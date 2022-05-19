Предания крепости Уджарма. В ущелье реки Иори на вершине горного кряжа мы посетим развалины древней крепости Уджарма. В этом живописном месте вы перенесетесь во времена, когда цитадель была резиденцией царей Картли, услышите предания о Святой Нино и персе Раждене, который принял Христианство и мученически погиб за веру.
Сказочный лес Сабадури. По дороге в один из красивейших лесов Грузии мы проедем через живописное Сионское водохранилище — оно же озеро Сиони. А после окажемся в заповедном лесу Сабадури, который поражает пейзажами в любое время года.
Медвежий питомник. Также по дороге мы посетим питомник с медвежатами: вы сможете познакомиться с животными, пофотографировать их и угостить чем-нибудь вкусненьким.
Пикник по-грузински. В Сабадурском лесу при хорошей погоде мы устроим пикник: сами приготовим шашлыки из свинины или форели, разнообразные овощные салаты. И конечно, не забудем про вино и чачу, которые будут сопровождать вас всю дорогу!
Уджарма — Озеро Сиони — Сабадурский лес — Медвежий Питомник.