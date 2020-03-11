236 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Карина - Удивительная женщина. Алмаз среди местных экскурсоводов. Влюбляет в себя как Рассказчик с первых минут знакомства. Желаю всем с такими страстью, упоением и желанием заниматься своей работой.

Понравилось в экскурсии абсолютно все - от внимательного отношения Карины к нам как слушателям (она всегда находила возможность в толпе туристов отвести нас в такое спокойное и тихое место, чтобы в мельчайших деталях рассказать историю своих глубоко верующих соотечественников) до Готовности ответить на любой даже совсем не относящийся к теме экскурсии вопрос. При том, что с женой мы почти в 2 разв младше Карины, чувствовали себя с ней очень комфортно.



Карина,

Дай бог Вам здоровья. Если повезёт нам ещё раз приехать в Грузию, то будем стараться всеми силами попасть к вам на экскурсию.