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Вино, долина и горы!

TATA Z.
TATA Z. – Гид из Тбилиси
Винный тур по восточной Грузии - это наслаждение для взрослых.

Вы научитесь отличать вкус разных вин, поучаствуете в Кахетинском застолье, получите незабываемые впечатления от видов на Кавказские горы ⛰️ и насладитесь красотами Алазанской долины!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $120 за экскурсию

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Вино, долина и горы!
Вино, долина и горы!

Что вы увидите

  • Винный туннель завода Хареба
  • семейную винодельню
  • храм Некреси
  • крепость и храм Греми
  • винный завод Греми Холл
  • город Телави.
Винный тур по восточной Грузии - это наслаждение для взрослых. Вы научитесь отличать вкус разных вин, станете настоящим гурманом от изобилия Кахетинского застолья, получите незабываемые впечатления от видов на Кавказские горы ⛰️ и насладитесь красотами Алазанской долины!
Экскурсию начнем из Тбилиси, поедем в Кахетию для знакомство с настоящим винном. Гастрономические наслаждения ждут уже по пути, остановимся в деревне, где пекут в тандыре настоящий Грузинский хлеб и подают его горячим с разным сыром, их изобилие приятно удивит вас:овечий, коровый, сулгнуи, имерули..
По дороге в горах найдем разноцветную Чурчхелу, попьем горный источник.
Приедем знаменитом городе Кварели, в микрозоне вина Киндзмараули.
Посетим 7 километровый туннель корпораций Хареба, продегустируем настоящий Киндзмараули.
Посетим местную семью, который построил огромный Марани для хранения вина, прогуляемся у подножья гор виноградниках и опять будем пить настоящее кахетинское вино 🍷, но уже из Квеври(из кувшина), здесь же проведем мастер класс Чурчхелы. Научимся как правильно сделать Грузинское лакомство. Соберем виноград, сами же надавим и сделаем вино, устроим настоящий праздник Ртвели!
Далее поднимемся на горе, для осмотра древних сооружений
(монастырь Некреси).
Спустимся опять на алазанскую долину и продолжим путь к историй, увидим средневековый город 🏙️ Греми..
И придет время для обеда, нас будут ждать на винном заводе, где накроют стол, продегустируем их уникальный Киндзмараули, пожарим шашлык на виноградной ветке.
В конце экскурсию ⛳ поедем в город Телави, прогуляемся в тех знаменитых местах, где снимали фильм 🎥 Мимино, в Тбилиси вернемся вечером.
Что входит
  • услуги гида и поездка на комфортабельной машине
  • бутылка воды на одного человека
  • горячий хлеб с сыром и чурчхела
  • дегустация вин, Ртвели сбор винограда и обед с вином на мини-заводе Греми Холл
  • мастер-класс по приготовлению чурчхелы.
Что не входит
  • дегустация и экскурсия на винном заводе Хареба
  • билеты в музеи.
Начало и место завершения
🚩 Гостиница, где живут туристы
Вино, долина и горы!
Вино, долина и горы!
Вино, долина и горы!
Вино, долина и горы!
Вино, долина и горы!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
TATA Z.
TATA Z.
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