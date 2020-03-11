236 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета

Древние памятники истории и грузинская архитектура

Карина
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Карина – ваш гид
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля.

И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
69 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии236 отзывов
4.94
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета

Что вас ожидает

История Мцхета в древнейших сооружениях города. Я расскажу вам о старейших памятниках истории и уникальной грузинской архитектуре, вы откроете для себя знаменитый, древнейший город, основанный в V веке до нашей эры легендарным Мцхетосом и познакомитесь с его главными символами.
Джвари – знаменитый храм VII века. Увидев храм и узнав историю, вы поймете, почему его называют символом Грузии. Я расскажу вам об особенностях архитектуры храмовых строений. И конечно, вы поразитесь его красотой и окружающим ландшафтом – Джвари видно со всех сторон за много километров.
Самтавро – комплекс женского монастыря IV века. Вы увидите церковь Святой Нино, колокольню, Преображенский собор. Здесь покоятся мощи грузинских царей, преподобного монаха, архимандрита Гавриила), одного из двенадцати ассирийских отцов – Або Некресского.
Светицховели – первый и главный кафедральный храм Грузинской православной церкви с одной из реликвий хитона Иисуса Христа и Животворящим Столбом. По своему величию и значимости его приравнивают к храму Гроба Господня.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания
  • По воскресеньям, когда в храмах проводятся службы, экскурсии внутри запрещены. Если ваша экскурсия состоится в воскресенье, маршрут можно дополнить поездкой в Уплисцихе (пещерный город I века до н.э.) + 3 часа и 65€.

Что входит в стоимость, а что – нет

  • В стоимость включено: транспорт и питьевая вода
  • Дополнительные расходы: питание во время путешествия
  • Возможен индивидуальный расчет стоимости тура в зависимости от количества участников
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Карина
Карина
Родилась в Тбилиси. Имею два высших образования. Безумно люблю свою родную Грузию. Провожу индивидуальные авторские экскурсии по Тбилиси, Мцхете, Джвари и Уплисцихе. Также по Боржоми, Ахалцихской крепости Рабати и второй туристической мекке — пещерному городу Вардзия. Любовь, уважение, почитание моей родины хочу подарить и вам, мои гости!
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236 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Спасибо, Карина
Все было замечательно!
25 февраля 2020
Экскурсия потрясающая!!! Благодарим Карину за возможность увидеть больше, чем может показаться на первый взгляд!!! Рекомендуем!
31 января 2020
Прекрасная экскурсия по исторической Грузии оставила много впечатлений и информаций. Спасибо Карине!
3 января 2020
Карина - Удивительная женщина. Алмаз среди местных экскурсоводов. Влюбляет в себя как Рассказчик с первых минут знакомства. Желаю всем с такими страстью, упоением и желанием заниматься своей работой.
Понравилось в экскурсии абсолютно все - от внимательного отношения Карины к нам как слушателям (она всегда находила возможность в толпе туристов отвести нас в такое спокойное и тихое место, чтобы в мельчайших деталях рассказать историю своих глубоко верующих соотечественников) до Готовности ответить на любой даже совсем не относящийся к теме экскурсии вопрос. При том, что с женой мы почти в 2 разв младше Карины, чувствовали себя с ней очень комфортно.

Карина,
Дай бог Вам здоровья. Если повезёт нам ещё раз приехать в Грузию, то будем стараться всеми силами попасть к вам на экскурсию.
2 января 2020
Экскурсия необыкновенно хороша. Познавательная и эмоциональная.
Карина показала и рассказала так увлекательно, что мы до вечера обсуждали ее рассказ. Водитель был деликатес и профессионален. После экскурсии нам дали ценные комментарии по бытовым вопросам. Очень рекомендуем. Спасибо, Карина и Джони.
2 ноября 2019
Отличный гид, великолепный рассказ.
Узнали столько информации и интересных нюансов. По данному маршруту без Карины лучше не ездить, будет красиво, но непонятно. Рекомендую.
Anya
15 октября 2019
Карина отличный гид!!! Всем рекомендую, не оставит равнодушным никого. Отличная и очень познавательная экскурсия.
14 сентября 2019
Все хорошо и вовремя организованно.
Много информации, полезные советы гида по корректировке экскурсионного дня,. Важно припосещении церквей - не подгоняла, не указывала на часы, давала достаточно времени для личного общения со святынями. Это важно. Спасибо гиду Карине.
Наталья
10 сентября 2019
Были семьёй на экскурсии в Мцхете. Восхищение и местом, и мастерством экскурсовода выше всех похвал!!! Материал подан с чувством огромной любви и к своей родине, и к ее такой богатой и сложной истории, с огромным количеством интересных деталей, которые вы не найдёте в интернете самостоятельно. Карина экскурсовод высшего класса! Вся семья под большим впечатлением от увиденного и услышанного. Целая неделя прогулок и экскурсий по Тбилиси не смогла затмить одной поездки с Кариной в древнюю столицу. Если вам важен глубокий и эмоциональный подход к истории народа, одним из первых принявшим христианство - тогда выбор делайте в пользу этого гида, я вас уверяю, вы будете в восторге!
6 сентября 2019
Узнал о Грузии столько, сколько не не узнал за все предыдущие годы.
Красивейшие храмы, построенные с таким трудом и с ещё большим трудом сохранённые.
Ещё 226 отзывов

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