Вардзия, Рабат и Боржоми: тур на целый день из Тбилиси

Посетите замок Рабати - средневековый замковый комплекс, построенный в XIII веке

4.9
171 отзыв
В группе
до 100 чел.
Посетите замок Рабати — средневековый замковый комплекс, построенный в XIII веке.

Затем исследуйте увлекательный пещерный город Вардзия.

Расслабьтесь в спокойном курортном городке Боржоми.
Вардзия, Рабат и Боржоми: тур на целый день из Тбилиси
Вардзия, Рабат и Боржоми: тур на целый день из Тбилиси
Вардзия, Рабат и Боржоми: тур на целый день из Тбилиси
Вардзия, Рабат и Боржоми: тур на целый день из Тбилиси
Вардзия, Рабат и Боржоми: тур на целый день из Тбилиси
Вардзия, Рабат и Боржоми: тур на целый день из Тбилиси
Вардзия, Рабат и Боржоми: тур на целый день из Тбилиси
Вардзия, Рабат и Боржоми: тур на целый день из Тбилиси
Вардзия, Рабат и Боржоми: тур на целый день из Тбилиси
Вардзия, Рабат и Боржоми: тур на целый день из Тбилиси

Что вы увидите 🤩

  • Ахалцихская крепость
  • Вардзия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите пещерный комплекс Вардзия
  2. Откройте для себя древнюю крепость Рабат
  3. Прогуляйтесь в Центральном парке Боржоми
  4. Попробуйте целительную минеральную воду из Боржоми
Исследуйте южную Грузию и осмотрите самые важные памятники, в том числе замковый комплекс Рабати или увлекательный пещерный комплекс Вардзия. Посетите всемирно известный курорт Боржоми.
Начните свой тур с Замка Рабати, средневекового замкового комплекса 13-го века, и полюбуйтесь влиянием различных культур, отраженных в архитектуре. Посмотрите мечеть, православную церковь, католическую церковь и синагогу.
Следуйте по верховьям реки Мтквари, пересекая узкие каньоны в Аспиндзе вдоль потрясающей долины со скалистыми склонами. Прибытие в Вардзию, известную своими картинами и уникальной архитектурой. Совершите поездку по колокольне, главной церкви, пещерным жилищам, комнатам, часовням, аптеке и винным погребам.
Наконец, прибытие в курорт Боржоми, гидротермальный курорт в южном регионе Самцхе-Джавахети. Прогуляйтесь по Центральному парку Боржоми и попробуйте минеральную воду Боржоми, которая обладает уникальными лечебными свойствами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Туристический гид
  • Транспорт
  • Бутилированная вода
Что не входит
  • Еда
  • Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
Не допускаются
  • Крупногабаритный багаж
Важная информация
  • Дети должны быть в сопровождении взрослого
  • Доступен вегетарианский вариант
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 171 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
155
4
11
3
5
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
24 ноя 2021
(Грузия)
Everything was great, thanks for the trip
A
19 ноя 2021
(Израиль)
Все просто замечательно! Ника и Георгий отлично проводят экскурсию! Доступно и понятно! Водитель Миша аккуратно управляет транспортом-чувствуешь себя в безопастности! Вкусный обед плюс приветственный напиток -плюс музыка и хорошеть Грузинские песни…! Что ещё нужно для приятного путешествия? Рекомендую! С ув. Александр.
S
2 ноя 2021
(Германия)
У нас был отличный гид (прекрасный и представительный Тамуна). Она смогла объяснить нам все понятно и полезно. Экскурсия привела к уникальным и красивым местам. Это определенно стоит долгой поездки.
M
1 ноя 2021
Замечательная поездка! Прекрасные пейзажи и виды, которые сопровождают нас всю дорогу, - это полный космос! Искренне рекомендую покинуть этот офис, очень хороший гид и отличное общение с офисом, который сразу отвечает на все вопросы. Рекомендую 5/5
A
18 окт 2021
(Грузия)
