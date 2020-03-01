Evgen проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает​

Краски города

Вас встретит многоликая и шумная пешеходная улица Ла Рамбла, которая приведет к оживленному рынку Бокерия. Здесь не только продается огромное разнообразие морепродуктов, фруктов, мяса и сыров, но также царит неповторимая атмосфера южного города. Я расскажу о каталонской кухне и местных деликатесах, а после покажу другие важные памятники: готические соборы и римские стены, Еврейский квартал со старинной синагогой и дворец Далмасес, где проходят представления «Фламенко». Вы увидите средневековые дворцы самых разных стилей, комплекс зданий музея Пикассо и кафе, где вечерами собирается богема Барселоны.

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Вкус Каталонии

Погружение в историю Барселоны невозможно без знакомства с местной кухней. Мы посетим уютные ресторанчики со своими уникальными традициями и авторскими блюдами, где вы полакомитесь вкуснейшими сырами и истинно императорским хамоном. Вы узнаете, какое вино имеет «католические корни» и сможете попробовать бокал вина из Приората или Рьехи, поймете, что такое тапас и что такое ронда. Лавка колониальных пряностей удивит вкуснейшими орешками, зажаренными на дровах, а бар, где главным напитком является вермут, подарит присказку «La hora del vermú», о значении которой я обязателньо расскажу во время прогулки. В завершение мы выпьем по чашечке самого ароматного кофе, наблюдая за процессом обжарки зерен.