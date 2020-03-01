Evgen проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Душа Барселоны. Вкусно и интересно

Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города

Evgen
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Evgen – ваш гид
Прогуляться по городу и увидеть главные достопримечательности недостаточно для того, чтобы прочувствовать местный колорит и атмосферу.

Секретными улочками я выведу вас к любимым заведениям местных, где можно будет попробовать самый вкусный хамон, превосходные сыры и другие изюминки испанской кухни.
99 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — проспект Passeig de Gràcia
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Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Душа Барселоны. Вкусно и интересно

Что вас ожидает​

Краски города
Вас встретит многоликая и шумная пешеходная улица Ла Рамбла, которая приведет к оживленному рынку Бокерия. Здесь не только продается огромное разнообразие морепродуктов, фруктов, мяса и сыров, но также царит неповторимая атмосфера южного города. Я расскажу о каталонской кухне и местных деликатесах, а после покажу другие важные памятники: готические соборы и римские стены, Еврейский квартал со старинной синагогой и дворец Далмасес, где проходят представления «Фламенко». Вы увидите средневековые дворцы самых разных стилей, комплекс зданий музея Пикассо и кафе, где вечерами собирается богема Барселоны.

Вкус Каталонии
Погружение в историю Барселоны невозможно без знакомства с местной кухней. Мы посетим уютные ресторанчики со своими уникальными традициями и авторскими блюдами, где вы полакомитесь вкуснейшими сырами и истинно императорским хамоном. Вы узнаете, какое вино имеет «католические корни» и сможете попробовать бокал вина из Приората или Рьехи, поймете, что такое тапас и что такое ронда. Лавка колониальных пряностей удивит вкуснейшими орешками, зажаренными на дровах, а бар, где главным напитком является вермут, подарит присказку «La hora del vermú», о значении которой я обязателньо расскажу во время прогулки. В завершение мы выпьем по чашечке самого ароматного кофе, наблюдая за процессом обжарки зерен.

Организационные детали

  • Дегустации вина, сыра, хамона, кофе оплачивается отдельно. Приблизительная стоимость дегустации:
    — бокал вина – 2-5 евро
    — стакан вермута – 2-5 евро
    — сыр – 1,50-3 евро за 100 грамм
    — кофе «Кoртадо» – 1,55 евро

Обратите Внимание

  • Данная экскурсия также может быть индивидуальной. В этом случае стоимость с 1 человека – 45 евро.
    Если экскурсия проводится индивидуально только для 1 человека, то стоимость составляет 80 евро за экскурсию.
  • Рынок Санта Катарина после 15:00 закрыт
  • Для детей до 10 лет экскурсия бесплатна
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Душа Барселоны. Вкусно и интересно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — проспект Passeig de Gràcia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Evgen
Evgen
У каждого человека есть различные этапы в жизни. Одним из важнейших и интереснейших этапов в моей жизни стала Испания. Вот уже многие годы я живу в Барселоне и занимаюсь своим любимым делом: рассказываю о богатейшей истории, культуре и обычаях этого края, тем более, что мое образование историка делает эти рассказы убедительнее. Ведь все, что происходило на территории Таракии во времена правления Римской Империи, или события средних веков, неразрывно связаны с историей становления всей Европы. Те или иные факты, имевшие место в Мадриде, Барселоне или в любом другом городе Испании, всегда тесно переплетаются с историческими событиями европейских государств. Как мне кажется, человек, приехавший на отдых, должен получить максимум удовольствия и положительных эмоций от увиденного, и моя задача - обеспечить вам это. Приглашаю вас в увлекательные путешествия по Барселоне и Каталонии!
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