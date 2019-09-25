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  4. Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы

Летняя сангрия и солидный херес, вина, ликеры и «сервеса» — разбираемся в питейной культуре Испании

Ксения
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Ксения – представитель гидов
В стране с алкогольными традициями, уходящими в глубокую древность, употребление спиртных напитков — один из столпов гастро-культуры.

На прогулке по каталонской столице вы разберетесь в тонкостях и правилах этого процесса, а перемещаясь между заведениями, познакомитесь с невероятными памятниками Готического квартала и Борна.
50 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Встреча на Plaça Urquinaona
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы

Что вас ожидает

Алкогольная культура
Что пьют испанцы в качестве аперитива? Что заказывают на обед и чем это запивают? Что им приносят «на посошок» и есть ли у них такое понятие? Чтобы ответить на эти вопросы, вы заглянете в несколько баров и известных красивых кафе Барселоны, где попробуете традиционные напитки и услышите о местных традициях.

Готический квартал и Борн — рассказы по пути
Во время прогулки будем говорить не только о теме спиртного, ведь вокруг столько достопримечательностей, о которых просто нельзя молчать! Итак, вы посетите прекрасный рынок Св. Катерины, второй по известности в городе. Не обойдем вниманием икону модернизма — дворец Каталонской Музыки — и богемный ресторан Четыре Кота с солидной историей. Возле кафедрального собора вы услышите легенду о возникновении Барселоны. А на вокзале Франции узнаете, почему он так называется и что интересного там проводится сейчас. Кроме того, в нашей программе знаковые площади Каталонии и Ст. Джаума, Римские колонны (привет из мира античности), редкий пример готического собора — Церковь Санта-Мария-дель-Мар  — и многое другое!

Знакомство с Каталонией
Каталония — отдельная страна внутри Испании. Вы узнаете о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос о независимости, сможете отличить испанца от каталонца по характеру и привычкам. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.

По пути также встретятся два музея: Пикассо и гигантов Барселоны. Мы поговорим о них коротко, а вы сможете взять эту информацию на вооружение и, при желании, наведаться туда после прогулки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • В стоимость экскурсии включено 4 алкогольных напитка.
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Plaça Urquinaona.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ксения
Ксения
Экскурсии проводит команда наших гидов. Все мы живем в Барселоне уже очень давно, отлично владеем испанским языком. Наши гиды также говорят по-английски, по-немецки и по-каталонски. Экскурсиями занимаемся давно, около 5 лет, проводим как групповые, так и индивидуальные. Мы считаем, что экскурсия должна быть захватывающей, не перенасыщенной сухими историческими датами, а живой и динамичной. Мы расскажем вам о современных темах, повседневной жизни барселонцев. Прикоснитесь к ней, проникнитесь этой культурой, посмотрите на Барселону глазами местных жителей! Почувствуйте себя каталонцем!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 сентября 2019
Эксурсия понравилась.Экскурсовод Ксения интересно раасказала об особенностях,характере испанцев,не хватало легких закусок,но,наверное,это не предусмотрено.У нас была совсем маленькая группа и получилось довольно задушевное общение.

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