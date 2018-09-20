4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Хотела бы поделиться впечатлениями от винно-гастрономического тура 29 мая с Владимиром. При заказе экскурсии я уточнила, что хотела бы минивэн для более удобной поездки и комфортна, гид без проблем предоставил нам такую услугу за дополнительную плату в 50 евро. Только вот когда он приехал и открылась дверь минивэна, большей грязи я своей жизни никогда не видела, как будто в машине перевозили скот, везде была жуткая грязь, везде крошки, мусор, машина была в отвратительном состоянии. Мы не стали себе портить настроение и конечно же сели в данный автомобиль, но впечатление было сразу испорчено.

Также хочется отметить, что дорога до виноградников занимает в среднем около 2-х часов, на будущее для путешественников, чтобы понимали, что туда-обратно около 4 часов в дороге. Мы подустали сильно под конец экскурсии.

Экскурсия начинается на виноградниках, места очень красивые и живописные, настоящая природа без сомнения. Далее дегустация вина в небольшом погребе с хозяином винодельни, тоже произвело хорошее впечатление (пробуете 3 вида вина, едите сыр и колбасу и уезжаете). Все чистенько и небольших размеров.

Потом едите в горы в потрясающее место с невероятным видом, это того стоит, места и пейзажи неописуемо красивые)) Фотографии пересматриваем до сих пор и любуемся.

Далее обед в придорожном местном кафе не произвело впечатления, хотя гид и восхищался этим местом и говорил, что там едят местные, значит это хорошее место. Обычная, незаурядная и не очень то вкусная еда. И дорога обратно.

Также хотелось бы отметить, что Владимир очень влюблен в Испанию и часто навязывает свое субъективное мнение, каждую минуту восхищаясь Испанией. В целом виды впечатлили, винодельня так себе, дорога изнуряющая.