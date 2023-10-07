Мы покажем вам невероятно красивые места, до которых доезжает далеко не каждый путешественник. Вы посетите немецкое поселение Элизабетталь и познакомитесь с культурой и традициями местных жителей, заглянете в гости к виноделу (его винам нет равных в Грузии!) и полюбуетесь одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей страны — Дашбашским каньоном.

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Описание

Что вас ожидает

Элизабетталь

Первым делом отправимся с вами в Элизабетталь — поселение, основанное немецкими колонистами в 1818 году. Они привезли с собой свою культуру, язык и традиции, занялись здесь сельским хозяйством, развивали промышленность, сохраняя свою идентичность на протяжении многих поколений. Вы познакомитесь с их историей, обычаями и кулинарными особенностями, узнаете, в честь кого названо поселение и кто пригласил сюда немцев.

Также мы заедем в гости к одному из местных жителей — виноделу. В погребах, оставшихся от немцев, он делает необычные вина, которых нигде больше нет. По желанию за отдельную плату вы сможете их продегустировать.

Дашбашский каньон

Во второй части программы вас ждёт знакомство с уникальным каньоном, известным своими необычными геологическими образованиями. Вы увидите каменные столбы и пилоны, созданные природой в результате эрозии и воздействия ветра и воды на мягкие горные породы. Эти формации создают неповторимый ландшафт! Природа вокруг восхитительна: вы окунётесь в мир горных пейзажей, зелёных долин, кристально чистых рек и необъятных просторов.

Мы расскажем, как был образован каньон и какая рыба в нём водится. Покажем вам частное форелевое хозяйство, где можно будет порыбачить, если захотите.

Организационные детали