в субботу в 07:00

Вардзия, Боржоми и Рабат за 1 день!

Раскрыть тайны восьмиэтажного пещерного города, знаменитого курорта и волшебной крепости

В группе
до 19 чел.
В группе до 19 человек вы отправитесь на комфортабельном микроавтобусе в самобытные горные регионы Грузии.

Исследуете грандиозный пещерный город Вардзия, проникнетесь уютной атмосферой Боржоми и увидите самую большую крепость в стране Рабат.

А я расскажу удивительные факты и легенды, связанные с этими местами.
Вардзия, Боржоми и Рабат за 1 день!
Вардзия, Боржоми и Рабат за 1 день!
Вардзия, Боржоми и Рабат за 1 день!
Вардзия, Боржоми и Рабат за 1 день!
Вардзия, Боржоми и Рабат за 1 день!
Вардзия, Боржоми и Рабат за 1 день!
Вардзия, Боржоми и Рабат за 1 день!
Вардзия, Боржоми и Рабат за 1 день!
Вардзия, Боржоми и Рабат за 1 день!
Вардзия, Боржоми и Рабат за 1 день!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Курорт Боржоми. Вы продегустируете прямо из источника местную минеральную воду и узнаете секрет ее популярности. А также погуляете по уютным улицам города и живописному Боржоми-Харагаульскому национальному парку.

Пещерный город Вардзия. Мы пройдем по тоннелям и лестницам гигантского монастырского комплекса, высеченного в скалах. Рассмотрим старинные церкви, кельи, кладовые, бани, трапезные, библиотеки, остатки водопровода и оросительной системы.

Крепость Рабат. Вы оцените отреставрированную средневековую крепость, напоминающую одновременно Иерусалим и сказочный замок. Оцените могучие башни, отыщете выход из сада-лабиринта и узнаете, почему Рабат наделал переполох среди любителей истории во всем мире.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей компании
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Мерседес Спринтер
  • Входные билеты не включены в стоимость: парк в Боржоми — 2 лари, Вардзия — 15 лари, Рабат — 18 лари
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Тбилиси
Когда и сколько длится
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу в 07:00

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