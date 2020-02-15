113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тбилиси — улочки, вино и хачапури

Проникнуться духом города, продегустировать вина и отведать вкуснейшие блюда грузинской кухни

Елена
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Елена – ваш гид
По проспектам и старым улочкам Тбилиси можно бродить не один месяц — и не переставать любоваться ими.

На прогулке вы не спеша рассмотрите детали тбилисских балкончиков, найдете отражение грузинских легенд в облике города и восхититесь архитектурой проспекта Руставели.

А после познакомитесь с Грузией через её потрясающую кухню, дегустируя вино и пробуя аджарские хачапури!
32 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в Старом городе
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У этой экскурсии113 отзывов
4.96
Тбилиси — улочки, вино и хачапури
Тбилиси — улочки, вино и хачапури

Что вас ожидает

Тбилиси с лучших ракурсов
Наша цель – рассмотреть самые яркие грани Тбилиси, ощутить под ногами старинную брусчатку и уловить дух города. Для этого мы прогуляемся по парадному проспекту Руставели, пересечем реку Куру по знаменитому мосту Мира, заглянем в парк Рике с арт-объектами и, наконец, свернем на аутентичные улочки Старого города с атмосферными двориками и изумительными балконами. Вы послушаете шум Тбилисского водопада, охватите взглядом весь город с площадки у крепости Нарикала, а у серных бань узнаете, как связаны с основанием Тбилиси сокол и фазан. По пути я поделюсь грузинскими легендами и удивительными историями, которыми наполнены закоулки города.

Всё разнообразие грузинской кухни!
Мцвади, хачапури, хинкали, бадриджани, харчо и лобио – после нашей прогулки все эти слова обретут для вас особый смысл! В одном из тбилисских ресторанов вы познакомитесь с разнообразием грузинской кухни, научитесь правильно есть аджарские хачапури и, при желании, во время застолья насладитесь грузинскими национальными танцами. А перемещаясь между знаковыми уголками города, мы посетим винные погреба, где вы продегустируете несколько сортов грузинского вина, узнаете об их вкусовых особенностях и секретах производства.

Организационные детали

Дегустации вин не требуют дополнительных расходов, отдельно оплачивается только обед в национальном ресторанчике – от 20 лари за человека.

Тбилиси — улочки, вино и хачапури
Тбилиси — улочки, вино и хачапури
Тбилиси — улочки, вино и хачапури
Тбилиси — улочки, вино и хачапури
Тбилиси — улочки, вино и хачапури
Тбилиси — улочки, вино и хачапури
Тбилиси — улочки, вино и хачапури
Тбилиси — улочки, вино и хачапури
Тбилиси — улочки, вино и хачапури

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Старом городе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, и несколько лет назад я приехала в Тбилиси как путешественница. Того времени, что я провела в городе, мне хватило, чтобы навсегда влюбиться в него и принять решение переехать сюда жить. Я всегда стараюсь в первую очередь показать места, которые люблю сама, выбрать то, что наиболее интересно, поделиться любопытными особенностями города и не перегружать путешественников тоннами справочной информации.
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113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
С гидами в Тбилиси у меня как-то не складывалось до этого раза, но Лена смогла переломить эту ситуацию в свою пользу. Легко, ненапряжно, отвлекаясь на мои бесконечные вопросы, она провела меня по всему городу хитрыми тропами, все рассказала, все показала, накормила и напоила. С большой благодарностью буду вспоминать, рекомендовать и, надеюсь, ещё увидимся!
5 декабря 2019
Спасибо за подаренные первые впечатления о Тбилиси! :)
Надо ехать на пару недель теперь.
1 ноября 2019
Спасибо Елене , было интересно !!!!!!
22 октября 2019
Славная экскурсия с прекрасным гидом! Большое спасибо! Интересно, вкусно, душевно!
17 октября 2019
Тбилиси такой красивый город, знали бы уделили ему бы больше дней. Конечно же если знать куда идти. За знакомство с ним большое спасибо нашему гиду Лене! Когда человек любит место в котором живет это чувствуется. Посмотрели основные достопримечательности и совсем укромные, атмосферные в которых совсем никого не было кроме нас! Прошлись и по улочкам, и на балкон поднялись резной, и вино попробовали в настоящем погребе. А в конце пришли к ресторану с отличным ценником и едой.
16 октября 2019
Экскурсия зацепила названием. Были сомнения насчет формата. Но они были напрасны. Это полноценная обзорная экскурсия+дегустация вина в крутом погребе+в конце экскурсии обед в ресторане с вкусной едой и радующей ценой не входящий во время экскурсии. Отлично!
13 октября 2019
Замечательная обзорная экскурсия! Спланирован маршрут отлично! Ведь, что хочет турист когда приезжает в новое место, а точнее Грузию? Посмотреть достопримечательности, красивые места, попить вина, вкусно покушать! Так у нас и вышло! Погуляли, посмотрели, зашли в классный погреб, нам провели дегустацию, и в конце Лена привела нас в ресторан порекомендовав блюда. Спасибо!
23 августа 2019
В восторге от экскурсии! Спасибо за подаренные эмоции, воспоминания, знакомство с эти прекрасным городом и тобой! Приезжай в гости, будем очень рады!
27 июля 2019
Вежливая, воспитанная, приятная девушка отлично знающая город, его тропы, достопримечательности, историю, легенды. Интересно слушать и есть о чем поговорить, легко поддерживает разговор и молниеносно отвечает на вопросы. Индивидуальный характер экскурсии дает массу своих преимуществ, помимо прочих, в данной ситуации мы пропустили вино и кухню, так как нам был интересен город и его тайны. Спасибо! Желаем успехов!
Елизавета
26 июля 2019
Отличная экскурсия! Очень понравилось как Лена сформировала маршрут, как ведет себя, какую атмосферу создает! Плюс помогла с бронированием бань и ресторана с шоу программой!
Ещё 103 отзыва

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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