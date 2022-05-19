Неизведанный Тианети, расположившийся недалеко от Тбилиси, стоит в стороне от туристических маршрутов — и всё же остается одним из самых живописных регионов Грузии. С нами вы посетите загадочный лес Сабадури, исследуете старинные реликвии, увидите бурых медведей, услышите легенды о королях, правивших веками. А пикник с шашлыком и грузинским вином дополнит путешествие!

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Что вас ожидает

Предания крепости Уджарма. В ущелье реки Иори на вершине горного кряжа мы посетим развалины древней крепости Уджарма. В этом живописном месте вы перенесетесь во времена, когда цитадель была резиденцией царей Картли, услышите предания о Святой Нино и персе Раждене, который принял Христианство и мученически погиб за веру.

Сказочный лес Сабадури. По дороге в один из красивейших лесов Грузии мы проедем через живописное Сионское водохранилище — оно же озеро Сиони. А после окажемся в заповедном лесу Сабадури, который поражает пейзажами в любое время года.

Медвежий питомник. Также по дороге мы посетим питомник с медвежатами: вы сможете познакомиться с животными, пофотографировать их и угостить чем-нибудь вкусненьким.

Пикник по-грузински. В Сабадурском лесу при хорошей погоде мы устроим пикник: сами приготовим шашлыки из свинины или форели, разнообразные овощные салаты. И конечно, не забудем про вино и чачу, которые будут сопровождать вас всю дорогу!

Маршрут экскурсии

Уджарма — Озеро Сиони — Сабадурский лес — Медвежий Питомник.

Организационные детали