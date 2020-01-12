2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пробег по самым насущным темам

Планируете ли вы переехать или присматриваетесь к городу, а может вам просто любопытно, каково это — жить в Барселоне? Мы удовлетворим запросы каждого и поделимся самой актуальной и полезной информацией. Расскажем о ценах на покупку и аренду жилья, о преимуществах и недостатках ПМЖ в столице Каталонии. Не обойдём стороной сложности: суровую зиму, отсутствие центрального отопления в домах, повышенную влажность круглый год, непривычно высокие цены на электричество и связь. Поговорим об открытии банковского счета, страховках, налогах и бизнесе. И, конечно, не забудем про адаптацию — расскажем о наших сообществах и полезных ресурсах, которые помогут новоиспечённому жителю Барселоны не потеряться в чужой обстановке.

По старым, новым, бюджетным и элитным кварталам Барселоны

На комфортном автомобиле бизнес-класса вы проедете по основным жилым районам города. Начнёте с посещения новых «супер кварталов» и узнаете, как в Барселоне совершают самую радикальную урбанистическую революцию в мире. Следом проедем по комфортным районам Poblenou и посетим новый Port Forum. Побываем также в двух элитных кварталах с самой высокой стоимостью жилья. А для семей с детьми — навестим комфортные районы вблизи школ, погуляем в парке и поговорим о системе образования и стоимости. По пути вы узнаете, какие преобразование готовит для города наш мэр и что меняется с каждым днем в столице Каталонии.