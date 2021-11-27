в субботу в 07:00

Что вас ожидает

Курорт Боржоми. Вы продегустируете прямо из источника местную минеральную воду и узнаете секрет ее популярности. А также погуляете по уютным улицам города и живописному Боржоми-Харагаульскому национальному парку.

Пещерный город Вардзия. Мы пройдем по тоннелям и лестницам гигантского монастырского комплекса, высеченного в скалах. Рассмотрим старинные церкви, кельи, кладовые, бани, трапезные, библиотеки, остатки водопровода и оросительной системы.

Крепость Рабат. Вы оцените отреставрированную средневековую крепость, напоминающую одновременно Иерусалим и сказочный замок. Оцените могучие башни, отыщете выход из сада-лабиринта и узнаете, почему Рабат наделал переполох среди любителей истории во всем мире.

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