Винный тур по Грузии на 4 дня

Отправляйтесь в винный тур по Грузии

Отправляйтесь в винный тур по Грузии.

Вино для грузина — это не просто напиток.

Отношение к нему, скорее, религиозное.

Крест из виноградной лозы является символом Святой Нино, принесшей православие в Грузию.

Виноградную лозу воспевают в грузинских сказаниях, легендах и песнях.

Вино в Грузии — это национальное достояние.

Оно укрепляет народный дух, объединяет гостей традиционных застолий.

Побывав здесь вы увидите древнейшие города мира Кутаиси и Мцхета.

С Грузией связан древнегреческий миф о золотом руне, в её поисках аргонавты приплыли именно сюда.

Они поднялись по реке Риони в горную Сванетию.
Винный тур по Грузии на 4 дня
Винный тур по Грузии на 4 дня
Винный тур по Грузии на 4 дня
Винный тур по Грузии на 4 дня
Винный тур по Грузии на 4 дня
Винный тур по Грузии на 4 дня

Что вы увидите 🤩

  • Мцхета
  • Монастырь Джвари
  • Винзавод Шато Мухрани
  • Тбилиси
  • Серные бани
  • Сигнаги
  • Женский монастырь Бодбе
  • Кафедральный храм Троица
  • Кахетия
  • Винзавод «MARANI»

Что вас ожидает:

    День 1
    Грузия солнечная страна Закавказья с многовековой культурой и историей. На протяжении многих веков виноделие было не только основой экономического богатства Грузии, но и частью его духовной культуры. Встреча утром в Тбилисском международном аэропорту. В первую очередь поездка в исторический город Мцхета, где посетим монастырь Джвари — памятник, занесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как один из лучших шедевров средневековой грузинской культуры.
    Ещё в конце III в. на пике горы Святая Нино, принесшая в Иберию христианство, воздвигла деревянный крест над языческим храмом. Рядом с Джвари мы сможем увидеть памятник знаменитого русского поэта М. Ю Лермонтова, который воспевал о красоте храма. А также в Мцхета вас доброжелательно примет кафедральный храм Светицховели. Следующий тур — посещение усадьбы Иване Багратион-Мухнарского, винзавода Шато Мухрани, осмотр обновленных виноградников. Нашим туристам предоставляется счастливая возможность попробовать изысканные блюда грузинской кухни и продегустировать уникальные вина «Шато Мухрани».
    А также туристы смогут принять участие в приготовлении чурчхелы, прозванной грузинским сникерсом. Закатав рукава, можете лепить хинкали, от которых пальчики оближешь. Далее автобусный тур по ночному Тбилиси. Затем размещение в «2* Hotel Tbilisi Central By Mgzavrebi» отеле города Тбилиси, ночевка.
    День 2
    Завтрак в гостинице. Далее познавательные туры по Тбилиси, в которые входят посещение исторических достопримечательностей города. Во время экскурсии заглянем в один из самых удивительных мест старого города — знаменитые серные бани. Посетим родник, откуда берёт истоки Тбилиси. Затем мы отправляемся в сторону Кахети, который знаменит в Грузии своей большой урожайностью винограда. Мы остановимся в «городе любви» Сигнаги, где мы посетим женский монастырь Бодбе IV-VII в. в. постройки, где покоится св. Нино, распространительница православия в Грузии.
    Затем будет экскурсия к древнейшей защитной стене города любви, который своим диаметром стоит на первом месте в Европе, а в мире на 2 месте, после Великой Китайской стены. Гуляя по стене, мы выходим на большую смотровую площадь, где будет возможность по желанию гостей пообедать, (не входит в стоимость тура) любуясь великолепным видом на Алазанскую долину. Вечером мы возвращаемся в Тбилиси и отправляемся в известный Тбилисский ресторан, где ужин пройдет в традиционном грузинском стиле с вкусной едой и дегустацией вина. Также будет возможность полюбоваться великолепными народными танцами и песнями. Далее возвращение в отель и ночлег.
    День 3
    Завтрак в гостинице. С утра будет небольшая экскурсия по Тбилиси, во время которого мы посетим центральный кафедральный храм Троица. Далее мы отправляемся в сторону Телави в центральный город региона Кахетии. Продолжаем путь в сторону Телави, с автобуса мы сможем увидеть красивейшие виноградники Кахетии. В Телави мы посетим местный винзавод «MARANI», где гости пройдут по т. н. «винный путь», где у них будет возможность увидеть весь процесс производства от виноградника до цеха прессования, затем — бочек и, наконец, цеха разлива.
    В ходе тура можно наблюдать за различными этапами производства вина, осмотреть Марани, а также — получить ответы специалистов на все вопросы о вине. Тур заканчивается дегустацией четырех различных вин, которая проходит за столом, накрытым традиционными кахетинскими закусками — хлеб-лаваш, сыр, минеральные воды. При желании, гости смогут приобрести вина Марани, а также получить информационный буклет компании с детальным описанием производимых вин. Мы также посетим знаменитые виноградники Кахетии. По желанию гостей, можно устроить ужин, во время которого будет возможность любоваться видом на виноградные сады (не входит в стоимость тура). В субботу и воскресение винзавод Марани не работает, выходные дни.
    День 4
    Завтрак в гостинице. Утром трансфер в Тбилисский международный аэропорт. Вылет домой.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-20 человекДля группы 1-15 человекДля группы 1-10 человек
    Для группы из 20 человек
    $442.3
    Для группы из 15 человек
    $455.6
    Для группы из 10 человек
    $538.44

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортное обслуживание на комфортабельном микроавтобусе на протяжении всей программы
    • Входные билеты в платные туристические места
    • Проживание в гостиницах, питание на базе завтрака
    • Стоимость дегустаций вин и ужин в ресторанах
    • Услуга гида и туроператора.
    Что не входит
    • В плату за оказанный сервис не входит стоимость авиабилетов и ужин в Телави
    Место начала и завершения
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 4 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Travel I.
    Travel I.
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