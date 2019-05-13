4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Столб Кацхи, Чиатура, озеро Шаори и вина Рачи — путешествие в грузинскую «Швейцарию»

Евгений
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Евгений – ваш гид
Вас ждёт регион, не испорченный чрезмерным туристическим вниманием, — благословенная Рача.

Вы отправитесь в этот красивейший природный край, чтобы увидеть горные панорамы севера Грузии, монастырь монаха-отшельника на каменном столбе и голубое озеро.

Эти места приведут вас в Хванчкару, на родину известного красного вина — настоящее делают только здесь, и вы его попробуете!
От 260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
В поисках настоящей Хванчкары
В поисках настоящей Хванчкары

Что вас ожидает

Живописные остановки
Из Тбилиси путь лежит на север, в живописные горные регионы: по перевалам мимо головокружительных панорам. Вы проедете через Чиатуру и узнаете, почему её называют «городом канатных дорог» и почему это почти город-призрак. Увидите природное и рукотворное чудо — 40-метровый столб Кацхи, на вершине которого расположен монастырь. Кроме того, мы заедем на водохранилище Шаори, где во время пикника вы услышите об истории, природе и традициях края.

Родина Хванчкары
В дороге я расскажу об истории Грузии, о культурной специфике и географии не самых известных горных регионов — Тушетии, Сванетии, Хевсуретии и Раче, куда вы приедете за лучшим вином «Хванчкара». Чтобы найти настоящее вино, вы попробуете его на двух заводах и на частной винодельне, где насладитесь знаменитым красным полусладким и редкими винами, которые тяжело найти даже в Тбилиси: Усахелаури, Тетра, Твиши. А сопровождать дегустации будет рассказы об особенностях местного виноделия и винной географии Грузии.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят открыть не самый известный, но очень живописный и интересный регион, а также совместить получение новых знаний и винные дегустации.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси.
  • Транспортные расходы и пикник на озере включены в стоимость эскурсии.
  • Дополнительные расходы: дегустации вина и небольших закусок (50 лари на человека за всё) и ужин в Раче (20 лари на человека).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (стоимость — 50 € с человека).
  • Экскурсия до 5 человек осуществляется на комфортном минивэне. Для групп более 5 человек — на микроавтобусе Мерседес.
В поисках настоящей Хванчкары
В поисках настоящей Хванчкары
В поисках настоящей Хванчкары
В поисках настоящей Хванчкары
В поисках настоящей Хванчкары
В поисках настоящей Хванчкары
В поисках настоящей Хванчкары
В поисках настоящей Хванчкары
В поисках настоящей Хванчкары
В поисках настоящей Хванчкары

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Здравствуйте! Меня зовут Евгений. Приятно видеть, что вас заинтересовали мои экскурсии и вы дочитали до приветственного слова:) Сразу спешу предупредить — приезжать в Грузию очень «опасно»! Даже короткой прогулки по Тбилиси достаточно, чтобы запустить процесс привыкания и любви к этим местам, людям, кухне, вину. Как это произошло со мной 4 года назад. К счастью, 7 лет опыта работы гидом-экскурсоводом на Алтае позволили превратить глубокую привязанность в любимое дело. Я предупредил — теперь ваш ход!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
13 мая 2019
И спустя две недели после поездки с Евгением в регион Рача перед глазами великолепнейшие виды: перевал Накерала, Кутаиси, стоб Кацхи, водохранилище Шаори и даже Чиатура (город сейчас такой цветной!). Я думаю, что с нами очень удачно Евгений воплотил идею двухдневной поездки за Хванчкарой. Ночевка в Кутаиси позволила все запланированное увидеть, попробовать, не устать, не растерять чувства восхищения Грузией. И вина разнообразнейшие попробовали: Усахелаури, Тетра - прелесть, хотя полусладкие вина я не пью вообще. Впрочем как и чачу, которая на обеде на горном перевале в придорожной кафешке в компании общительных Евгения и водителя Мираба под шашлычок пошла на ура. Мы с мужем в Грузии были уже в 3-ий раз и уверены на 100%, что история и красоты страны ничто без общения с местными жителями. Спасибо Евгению и Мирабу за доброжелательность, терпение и профессионализм. Есть полная уверенность, что в Рачу мы вернемся!
2 ноября 2018
Немного сумбурная и очень тяжелая из-за длительности (более 13ч) для 1 дня экскурсия. Тема экскурсии никак не раскрывается, Евгений все время переспрашивал, что мы уже знаем из предыдущих экскурсий, в основном отвечал на наши вопросы. Сложилось впечатление, что плана нет, информационно слабо насыщена экскурсия. Мало остановок на пути: две остановки на обзорных площадках для фотографирования, посещение красивого и интересного места с монастырем на скале, "пикник" у озера и собственно само село Хванчкара. Обратная дорога очень тяжелая- несколько часов в машине.
Рекомендую гиду заменить пикник на посещение какой-нибудь сельской кафешки на маршруте. Это много колоритнее будет нежели поедание хачапури, купленных на ближайшем рынке, и немытых фруктов. Все таки приятнее помыть руки перед едой и по-человечески сходить в туалет.
Ну и конечно рекомендую составить план экскурсии. Хотелось бы узнать какие-то интересные факты из истории и культурных традиций по заявленной теме экскурсии.
30 мая 2018
Добрый день!
Путешествовали с Евгением большой компанией, с детьми и собакой.
Великолепно, посмотрели уникальный столп Кацхи, далее пообедали на озере Шаори и двинулись в сторону района виноделия - Рачи.
Первый пункт - завод Бугеули - дегустация Тетра и Хванчкара. Тетра белое полусладкое из первой тройки вин Грузии, производят из одноименного винограда (кто пробовал Сотерн - Тетра, на мой взгляд, достойный ответ).
Второй пункт - Royal Khvanchkara в Амбролаури. Для нас провели экскурсию по заводу, затем пригласили в дегустационный зал - угощали Твиши и Хванчкара.
Места не особо туристические, было очень душевно.
На обратном пути Евгений угостил какими-то волшебными на вкус, сладкими штуками под названием "назуки".
В Тбилиси вернулись часов в 12 ночи, путешествие не из легких, но поверьте это того стоит, в качестве вознаграждения за долгий путь нам открылись захватывающие пейзажи, вино, которое таким вкусным может быть только в том месте, где мы его пробовали и ну и положительные эмоции, которые мы попытаемся как можно дольше сохранить в своей памяти.
Евгений, спасибо от всех нас (надеюсь, вы запомнили нашу веселую компанию) и удачи Вам!
1 мая 2018
Спасибо Евгению за проведенную экскурсию, было интересно и познавательно))) А мелкие неожиданности сделали экскурсию только увлекательнее))) Единственный совет Жене - чуть улучшить питание в пути) А для путешественников - если едете с детьми - берите перекусы и воду) И для вех обязательно - хорошее настроение, виды удивительные!!!

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