации! Леван провёл нас по нетуристическим тропам, показал обратную сторону тбилисской жизни. Большое спасибо за полезные рекомендации и советы по дальнейшим маршрутам!
Татьяна
7 марта 2019
Экскурсовод должен готовить маршрут, а не просто показывать то что видно вокруг. Посетила эту-же экскурсию с другим гидом и могу сравнить
Юля
21 февраля 2019
Потрясающий гид и экскурсия
Владимир
26 ноября 2018
Леван - очень образованный и воспитанный молодой человек! Внимательно выслушал наши пожелания по маршруту, узнал где мы были и показал именно те места, которые мы попросили) Провёл по нетуристическим улочкам старого Тбилиси, рассказал много интересных историй и легенд) Самое классное, что с ним мы попали в места, о которых даже не знали, но он смог нас удивить! Мы советуем вам экскурсии с Леваном, вам точно понравится)
Анна
12 ноября 2018
Наше знакомство с Тбилиси и Грузией началось с прогулки по старому городу в компании Левана. Огромное спасибо за интересное общение, за отклонение от стандартного маршрута, за рекомендации! Обязательно вернемся!
Светлана
22 октября 2018
Спасибо Левану за экскурсию!
Я не смогла пойти, но мои друзья не пожалели, что побывали на ней.
Ксения
22 октября 2018
Добрый день!
Прогулка по Старому городу у нас прошла ОТЛИЧНО!
Экскурсовод: Levan прекрасно осведомлен в Истории своего народа и страны.
У него превосходное владение Русским языком.
Вся экскурсия прошла на одном дыхании, очень понравилось!!!
Сергей
17 октября 2018
Экскурсия понравилась. Подойдёт людям, которые хотят видеть не только блеск и роскошь, но теплоту, уют, душевность, старой, не видимой снаружи части Тбилиси. Спасибо Левану.
Юлия
4 октября 2018
Ходили на экскурсию по Старому городу. Леван хороший гид, любящий свой город, очень душевно рассказывал о людях, традициях и обычаях, показал разные старые домики и дворики, которых самостоятельно мы бы и не нашли. Маршрут не длинный, оптимальный для первого знакомства с городом, при этом достаточный, чтобы все понять и сориентироваться, и главное - проникнуться атмосферой старого Тбилиси. Если кому нужна классическая обзорная экскурсия с большим объемом информации, то это не сюда, здесь именно погружение в атмосферу.
Дарьяна
22 мая 2018
Огромное спасибо за двухдневное погружение в атмосферу теплого и аутентичного Тбилиси! Леван с душой гостеприимного хозяина-тбилисца показал ритм и атмосферу центральной части и старого города. Мы посмотрели знаменитые тбилисские балконы и дворы домов. Познакомились не только с визуальной частью понятия "балкон ", но и его коммуникативной и объединяющих сторон. К балкону - как символу дружбы и общения! Поразило насколько мэры и градоначальники всех времен столицы трепетно относятся к застройке города. Смешение стилей и кавказский независимый колорит- вот описание визуальной красоты Тбилиси!
Спасибо Леван, спасибо тбилисцы!спасибо всем теплым люди! До свидания
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.