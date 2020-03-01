Ludmila проводит ещё 7 экскурсий

Что вас ожидает

15 историй города и его жителей

Точкой отсчета буржуазной Барселоны, в которую вы погрузитесь, стал конец 19 века. Мы прокатимся по кварталам, застроенным в это время. Увидим дома видных бизнесменов, которые могли себе позволить заказать проект нового жилища самому Гауди. Дома Рокаморы, Льон и Морера, Бальо, Мила, вдовы Мафры и барона Куадроса — перед вами предстанут красивейшие постройки Барселоны и откроются истории их прежних владельцев. Кроме того, я расскажу, как и почему деловые каталонцы спонсировали строительство церкви Саграда Фамилия. У Триумфальной арки и парка Цитадель поговорим о том, как местная гильдия бизнесменов презентовала себя на международной выставке. А после проедем по набережной, с помпой отстроенной к Олимпиаде.

Барселона в атмосфере 20-х годов

Совершенно неожиданно вы окажетесь в районе Побле Ноу, который перенесет вас в промышленную Барселону начала прошлого века. Вы увидите фабрики, работать на которые съезжался народ со всей Испании. Бульвары, дома смотрителей фабрик, кафе, где встречались анархисты, чтобы придумать очередную акцию протеста со взрывами и стрельбой: всё в Побле Ноу хранит дух того времени, и я помогу вам ощутить его.