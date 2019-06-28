8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От памятника «Мимино» до площади Мейдан

Экскурсия начнется от м. Авлабари. Вы увидите памятник «Мимино», прогуляетесь по винному спуску, прикоснетесь к «плачущей стене» у дворца царицы Дареджан, подниметесь на канатке над Курой и сделаете шикарные фотографии у крепости Нарикала, затем через ботанический сад спуститесь к водопаду в Инжирном ущелье. А еще вас будет ждать Мейдан — площадь пяти церквей, Сионский собор, знаменитые Абанотубани. По пути вы узнаете об истории возникновения города, его многоликой культуре и древних традициях. А также по секрету я расскажу вам о некоторых тайных местах Тбилиси, которые просто нельзя обойти стороной.

Святая гора — история христианизации и панорамы города

После переезда по знаменитому тбилисскому фуникулеру, вы посетите Пантеон, где похоронены А.С. Грибоедов с супругой. На святой горе Мтацминда, где находится пещера Отца Давида, вы погрузитесь в 7 век и узнаете, с каким трудом распространялось христианство в Грузии. При желании наберете святой воды из источника. А далее — подниметесь к верхней станции фуникулера, в парк развлечений Бомбори, где экскурсия подойдет к концу, а вы сможете продолжить свое путешествие, обозревая Тбилиси с высоты птичьего полета.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит делать фотографии, которые «взорвут» интернет; кто интересуется историей и культурой и кому нравится узнавать города «изнутри», а не только видеть парадную обложку.