4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Живописные остановки

Из Тбилиси путь лежит на север, в живописные горные регионы: по перевалам мимо головокружительных панорам. Вы проедете через Чиатуру и узнаете, почему её называют «городом канатных дорог» и почему это почти город-призрак. Увидите природное и рукотворное чудо — 40-метровый столб Кацхи, на вершине которого расположен монастырь. Кроме того, мы заедем на водохранилище Шаори, где во время пикника вы услышите об истории, природе и традициях края.

Родина Хванчкары

В дороге я расскажу об истории Грузии, о культурной специфике и географии не самых известных горных регионов — Тушетии, Сванетии, Хевсуретии и Раче, куда вы приедете за лучшим вином «Хванчкара». Чтобы найти настоящее вино, вы попробуете его на двух заводах и на частной винодельне, где насладитесь знаменитым красным полусладким и редкими винами, которые тяжело найти даже в Тбилиси: Усахелаури, Тетра, Твиши. А сопровождать дегустации будет рассказы об особенностях местного виноделия и винной географии Грузии.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят открыть не самый известный, но очень живописный и интересный регион, а также совместить получение новых знаний и винные дегустации.