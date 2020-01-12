2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать кварталы, получить достоверную информацию о городе и узнать о подводных камнях

Andrey & Alisia
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Andrey & Alisia – ваш гид
Барселона — город безумной энергии, роскошной архитектуры, моря, солнца — настоящая сказка! Когда ты гость, невозможно смотреть на место без розовых очков.

Но какова жизнь без прикрас? На комфортном автомобиле мы провезём вас по основным районам города, расскажем о жизни местных и о реальных ценах за М². Дадим тысячу и 1 ответ по квартирному вопросу!
От 95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Авто-экскурсия по «жизни» в Барселоне
Авто-экскурсия по «жизни» в Барселоне

Что вас ожидает

Пробег по самым насущным темам
Планируете ли вы переехать или присматриваетесь к городу, а может вам просто любопытно, каково это — жить в Барселоне? Мы удовлетворим запросы каждого и поделимся самой актуальной и полезной информацией. Расскажем о ценах на покупку и аренду жилья, о преимуществах и недостатках ПМЖ в столице Каталонии. Не обойдём стороной сложности: суровую зиму, отсутствие центрального отопления в домах, повышенную влажность круглый год, непривычно высокие цены на электричество и связь. Поговорим об открытии банковского счета, страховках, налогах и бизнесе. И, конечно, не забудем про адаптацию — расскажем о наших сообществах и полезных ресурсах, которые помогут новоиспечённому жителю Барселоны не потеряться в чужой обстановке.

По старым, новым, бюджетным и элитным кварталам Барселоны
На комфортном автомобиле бизнес-класса вы проедете по основным жилым районам города. Начнёте с посещения новых «супер кварталов» и узнаете, как в Барселоне совершают самую радикальную урбанистическую революцию в мире. Следом проедем по комфортным районам Poblenou и посетим новый Port Forum. Побываем также в двух элитных кварталах с самой высокой стоимостью жилья. А для семей с детьми — навестим комфортные районы вблизи школ, погуляем в парке и поговорим о системе образования и стоимости. По пути вы узнаете, какие преобразование готовит для города наш мэр и что меняется с каждым днем в столице Каталонии.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Авто-экскурсия по «жизни» в Барселоне
Авто-экскурсия по «жизни» в Барселоне
Авто-экскурсия по «жизни» в Барселоне
Авто-экскурсия по «жизни» в Барселоне
Авто-экскурсия по «жизни» в Барселоне
Авто-экскурсия по «жизни» в Барселоне
Авто-экскурсия по «жизни» в Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Andrey & Alisia
Andrey & Alisia
Мы — Andry & Alisia! Наверное, правильно говорят, что есть твоя страна по рождению и есть страна твоей души и сердца. Хорошо, когда все это находишь там, где родился, но, когда нет, мы думаем... надо ехать, искать свое место. Проехав полмира, посетив больше 30-ти стран, мы нашли «наше место». Наш город — Барселона. Много путешествуя, постоянно заказывая туры и экскурсии, — сейчас мы отлично знаем, что нужно, чтобы ваш визит в Барселону стал ярким и полным впечатлений. И теперь мы готовы делиться историями. Наша авто-экскурсия по «жизни» в Барселоне уникальна и предлагает увидеть реальную жизнь здесь, возможно... которая вскоре станет и вашей жизнью!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Алисия и Андрей, большое спасибо за познавательную, интересную и просто приятную экскурсию. Одно дело - самим прогуляться по районам Барселоны, но совсем другое, когда тебя сопровождают люди, действительно ЗНАЮЩИЕ ее жизнь изнутри.
Во время экскурсии мы много нового узнали о городе (посмотрели жилые районы, получили полезную информацию (о недвижимости, налогах, особенностях жизни в Испании и др.)). Спасибо большое за рекомендации: Тапас-бар на Carrer de Blai просто замечательный (очень аутентичный, настоящая испанская атмосфера), а магазинчики с оливками, хамоном в районе Born - ну просто невозможно пройти мимо)).
Экскурсия с Алисией и Андреем - это замечательная прогулка в компании друзей! Очень надеюсь, что мы еще встретимся)
29 октября 2019
Нам очень понравилась прогулка с Алисией и Андреем. Гиды постарались познакомить нас с реальной Барселоной. Учли наши интересы и желания, старалимь поделиться своим ощущением этого прекрасного города. А поездка на гору Тибидабо, вообще, незабываема. Большое им спасибо.

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