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Тифлис - город модерна

Георгий Д.
Георгий Д. – Гид из Тбилиси
В Тбилиси огромное количество ярких и запоминающихся сооружений в стиле модерн.

На экскурсии 🧭 вы познакомитесь с правобережным и левобережным модерном, прогуляетесь 👣 по самым значимым улицам и насладитесь красотой этого древнего и одновременно вечно молодого города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $63 за экскурсию

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Тифлис - город модерна
Тифлис - город модерна

Что вы увидите

  • правый и левый берег Тифлиса
  • проспект Агмашенебели
  • Немецкая слобода
  • проспект Руставели
  • особняк Мелик-Казарянца
  • Оперный театр
  • Императорский банк
  • район Сололаки
  • улица Даниэла Чонкадзе
  • дом купца Бозарджянца
Описание экскурсии
Мы с вами осмотрим самые яркие и запоминающиеся сооружения старого Тбилиси, построенные в стиле модерн (ар-нуво). Архитектура дореволюционного Тбилиси (тогда еще Тифлиса) отличается большим разнообразием направлений этого самого популярного стиля в мировой архитектуре рубежа XIX-XX вв. На экскурсии 🧭 вы познакомитесь с правобережным и левобережным модерном. Это две половинки одного целого, без которого невозможно представить себе неповторимое очарование этого древнего и вечно молодого города.
Что вас ожидает
Через архитектуру города я познакомлю вас с эпохой экономического расцвета столицы ⭐️ Грузии, который в те времена был административным центром Тифлисской губернии. Окрепшая буржуазия того времени, крупные промышленники и предприниматели, строили многоэтажные особняки для себя и для своих близких, приглашая именитых мастеров из Европы, Москвы и Санкт-Петербурга. Были среди зодчих, создавших прекрасные образцы тифлисского модерна, и мастера местного происхождения, получившие образование за рубежом.
Модерн правобережный и модерн левобережный
Образцы правобережного модерна отличает больший масштаб зданий, богатое убранство, использование самых дорогих отделочных материалов, а левобережный модерн отличает камерность архитектуры, но при этом большее разнообразие внутристилевых направлений, больший творческий поиск и творческая свобода. Вы прогуляетесь 👣 по проспекту Агмашенебели, или Немецкой слободе, а затем на автомобиле 🚘 переедете на правобережную сторону города, где пройдете по проспекту Руставели от особняка Мелик-Азарянца, мимо здания Оперного театра до Императорского банка. Осмотрите постройки в стиле модерн в районе Сололаки. А после этого на автомобиле подъедете к улице Даниэла Чонкадзе и завершите экскурсию ⛳ у дома купца Бозарджянца, где снимались эпизоды таких культовых фильмов, как «Семнадцать мгновений весны» и «Берега» («Дата Туташхия)».
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 проспект Агмашенебели д. 154
Место завершения
🏁 улица Даниэла Чонкадзе д. 12
Тифлис - город модерна
Тифлис - город модерна
Тифлис - город модерна
Тифлис - город модерна
Тифлис - город модерна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Георгий Д.
Георгий Д.
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