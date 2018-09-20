4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Авторский винно-гастрономический тур по Каталонии на автомобиле

Процесс производства и вкусы знаменитых испанских вин, потрясающая кухня и незабываемые пейзажи

Владимир
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Владимир – ваш гид
Приглашаю вас совершить путешествие в винный регион Каталонии - Приорат, который наравне со знаменитой Риохой, носит высшую квалификацию D.O.Q.

Это эксклюзивное производство вин, тираж которых насчитывает не более 300 бутылок и раскупается состоятельными покупателями из Европы на годы вперед.
От 450 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в месте по договоренности
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Авторский винно-гастрономический тур по Каталонии на автомобиле
Авторский винно-гастрономический тур по Каталонии на автомобиле

Программа

  • Встреча в отеле в 9-00. Дорога займет около часа, после чего вас будет ждать свежесваренный кофе и круассаны.
  • Вы начнете утро с прогулки по виноградным полям, понаблюдаете за сезонными работами виноградарей, по пути я расскажу вам о сортах и методах производства винограда и оливкового масла.
  • Далее вы вернетесь на винную ферму, где хозяева нашего шато проведут экскурсию по своему винному заводу, познакомят с тонкостями производства вина, пригласят на производство, откроют винные погреба. В конце будет дегустация вин в сочетании с сырами и копченостями. И конечно оливковое масло! При желании вы сможете приобрести продукцию прямо у производителя, без наценок.
  • Экскурсия продолжится в старинной испанской деревне, невероятно колоритной и уютной, в которой живет всего 24 человека и где находятся развалины 1000-летнего замка. Когда-то он принадлежал красавице принцессе и также был последней обителью мусульман в Каталонии. Это место хранит огромное количество историй и легенд, самые интересные из которых вы обязательно узнаете.
  • А в заключение вы пообедаете в ресторане на обрыве горы, откуда открываются захватывающие виды на долину и винный регион Приорат.
  • После экскурсии вас ждет фотосессия и возвращение в Барселону или трансфер в аэропорт.

Организационные детали

  • Трансфер, платные дороги и внутренняя экскурсия с дегустацией включены в стоимость экскурсии.
  • Не включены: кофе, десерты, обед.
Авторский винно-гастрономический тур по Каталонии на автомобиле
Авторский винно-гастрономический тур по Каталонии на автомобиле
Авторский винно-гастрономический тур по Каталонии на автомобиле
Авторский винно-гастрономический тур по Каталонии на автомобиле
Авторский винно-гастрономический тур по Каталонии на автомобиле
Авторский винно-гастрономический тур по Каталонии на автомобиле
Авторский винно-гастрономический тур по Каталонии на автомобиле
Авторский винно-гастрономический тур по Каталонии на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в месте по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Никаких скучных маршрутов! Предлагаю Вам узнать Барселону, Каталонию и Андорру глазами местных жителей, показать самые потаенные места скрытые от туристов, аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о Вашем прибывании в Испании будут возвращать Вас долгими зимними вечерами в нашу Любимую Барселону. Предлагаю Вам шикарные винные туры, Монтсеррат, Андорру и Дали.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 сентября 2018
Заказала на свой день рождение экскурсию - это был незабываемый и насыщенный день! Огромное спасибо нашему Гиду Владимиру - узнали столько нового и познавательного, на массовых экскурсиях такого не услышишь!
Благодаря Владимиру узнали и полюбили Испанию :)

Всем советуем пользоваться услугами TRIPSTER
14 июня 2018
Самое яркое впечатление от пребывания в Барселоне. Экскурсия отличная, рекомендую
30 мая 2018
Хотела бы поделиться впечатлениями от винно-гастрономического тура 29 мая с Владимиром. При заказе экскурсии я уточнила, что хотела бы минивэн для более удобной поездки и комфортна, гид без проблем предоставил нам такую услугу за дополнительную плату в 50 евро. Только вот когда он приехал и открылась дверь минивэна, большей грязи я своей жизни никогда не видела, как будто в машине перевозили скот, везде была жуткая грязь, везде крошки, мусор, машина была в отвратительном состоянии. Мы не стали себе портить настроение и конечно же сели в данный автомобиль, но впечатление было сразу испорчено.
Также хочется отметить, что дорога до виноградников занимает в среднем около 2-х часов, на будущее для путешественников, чтобы понимали, что туда-обратно около 4 часов в дороге. Мы подустали сильно под конец экскурсии.
Экскурсия начинается на виноградниках, места очень красивые и живописные, настоящая природа без сомнения. Далее дегустация вина в небольшом погребе с хозяином винодельни, тоже произвело хорошее впечатление (пробуете 3 вида вина, едите сыр и колбасу и уезжаете). Все чистенько и небольших размеров.
Потом едите в горы в потрясающее место с невероятным видом, это того стоит, места и пейзажи неописуемо красивые)) Фотографии пересматриваем до сих пор и любуемся.
Далее обед в придорожном местном кафе не произвело впечатления, хотя гид и восхищался этим местом и говорил, что там едят местные, значит это хорошее место. Обычная, незаурядная и не очень то вкусная еда. И дорога обратно.
Также хотелось бы отметить, что Владимир очень влюблен в Испанию и часто навязывает свое субъективное мнение, каждую минуту восхищаясь Испанией. В целом виды впечатлили, винодельня так себе, дорога изнуряющая.
9 июня 2017
Сегодня были на винно-гастрономической экскурсии! От увиденной красоты и бережно сохранённой вековой старины можно сойти с ума!!! Экскурсия действительно авторская!!! Владимир удивительный рассказчик, влюблённый в Испанию так, что своими рассказами невольно заставляет влюбиться в эту чудесную страну и нас, туристов. Маршрут в места, где не ездят массовые группы, знакомство с местными именитыми винодельцами, посещение старинных винных подвалов, дегустация шикарнейших селективных вин... и многое другое, очень интересное и познавательное!!! Мы в восторге от всего увиденного и услышанного!!! Спасибо огромное Владимиру от российских сибиряков!!! Надеюсь мы продолжим знакомство с этой удивительной страной!

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