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Знакомство с тбилисскими символами от исторического центра до двориков Сололаки

Tamuna
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Tamuna – ваш гид
Эта авторская прогулка откроет для вас не только туристические тропы Тбилиси, но и его неизведанные районы с душевными двориками, резными балконами и парадными 19 века.

Я проведу вас по колоритному Старому городу и его достопримечательностям от серных бань до крепости Нарикала.

Расскажу тбилисские легенды и поделюсь трогательными историями местных жителей.

А в закоулках Сололаки помогу вам взглянуть на город изнутри и уловить дух настоящего Тбилиси.
35 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Свободы
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Все оттенки старого Тбилиси
Все оттенки старого Тбилиси

Что вас ожидает

Старый город вдоль и поперек
Сначала мы прогуляемся по мощеным улочкам Старого города, в котором сосредоточены ключевые достопримечательности Тбилиси. Вы увидите волшебное представление у кукольного театра Резо Габриадзе, услышите историю Дома писателей, где жил ученый и меценат Давид Сараджишвили. Мы встретим древнейшую городскую базилику Анчисхати и полюбуемся панорамой у крепости Нарикала, спустимся в Инжирное ущелье и прогуляемся к серным баням, где отдыхали Пушкин и Дюма. А еще вы удивитесь, как органично уживаются в Тбилиси современные постройки и старинные церкви 12 века.

Неизведанные улочки Сололаки
Чтобы увидеть аутентичный Тбилиси, мы отправимся в старинный район Сололаки. Здесь вам откроется совершенно новая грань грузинской столицы: тихие дворики, парадные, украшенные лепниной, колоритные балконы и уютная атмосфера. В Сололаки вы увидите дома видных русских деятелей, пройдете по следам художника Нико Пиросмани и в деталях представите, как жила тбилисская знать в начале прошлого века.

Тбилиси глазами местного жителя
Вы услышите не только истории из прошлого Тбилиси, но и городские легенды, которые хранят жители старых кварталов. На прогулке я расскажу, как устроен быт тбилисцев и в чем особенность грузинского менталитета. Поделюсь локациями для атмосферных фотографий и, конечно, дам вам несколько советов, где в Тбилиси вкусно поесть, что попробовать и куда отправиться на самостоятельную прогулку.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят одновременно познакомиться с главными достопримечательностями Тбилиси и его нетуристическими кварталами.

Все оттенки старого Тбилиси
Все оттенки старого Тбилиси
Все оттенки старого Тбилиси
Все оттенки старого Тбилиси
Все оттенки старого Тбилиси
Все оттенки старого Тбилиси
Все оттенки старого Тбилиси
Все оттенки старого Тбилиси
Все оттенки старого Тбилиси

Экскурсия проводится в будние дни в 17:00, в субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tamuna
Tamuna
Привет! Меня зовут Тамуна, мне 27 лет, и я коренной житель Тбилиси! Я сертифицированный гид по всей Грузии, но город, в котором я выросла, люблю особенно, поэтому решила создать авторскую экскурсию. На моей прогулке вы познакомитесь с Тбилиси изнутри, посмотрите на него глазами жителя, который здесь вырос! Также я увлекаюсь фотографией и во время своих экскурсий с удовольствием фотографирую своих гостей, а также показываю им самые колоритные и фотогеничные места, чтобы после прогулки остались не только впечатления о городе, но и сочные кадры.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 мая 2019
Хочется поблагодарить от души нашего гида! Прекрасная девушка, которая знает все тонкости и закоулки старого Тбилиси. Посетили несколько красивейших парадных, куда бы без ее участия, как обычные туристы, не попали бы 100%. Также услышали много подсказок об интересных ресторанах и магазинах!
Рекомендую воспользоваться такой экскурсией в 1-2 день пребывания в Тбилиси, поможет сориентироваться на местности и построить детальный план путешествия!)

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