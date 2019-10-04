53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Крупнейший винзавод Грузии в Кварели, винный тоннель Гвираби и знаменитый центр виноделия Цинандали

Galaktion
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Galaktion – ваш гид
Приглашаю вас познакомиться с секретами грузинского виноделия в исторической области восточной Грузии — Кахетии.

Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам края с углублением в историю, особенности и вкусы винного производства.
190 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии53 отзыва
4.91
Винный тур в Кахетию — край солнца и винограда
Винный тур в Кахетию — край солнца и винограда

Программа

Кварели В городе Кварели находится один из крупнейших винзаводов страны — “Киндзмараулис марани”. Вас ждет экскурсия по заводу, знакомство с технологическим процессом изготовления вина Киндзмараули и кахетинской чачи, осмотр уникальных винных погребов и музей редчайших сортов винограда. Затем, в конце экскурсии, самое приятное — дегустация лучших грузинских вин.

Винный тоннель Гвираби Мы посетим винный склад компании «Винодельня Хареба».Тоннель был вырублен в скалистом склоне горы Кавкасиони в конце 1950-х в военных целях. В настоящее время в тоннеле хранится более 25 тысяч бутылок лучших вин компании «Винодельня Хареба». Из туннеля на лифте можно подняться в ресторан, расположенный на скале, с которой отрывается потрясающий вид на Алазанскую долину.

Цинандали Цинандали является крупнейшим центром виноделия. В Цинандали находится дом-музей известного грузинского поэта первой половины XIX в. Александра Чавчавадзе и прекрасный пейзажный парк. Аллеи парка украшают орешники, дубы и кипарисы. Возраст этих деревьев насчитывает 100 лет. В парке есть также сад роз. В доме А.Чавчавадзе часто встречались деятели грузинской и русской культуры. На его дочери Нине был женат А.С. Грибоедов.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость экскурсии.​

Винный тур в Кахетию — край солнца и винограда
Винный тур в Кахетию — край солнца и винограда
Винный тур в Кахетию — край солнца и винограда

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galaktion
Galaktion
По образованию историк. Закончил Тбилисский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина. Работал гидом в Санкт-Петербурге. Являюсь автором ряда книг и публикаций о Грузии и о Санкт-Петербурге на русском и грузинском языках. Проводил Экскурсии первому президенту России Борису Ельцину, академику Андрею Сахарову, Анатолию Собчаку, Александру Абдулову, Николаю Караченцову, Евгению Лебедеву, Михаилу Кожухову, Алексу Дубасу и др. Опыт работы гидом уже больше 40 лет.
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53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 октября 2019
Очень хорошо провели время.все понравилось.прекрасный маршрут
8 июля 2019
Благодарим гида за проведённое время.
Было очень интересно и познавательно, гида рекомендуем.
В Тбилиси все хорошо, обстановка обычная, бывают пробки конечно когда дорогу перекрывают из-за митинга, но это вообще никак не влияет на отдых, все безопасно!
Спасибо
2 июля 2019
Всё было превосходно
8 июня 2019
Были на экскурсии с Галлактионом 27.05.2019.Все очень понравилось.Хороший рассказчик,эрудирован, читал стихи,чем влюбил нас в Грузию. Рекомендую.
27 мая 2019
Добрый день!
Все прошло отлично , всем советую. Везде добрые и отзывчивые люди , совершенно нет ощущения что нахожусь за границей ,только деньги другие.
Спасибо Галактиону , успели много посмотреть и попробовать , за помощь , а также за терпение от нашей шумной компании!
С уважением, Михаил
18 мая 2019
Мудрейший и образованнейший человек! Гид старой закалки. Огромное спасибо Вам, Галактион, за нашу совместную поездку в Кахетию 13 мая - в день рождения моего мужа! Встреча с Вами оставила самые приятные и неизгладимые впечатления у всех членов нашей семьи! Обязательно вернёмся в следующем году и надеемся на встречу!
22 апреля 2019
Очень приятный человек, отличный рассказчик, прекрасно разбирается в истории Грузии. Друзья были в восторге, всем рекомендуем Галактиона, как эксперта по Грузии.
9 апреля 2019
Спасибо большое, очень замечательный тур, получили истинное удовольствие от экскурсии! Всем рекомендуем!
11 марта 2019
Галактион - ГИД с большой буквы от бога. Энциклопедические знания, прекрасный рассказчик, большой знаток Есенина, Маяковского. Четко и грамотно составленная экскурсия! Восхитил наших женщин, преподнеся им на 8 Марта прекрасное шампанское.
Если Вы хотите получить истинное удовольствие от Грузии, то Вам к Галактиону!! Огромная благодарность ему и наш поклон за его прекрасную работу!
1 марта 2019
Интересная экскурсия, Галактион действительно очень много знает про свою страну. Увы из-за тумана не увидели всю алазанскую долину. Спасибо за экскурсию!
Ещё 43 отзыва

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