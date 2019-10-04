53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Кварели В городе Кварели находится один из крупнейших винзаводов страны — “Киндзмараулис марани”. Вас ждет экскурсия по заводу, знакомство с технологическим процессом изготовления вина Киндзмараули и кахетинской чачи, осмотр уникальных винных погребов и музей редчайших сортов винограда. Затем, в конце экскурсии, самое приятное — дегустация лучших грузинских вин.

Винный тоннель Гвираби Мы посетим винный склад компании «Винодельня Хареба».Тоннель был вырублен в скалистом склоне горы Кавкасиони в конце 1950-х в военных целях. В настоящее время в тоннеле хранится более 25 тысяч бутылок лучших вин компании «Винодельня Хареба». Из туннеля на лифте можно подняться в ресторан, расположенный на скале, с которой отрывается потрясающий вид на Алазанскую долину.

Цинандали Цинандали является крупнейшим центром виноделия. В Цинандали находится дом-музей известного грузинского поэта первой половины XIX в. Александра Чавчавадзе и прекрасный пейзажный парк. Аллеи парка украшают орешники, дубы и кипарисы. Возраст этих деревьев насчитывает 100 лет. В парке есть также сад роз. В доме А.Чавчавадзе часто встречались деятели грузинской и русской культуры. На его дочери Нине был женат А.С. Грибоедов.