Винный тур по восточной Грузии - это наслаждение для взрослых. Вы научитесь отличать вкус разных вин, станете настоящим гурманом от изобилия Кахетинского застолья, получите незабываемые впечатления от видов на Кавказские горы ⛰️ и насладитесь красотами Алазанской долины!

Экскурсию начнем из Тбилиси, поедем в Кахетию для знакомство с настоящим винном. Гастрономические наслаждения ждут уже по пути, остановимся в деревне, где пекут в тандыре настоящий Грузинский хлеб и подают его горячим с разным сыром, их изобилие приятно удивит вас:овечий, коровый, сулгнуи, имерули..

По дороге в горах найдем разноцветную Чурчхелу, попьем горный источник.

Приедем знаменитом городе Кварели, в микрозоне вина Киндзмараули.

Посетим 7 километровый туннель корпораций Хареба, продегустируем настоящий Киндзмараули.

Посетим местную семью, который построил огромный Марани для хранения вина, прогуляемся у подножья гор виноградниках и опять будем пить настоящее кахетинское вино 🍷, но уже из Квеври(из кувшина), здесь же проведем мастер класс Чурчхелы. Научимся как правильно сделать Грузинское лакомство. Соберем виноград, сами же надавим и сделаем вино, устроим настоящий праздник Ртвели!

Далее поднимемся на горе, для осмотра древних сооружений

(монастырь Некреси).

Спустимся опять на алазанскую долину и продолжим путь к историй, увидим средневековый город 🏙️ Греми..

И придет время для обеда, нас будут ждать на винном заводе, где накроют стол, продегустируем их уникальный Киндзмараули, пожарим шашлык на виноградной ветке.

В конце экскурсию ⛳ поедем в город Телави, прогуляемся в тех знаменитых местах, где снимали фильм 🎥 Мимино, в Тбилиси вернемся вечером.