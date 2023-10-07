Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон

Побывать в поселении немецких колонистов, увидеть необычный каньон и окунуться в мир горных пейзажей

5
1 отзыв
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Мы покажем вам невероятно красивые места, до которых доезжает далеко не каждый путешественник.

Вы посетите немецкое поселение Элизабетталь и познакомитесь с культурой и традициями местных жителей, заглянете в гости к виноделу (его винам нет равных в Грузии!) и полюбуетесь одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей страны — Дашбашским каньоном.
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Элизабетталь

Первым делом отправимся с вами в Элизабетталь — поселение, основанное немецкими колонистами в 1818 году. Они привезли с собой свою культуру, язык и традиции, занялись здесь сельским хозяйством, развивали промышленность, сохраняя свою идентичность на протяжении многих поколений. Вы познакомитесь с их историей, обычаями и кулинарными особенностями, узнаете, в честь кого названо поселение и кто пригласил сюда немцев.

Также мы заедем в гости к одному из местных жителей — виноделу. В погребах, оставшихся от немцев, он делает необычные вина, которых нигде больше нет. По желанию за отдельную плату вы сможете их продегустировать.

Дашбашский каньон

Во второй части программы вас ждёт знакомство с уникальным каньоном, известным своими необычными геологическими образованиями. Вы увидите каменные столбы и пилоны, созданные природой в результате эрозии и воздействия ветра и воды на мягкие горные породы. Эти формации создают неповторимый ландшафт! Природа вокруг восхитительна: вы окунётесь в мир горных пейзажей, зелёных долин, кристально чистых рек и необъятных просторов.

Мы расскажем, как был образован каньон и какая рыба в нём водится. Покажем вам частное форелевое хозяйство, где можно будет порыбачить, если захотите.

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии — около вашего отеля в Тбилиси. Поездка проходит на комфортабельном седане, хэтчбеке или минивэне в зависимости от количества участников.
  • Отдельно оплачивается вход в каньон Дашбаш, к водопадам и на мост — 49 лари/чел., а также дегустация вина и рыбалка (по желанию)
  • Предусмотрена остановка на обед (по желанию). Еда в стоимость не входит.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 окт 2023
Это было прекрасно, прям, с самого начала, мне написали за 15 минут до условленного времени, что уже рядом и как мы будем готовы - нас сразу заберут. Пока ехали по Тбилиси, гид Гарри рассказывал небанальные интересные исторические факты, истории и легенды. Затем был позновательный экскурс в историю и современность Южной Грузии, помимо маршрута обсуждали другие интересные места Тбилиси и Грузии, в целом. Карен, наш водитель, замечательно знает свое дело, дорога была легкой и интересной. Спасибо Гарри и Карену, что зашли с нами в милое кафе в Асурети, что привели в дом, к интересному человеку из Германии, который живет в Асурети и восстанавливает, старый немецкий дом. Спасибо, что терпеливо ждали нас из каньона Дашбаши. А также, спасибо вам за тактичность, за чувство юмора. Ребята отлично чувствуют, когда надо говорить, а когда помолчать, за это моя отдельная благодарность. Вы сделали наш день! Однозначно соверую! Грузия - прекрасна сама по себе, но настроение и самочувствие, напрямую, зависят от гида и водителя.

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