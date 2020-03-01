Егор проводит ещё 6 экскурсий

Современный каталонский дизайн
Мы встретимся на знаменитой площади Глориес, рассмотрим вблизи музей Дизайна и знаменитую башню Агбар, которая видна из любой части города и уже стала его ярким ночным символом. Вы узнаете, что вдохновило архитектора на создание подобных причудливых форм, прочувствуете дух современной Барселоны, пройдете мимо текстильных фабрик в британском стиле и новых бизнес центров в стиле хай-тек.
Местная Рамбла
Мы пройдем по главной прогулочной улице Побленоу, которая обычно довольно безлюдна днем, но ближе к вечеру становится похожей на центр Барселоны: открываются бары и кафе, а сама улица наполняется шумом и огнями. Вы рассмотрите дома в стиле модерн, которые ничем не уступают Пассажу-де-Грасия. А еще во время прогулки я покажу вам кафе, основатель которого ещё в прошлом веке придумал рецепт освежающего напитка из земляного миндаля, который здесь можно попробовать и по сей день.
Самое старое кладбище Барселоны
Завершим прогулка на старейшем городском кладбище, которое когда-то находилось за чертой Барселоны. Я расскажу вам, как кладбище на века связало имена Сальвадора Дали и Пабло Пикассо, покажу самую старую могилу и захоронение юноши, который стал считаться святым среди местных жителей. Вы оцените работы известных каталонских скульпторов, созданные для кладбища, увидите роскошные склепы и завораживающий памятник «Поцелуй смерти».
Путешественникам, которые успели посмотреть исторический центр города и хотят открыть для себя новые грани Барселоны.