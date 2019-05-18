Что вас ожидает

Старый город вдоль и поперек

Сначала мы прогуляемся по мощеным улочкам Старого города, в котором сосредоточены ключевые достопримечательности Тбилиси. Вы увидите волшебное представление у кукольного театра Резо Габриадзе, услышите историю Дома писателей, где жил ученый и меценат Давид Сараджишвили. Мы встретим древнейшую городскую базилику Анчисхати и полюбуемся панорамой у крепости Нарикала, спустимся в Инжирное ущелье и прогуляемся к серным баням, где отдыхали Пушкин и Дюма. А еще вы удивитесь, как органично уживаются в Тбилиси современные постройки и старинные церкви 12 века.

Неизведанные улочки Сололаки

Чтобы увидеть аутентичный Тбилиси, мы отправимся в старинный район Сололаки. Здесь вам откроется совершенно новая грань грузинской столицы: тихие дворики, парадные, украшенные лепниной, колоритные балконы и уютная атмосфера. В Сололаки вы увидите дома видных русских деятелей, пройдете по следам художника Нико Пиросмани и в деталях представите, как жила тбилисская знать в начале прошлого века.

Тбилиси глазами местного жителя

Вы услышите не только истории из прошлого Тбилиси, но и городские легенды, которые хранят жители старых кварталов. На прогулке я расскажу, как устроен быт тбилисцев и в чем особенность грузинского менталитета. Поделюсь локациями для атмосферных фотографий и, конечно, дам вам несколько советов, где в Тбилиси вкусно поесть, что попробовать и куда отправиться на самостоятельную прогулку.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят одновременно познакомиться с главными достопримечательностями Тбилиси и его нетуристическими кварталами.