Что вас ожидает:

День 1

Грузия солнечная страна Закавказья с многовековой культурой и историей. На протяжении многих веков виноделие было не только основой экономического богатства Грузии, но и частью его духовной культуры. Встреча утром в Тбилисском международном аэропорту. В первую очередь поездка в исторический город Мцхета, где посетим монастырь Джвари — памятник, занесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как один из лучших шедевров средневековой грузинской культуры.

Ещё в конце III в. на пике горы Святая Нино, принесшая в Иберию христианство, воздвигла деревянный крест над языческим храмом. Рядом с Джвари мы сможем увидеть памятник знаменитого русского поэта М. Ю Лермонтова, который воспевал о красоте храма. А также в Мцхета вас доброжелательно примет кафедральный храм Светицховели. Следующий тур — посещение усадьбы Иване Багратион-Мухнарского, винзавода Шато Мухрани, осмотр обновленных виноградников. Нашим туристам предоставляется счастливая возможность попробовать изысканные блюда грузинской кухни и продегустировать уникальные вина «Шато Мухрани».

А также туристы смогут принять участие в приготовлении чурчхелы, прозванной грузинским сникерсом. Закатав рукава, можете лепить хинкали, от которых пальчики оближешь. Далее автобусный тур по ночному Тбилиси. Затем размещение в «2* Hotel Tbilisi Central By Mgzavrebi» отеле города Тбилиси, ночевка.

День 2

Завтрак в гостинице. Далее познавательные туры по Тбилиси, в которые входят посещение исторических достопримечательностей города. Во время экскурсии заглянем в один из самых удивительных мест старого города — знаменитые серные бани. Посетим родник, откуда берёт истоки Тбилиси. Затем мы отправляемся в сторону Кахети, который знаменит в Грузии своей большой урожайностью винограда. Мы остановимся в «городе любви» Сигнаги, где мы посетим женский монастырь Бодбе IV-VII в. в. постройки, где покоится св. Нино, распространительница православия в Грузии.

Затем будет экскурсия к древнейшей защитной стене города любви, который своим диаметром стоит на первом месте в Европе, а в мире на 2 месте, после Великой Китайской стены. Гуляя по стене, мы выходим на большую смотровую площадь, где будет возможность по желанию гостей пообедать, (не входит в стоимость тура) любуясь великолепным видом на Алазанскую долину. Вечером мы возвращаемся в Тбилиси и отправляемся в известный Тбилисский ресторан, где ужин пройдет в традиционном грузинском стиле с вкусной едой и дегустацией вина. Также будет возможность полюбоваться великолепными народными танцами и песнями. Далее возвращение в отель и ночлег.

День 3

Завтрак в гостинице. С утра будет небольшая экскурсия по Тбилиси, во время которого мы посетим центральный кафедральный храм Троица. Далее мы отправляемся в сторону Телави в центральный город региона Кахетии. Продолжаем путь в сторону Телави, с автобуса мы сможем увидеть красивейшие виноградники Кахетии. В Телави мы посетим местный винзавод «MARANI», где гости пройдут по т. н. «винный путь», где у них будет возможность увидеть весь процесс производства от виноградника до цеха прессования, затем — бочек и, наконец, цеха разлива.

В ходе тура можно наблюдать за различными этапами производства вина, осмотреть Марани, а также — получить ответы специалистов на все вопросы о вине. Тур заканчивается дегустацией четырех различных вин, которая проходит за столом, накрытым традиционными кахетинскими закусками — хлеб-лаваш, сыр, минеральные воды. При желании, гости смогут приобрести вина Марани, а также получить информационный буклет компании с детальным описанием производимых вин. Мы также посетим знаменитые виноградники Кахетии. По желанию гостей, можно устроить ужин, во время которого будет возможность любоваться видом на виноградные сады (не входит в стоимость тура). В субботу и воскресение винзавод Марани не работает, выходные дни.

День 4

Завтрак в гостинице. Утром трансфер в Тбилисский международный аэропорт. Вылет домой.