Что вас ожидает

Алкогольная культура

Что пьют испанцы в качестве аперитива? Что заказывают на обед и чем это запивают? Что им приносят «на посошок» и есть ли у них такое понятие? Чтобы ответить на эти вопросы, вы заглянете в несколько баров и известных красивых кафе Барселоны, где попробуете традиционные напитки и услышите о местных традициях.

Готический квартал и Борн — рассказы по пути

Во время прогулки будем говорить не только о теме спиртного, ведь вокруг столько достопримечательностей, о которых просто нельзя молчать! Итак, вы посетите прекрасный рынок Св. Катерины, второй по известности в городе. Не обойдем вниманием икону модернизма — дворец Каталонской Музыки — и богемный ресторан Четыре Кота с солидной историей. Возле кафедрального собора вы услышите легенду о возникновении Барселоны. А на вокзале Франции узнаете, почему он так называется и что интересного там проводится сейчас. Кроме того, в нашей программе знаковые площади Каталонии и Ст. Джаума, Римские колонны (привет из мира античности), редкий пример готического собора — Церковь Санта-Мария-дель-Мар — и многое другое!

Знакомство с Каталонией

Каталония — отдельная страна внутри Испании. Вы узнаете о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос о независимости, сможете отличить испанца от каталонца по характеру и привычкам. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.

По пути также встретятся два музея: Пикассо и гигантов Барселоны. Мы поговорим о них коротко, а вы сможете взять эту информацию на вооружение и, при желании, наведаться туда после прогулки.