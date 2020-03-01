Егор проводит ещё 6 экскурсий

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Прогуляться по модной "Новой деревне" Побленоу и посетить старейшее городское кладбище

Егор
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Егор – ваш гид
Район Побленоу, он же «Новая деревня», прошел путь от центра городской промышленности до модного района Барселоны с лучшими пляжами.

Вы пройдете по самым интересным местам каталонского Манчестера, рассмотрите удивительные здания в стилях от модерна до хай-тека.

А затем побываете на старейшем городском кладбище Барселоны с потрясающими скульптурами и знаменитым памятником «Поцелуй смерти».
92 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Атмосфера современной Барселоны
Атмосфера современной Барселоны

Что вас ожидает

Современный каталонский дизайн
Мы встретимся на знаменитой площади Глориес, рассмотрим вблизи музей Дизайна и знаменитую башню Агбар, которая видна из любой части города и уже стала его ярким ночным символом. Вы узнаете, что вдохновило архитектора на создание подобных причудливых форм, прочувствуете дух современной Барселоны, пройдете мимо текстильных фабрик в британском стиле и новых бизнес центров в стиле хай-тек.

Местная Рамбла
Мы пройдем по главной прогулочной улице Побленоу, которая обычно довольно безлюдна днем, но ближе к вечеру становится похожей на центр Барселоны: открываются бары и кафе, а сама улица наполняется шумом и огнями. Вы рассмотрите дома в стиле модерн, которые ничем не уступают Пассажу-де-Грасия. А еще во время прогулки я покажу вам кафе, основатель которого ещё в прошлом веке придумал рецепт освежающего напитка из земляного миндаля, который здесь можно попробовать и по сей день.

Самое старое кладбище Барселоны
Завершим прогулка на старейшем городском кладбище, которое когда-то находилось за чертой Барселоны. Я расскажу вам, как кладбище на века связало имена Сальвадора Дали и Пабло Пикассо, покажу самую старую могилу и захоронение юноши, который стал считаться святым среди местных жителей. Вы оцените работы известных каталонских скульпторов, созданные для кладбища, увидите роскошные склепы и завораживающий памятник «Поцелуй смерти».

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые успели посмотреть исторический центр города и хотят открыть для себя новые грани Барселоны.

Атмосфера современной Барселоны
Атмосфера современной Барселоны
Атмосфера современной Барселоны
Атмосфера современной Барселоны
Атмосфера современной Барселоны
Атмосфера современной Барселоны
Атмосфера современной Барселоны
Атмосфера современной Барселоны
Атмосфера современной Барселоны
Атмосфера современной Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Егор
Егор
Привет, мне 34 года, знаю и люблю Барселону, в которой мне посчастливилось жить и работать. С радостью составлю компанию для прогулки по городу, поездки на Монтсеррат или по окрестностям, поделюсь тем, что знаю об истории и современной жизни каталонцев. Стараюсь уделять внимание как историческим фактам, так и деталям повседневной жизни. Когда провожу индивидуальные экскурсии, всегда могу скорректировать маршрут, ориентируясь на ваши предпочтения.
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