Всё понравилось! Прекрасный экскурсовод Нико начал рассказ с истории Тбилиси. Рабат новострой, но для фоток - отлично. Вардзия с тайными туннелями - просто must see. Про обед: гид показал сайт ресторана, и все сделали заказ заранее, что очень удобно. В Боржоми приехали когда уже было темно, но там делать особо нечего (в рамках тура три места за один день). На обратном пути пели песни и общались с гидами на все темы о стране. Ехали на микроавтобусе, русскоязычная группа человек семь, и два англоязычных. Обязательно надевайте кроссовки, тк в Вардзии есть довольно крутые лестницы. Впечатлений море)
A
13 окт 2021
Потрясающая экскурсия! Гид и водитель супер профессионалы, душевные, задорные. Благодаря им эта поездка не стала просто посещением локаций, а душевный атмосферным путешествием именно по Грузии. По дороге мы заехали в ресторан, нас накормили вкуснейшими блюдами. Короче полный восторг!
A
11 окт 2021
(Россия)
Все было отлично! Спасибо огромное!
А
6 сен 2021
(Украина)
Гарна відреставрована фортеця, заворожуючі печери, не така й з душком вода боржомі, головне більш прохолодну брати
А
5 сен 2021
(Россия)
Очень понравится тур, 14 часов пролетели незаметно, под конец чувствовалась небольшая но приятная усталость! Посетили много красивых мест. Нам повезло, мы из всей группы вдвоём с молодым человеком были кто говорит на русском и нам дали отбельного гида Софию, чувствовали себя как на индивидуальной экскурсии. Группа была небольшая и все было очень хорошо организованно, при этом всегда было время для личных фото и так же гиды делали совместные разные фотографии со всей группой. Ресторан в котором обедали это что-то нереальное, мало того что очень вкусно так ещё и потрясающий вид на горы. Ездили в микроавтобусе очень чистом и с кондиционером, так как группа была небольшая, были свободные места, можно было даже прилечь. Очень атмосферная поездка, гид София рассказывала много интерфейсной информации, постоянно развлекала группу, не давала скучать, и приятным бонусом было отличное пение)) Гиды всю дорогу чём-то подкармливали. На двух остановках платный туалет это минус. Но в итоге все КРУТО
I
10 авг 2021
(Украина)
Идеально спланированный тур, самый тяжёлый, но самый яркий из всех, с которыми мы ездили с гамарджобой, нам снова попался наш любимый гид Мишо и экскурсия стала ещё лучше, абсолютно все рассказал, приятно, что человек-патриот и буквально влюбляется в свою страну. Берите с тобой побольше воды и будьте готовы к невероятной природе
A
9 авг 2021
крутые виды, много интересной информации, прогулка по тунелям пощекотала нервы)
L
5 авг 2021
(Израиль)
Обязательно
M
27 июля 2021
тур потрясающий, но очень долгий и будьте готовы к поездке на некоторое время, так как место находится очень далеко, однако Алекс проделал большую работу, заставляя нас быть занятыми и развлекавшими нас множеством остановок, чтобы расслабиться, расслабиться и посмотреть красивые достопримечательности. Я определенно рекомендую этот тур, но будьте готовы к долгой поездке
А
24 июля 2021
(США)
Фургон и водитель были отличными … хороший кондиционер и безопасное вождение (редкость в Грузии. ). Я хотел бы, чтобы мы проводили больше времени в Вардзии и имели возможность исследовать самостоятельно. Я мог бы обойтись без модного обеда - слишком дорого и не так, как я бы предпочел использовать свое время в такой долгий день. Компания упаковала фургон, и нашему бедному гиду пришлось сесть на самодельную подушку на полу. Он предлагал много информации, но не был особенно интересным (вероятно, потому, что он был измотан и чувствовал себя неудобно). Было бы намного лучше, если бы они держали группу меньше, чтобы не было так много времени, чтобы ждать всех и приходиться сокрушаться в надежде услышать, что говорит гид.
A
22 июля 2021
(Латвия)
Эта поездка была среди лучших, которые у меня были в Грузии. Бесподобная организация, очень позитивная и душевная. У гида Георгия бесподобное чувство юмора и он рассказал о Грузии много интересного. Я определённо буду обращаться к этим ребятам и советовать их друзьям.
Ещё 156 отзывов

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