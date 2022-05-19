Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии

Побывать в волшебном лесу Сабадури, покормить медвежат и устроить пикник по-грузински

Неизведанный Тианети, расположившийся недалеко от Тбилиси, стоит в стороне от туристических маршрутов — и всё же остается одним из самых живописных регионов Грузии.

С нами вы посетите загадочный лес Сабадури, исследуете старинные реликвии, увидите бурых медведей, услышите легенды о королях, правивших веками.

А пикник с шашлыком и грузинским вином дополнит путешествие!
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Тианети и Сабадурский лес: живая сказка Грузии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Предания крепости Уджарма. В ущелье реки Иори на вершине горного кряжа мы посетим развалины древней крепости Уджарма. В этом живописном месте вы перенесетесь во времена, когда цитадель была резиденцией царей Картли, услышите предания о Святой Нино и персе Раждене, который принял Христианство и мученически погиб за веру.

Сказочный лес Сабадури. По дороге в один из красивейших лесов Грузии мы проедем через живописное Сионское водохранилище — оно же озеро Сиони. А после окажемся в заповедном лесу Сабадури, который поражает пейзажами в любое время года.

Медвежий питомник. Также по дороге мы посетим питомник с медвежатами: вы сможете познакомиться с животными, пофотографировать их и угостить чем-нибудь вкусненьким.

Пикник по-грузински. В Сабадурском лесу при хорошей погоде мы устроим пикник: сами приготовим шашлыки из свинины или форели, разнообразные овощные салаты. И конечно, не забудем про вино и чачу, которые будут сопровождать вас всю дорогу!

Маршрут экскурсии

Уджарма — Озеро Сиони — Сабадурский лес — Медвежий Питомник.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (седан или Mercedes Vito в зависимости от количества участников)
  • Трансфер, пикник и посещение питомника входит в стоимость экскурсии. Дополнительно оплачивается вход в крепость Уджарма — 6 евро. Проведение пикника зависит от погодных условий, а также от сезона!
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
  • Дети до 6 лет участвуют в экскурсии бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день🍤Гастрономические

Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

Тианети, Сабадурский лес - ожившая сказка в Грузии
9 часов
Индивидуальная
Eduard
Нет отзывов
Тианети, Сабадурский лес - ожившая сказка в Грузии
Один из самых прекрасных и живописных лесов находится в стороне от туристических маршрутов
$150 за 1 человека
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
8 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Андро
5
6 отзывов
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Легенды древних монастырей, монумент «Летопись Грузии», медвежий питомник и дружеский пикник
Завтра
20 мая
21 мая
99 за 1 человека
Пикник у озера Базалети и Военно-Грузинская дорога
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елизавета
Нет отзывов
Пикник у озера Базалети и Военно-Грузинская дорога
Прикоснуться к христианской истории Грузии, посетить средневековую крепость и отдохнуть на природе
21 мая
22 мая
23 мая
140 за 1-3 чел.
Винный тур по Грузии на 4 дня
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
Travel
Нет отзывов
Винный тур по Грузии на 4 дня
Отправляйтесь в винный тур по Грузии
от $442.30 за 1 человека
Великолепный Джвари и алтарь Грузии - Мцхета
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Карина
4.9
256 отзывов
Великолепный Джвари и алтарь Грузии - Мцхета
Древние памятники истории и грузинская архитектура
20 мая
22 мая
23 мая
69 за 1-4 чел.
Военно-грузинская дорога - там где Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял
12 часов
Индивидуальная
Зураб
Нет отзывов
Военно-грузинская дорога - там где Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял
Вам предстоит совершить увлекательное путешествие на север Грузии, к подножию Казбега, по знаменитой Военно-Грузинской
$183 за 1-6 чел.
Древняя Грузия
5 часов
Индивидуальная
Клуб
Нет отзывов
Древняя Грузия
Приглашаем вас отправится на историческую экскурсию по Грузии
$45 за 1 человека
Кахети - винный регион Грузии
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
WST
4.5
131 отзыв
Кахети - винный регион Грузии
Маленькое путешествие в один из самых живописных уголков Грузии
$27 за 1 человека
Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
6 часов
🚗 На машине
Групповая
Давид
4.9
207 отзывов
Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
Узнать главное о вере Сакартвело в храмах Мцхеты, соборе Цминда Самеба и у грузинского Стоунхенджа
Завтра
20 мая
21 мая
2520 за 1 человека
Кахетия - сокровищница грузинского вина
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Георгий
4.7
91 отзыв
Кахетия - сокровищница грузинского вина
История грузинского виноделия и культурные памятники региона
Завтра
20 мая
21 мая
155117 за 1-4 чел.
Казбеги: природные богатства Грузии
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Давид и Нодар
4.9
26 отзывов
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Завтра
20 мая
21 мая
150 за 1-6 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Тата
4.9
14 отзывов
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Насыщенный авто-тур: панорамные виды города, музей под открытым небом, вино и грузинская культура
Завтра
20 мая
21 мая
135122 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🧭
ТАМ