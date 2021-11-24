Исследуйте южную Грузию и осмотрите самые важные памятники, в том числе замковый комплекс Рабати или увлекательный пещерный комплекс Вардзия. Посетите всемирно известный курорт Боржоми.

Начните свой тур с Замка Рабати, средневекового замкового комплекса 13-го века, и полюбуйтесь влиянием различных культур, отраженных в архитектуре. Посмотрите мечеть, православную церковь, католическую церковь и синагогу.

Следуйте по верховьям реки Мтквари, пересекая узкие каньоны в Аспиндзе вдоль потрясающей долины со скалистыми склонами. Прибытие в Вардзию, известную своими картинами и уникальной архитектурой. Совершите поездку по колокольне, главной церкви, пещерным жилищам, комнатам, часовням, аптеке и винным погребам.

Наконец, прибытие в курорт Боржоми, гидротермальный курорт в южном регионе Самцхе-Джавахети. Прогуляйтесь по Центральному парку Боржоми и попробуйте минеральную воду Боржоми, которая обладает уникальными лечебными свойствами.