Описание экскурсии

Мы с вами осмотрим самые яркие и запоминающиеся сооружения старого Тбилиси, построенные в стиле модерн (ар-нуво). Архитектура дореволюционного Тбилиси (тогда еще Тифлиса) отличается большим разнообразием направлений этого самого популярного стиля в мировой архитектуре рубежа XIX-XX вв. На экскурсии 🧭 вы познакомитесь с правобережным и левобережным модерном. Это две половинки одного целого, без которого невозможно представить себе неповторимое очарование этого древнего и вечно молодого города.

Что вас ожидает

Через архитектуру города я познакомлю вас с эпохой экономического расцвета столицы ⭐️ Грузии, который в те времена был административным центром Тифлисской губернии. Окрепшая буржуазия того времени, крупные промышленники и предприниматели, строили многоэтажные особняки для себя и для своих близких, приглашая именитых мастеров из Европы, Москвы и Санкт-Петербурга. Были среди зодчих, создавших прекрасные образцы тифлисского модерна, и мастера местного происхождения, получившие образование за рубежом.

Модерн правобережный и модерн левобережный

Образцы правобережного модерна отличает больший масштаб зданий, богатое убранство, использование самых дорогих отделочных материалов, а левобережный модерн отличает камерность архитектуры, но при этом большее разнообразие внутристилевых направлений, больший творческий поиск и творческая свобода. Вы прогуляетесь 👣 по проспекту Агмашенебели, или Немецкой слободе, а затем на автомобиле 🚘 переедете на правобережную сторону города, где пройдете по проспекту Руставели от особняка Мелик-Азарянца, мимо здания Оперного театра до Императорского банка. Осмотрите постройки в стиле модерн в районе Сололаки. А после этого на автомобиле подъедете к улице Даниэла Чонкадзе и завершите экскурсию ⛳ у дома купца Бозарджянца, где снимались эпизоды таких культовых фильмов, как «Семнадцать мгновений весны» и «Берега» («Дата Туташхия)».