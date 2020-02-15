113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тбилиси с лучших ракурсов

Наша цель – рассмотреть самые яркие грани Тбилиси, ощутить под ногами старинную брусчатку и уловить дух города. Для этого мы прогуляемся по парадному проспекту Руставели, пересечем реку Куру по знаменитому мосту Мира, заглянем в парк Рике с арт-объектами и, наконец, свернем на аутентичные улочки Старого города с атмосферными двориками и изумительными балконами. Вы послушаете шум Тбилисского водопада, охватите взглядом весь город с площадки у крепости Нарикала, а у серных бань узнаете, как связаны с основанием Тбилиси сокол и фазан. По пути я поделюсь грузинскими легендами и удивительными историями, которыми наполнены закоулки города.

Всё разнообразие грузинской кухни!

Мцвади, хачапури, хинкали, бадриджани, харчо и лобио – после нашей прогулки все эти слова обретут для вас особый смысл! В одном из тбилисских ресторанов вы познакомитесь с разнообразием грузинской кухни, научитесь правильно есть аджарские хачапури и, при желании, во время застолья насладитесь грузинскими национальными танцами. А перемещаясь между знаковыми уголками города, мы посетим винные погреба, где вы продегустируете несколько сортов грузинского вина, узнаете об их вкусовых особенностях и секретах производства.